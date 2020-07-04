Bandes prepara linha de crédito para empresas afetadas pela pandemia

A nossa experiência no Bandes certamente coincide com a de grande parte do setor financeiro. Um número grande de empresas que não conseguiu acessar tinha problemas cadastrais, como registros em instituições de proteção ao crédito. Isso é para o banco um grande impeditivo. Teve a questão das certidões negativas junto aos governos federal e estadual. Esse era um ponto da legislação, mas foi vencido durante a pandemia, embora tenha ficado o registro de muita gente com essa reclamação. Depois, caímos na situação da capacidade de pagamento e também nas garantias que essas empresas tinham ou não para dar. Sem dúvidas, há uma corrida de obstáculos em alguns casos, e é óbvio que algumas empresas não estavam preparadas para isso. Nós reconhecemos que há uma burocracia para se chegar ao crédito. E, por incrível que pareça, as próprias empresas, quando vendem para o cliente, também fazem uma pesquisa de crédito. Por isso, para tentar solucionar essas barreiras, nós no Bandes buscamos uma aproximação com o cliente para tentar entender como resolver a situação de cada um, por exemplo, fazer a portabilidade de uma dívida, alongar o prazo, reduzir juros...