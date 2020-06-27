Uma sociedade levada à exaustão

Data: 06/03/2020 - Coronavírus está afetando o cenário econômico mundial Crédito: Shutterstock

As poucas palavras sintetizam bem o sentimento que é perceptível entre diferentes classes e segmentos da sociedade. Do trabalhador ao empresário, falta fôlego para encarar tudo o que o país tem vivido nos últimos anos, e que a pandemia promete intensificar de uma maneira a deixar qualquer um anestesiado.

Em sua fala, Léo de Castro lembrou o porquê chegamos a esse ponto de estafa. Os últimos cinco anos têm sido de uma convivência que oscila entre a recessão e a estagnação econômica

"Desde 2015 até agora, o PIB do Brasil decresceu perto de 4%, enquanto o mundo cresceu 15% e os países emergentes, 25%. Já vínhamos de uma situação complicadíssima e, quando começávamos a levantar voo, fomos abatidos já na decolagem" Léo de Castro - Presidente da Findes

O cenário descrito por Castro é de devastação e, por mais que seja desanimador, não pode ser tratado como exagerado nem alarmista. É a mais pura constatação de um país que perdeu seu rumo e não consegue retornar para ele. E não conseguirá voltar enquanto não tiver uma agenda clara de onde quer chegar.

O Brasil continua sem um projeto de governo sólido e sem uma liderança capaz de indicar quais devem ser as nossas prioridades e como elas devem ser trabalhadas para serem alcançadas. Falta planejamento para enfrentar a pandemia e o pós-pandemia. Falta a capacidade de diálogo entre as diferentes esferas e instituições para que haja o mínimo de objetivo comum em prol do país.

Na apresentação feita pela Findes, o setor produtivo trouxe suas demandas. Por meio de um manifesto, onde estão listadas 14 pautas defendidas pela indústria, a entidade deixa claro quais reformas e ações, a exemplo da nova lei do gás e da reforma administrativa, vê como essenciais para uma retomada.

A federação está ali fazendo o papel dela, brigando pelo o que acredita ser urgente para o desenvolvimento do país. Mas sozinha será um grito perdido.

É preciso envolvimento de diferentes atores nesta reconstrução do Brasil. Assim como é preciso que outros setores coloquem na mesa suas demandas e pressionem os gestores públicos a debater e a definir quais são as ações que vão ser adotadas daqui para frente.

O que não dá é para continuarmos perdendo tempo em um debate ideológico, vazio e sem nenhuma efetividade de políticas públicas. Já se foi um ano e meio nessa celeuma, e a pandemia parece ter escancarado de vez a nossa incapacidade de nos organizarmos no presente e nos prepararmos para o futuro.