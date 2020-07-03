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Expansão

Grupo Oba vai investir R$ 50 milhões em novos negócios em Cariacica

Empresa capixaba prevê dois novos empreendimentos, sendo um deles com previsão para operar em outubro deste ano e abrir 150 empregos

Públicado em 

03 jul 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Unidade do Oba Superatacado: Grupo vai investir mais de R$ 50 milhões em negócios no município de Cariacica
Unidade do Oba Superatacado: Grupo vai investir mais de R$ 50 milhões em negócios no município de Cariacica Crédito: Divulgação
O grupo capixaba Oba vai investir mais de R$ 50 milhões em negócios no município de Cariacica. Um deles é no empreendimento que já está com a sua construção em curso: um atacarejo com um mall de lojas em frente à Ceasa.
Para esse projeto, que ficará em uma área de 40 mil metros quadrados, o investimento é de R$ 30 milhões. A previsão é que a operação seja iniciada em outubro deste ano e sejam criados cerca de 150 postos de trabalho. A seleção para as vagas vai começar no próximo mês.
Atualmente, o Oba tem uma unidade na mesma região, em que emprega 120 profissionais. Com a expansão, o atacarejo que já funciona na cidade será incorporado à nova estrutura. Além de Cariacica, o grupo tem dois atacarejos na Serra e um em Colatina.
"Estamos otimistas com o negócio. Essa região da Ceasa tem uma circulação muito grande de pessoas de todo o Estado"
Guilherme Vago - Diretor do Grupo Oba
Ao ser questionado se a pandemia não atrapalhou os planos da empresa, ele disse que não. “Já tínhamos adquirido o terreno e estávamos na fase da fundação. Então, seguimos com os planos, até porque acreditamos no potencial dessa região”, frisou.
Perspectiva de como vai ficar a nova unidade do Oba em Cariacica
Perspectiva de como vai ficar a nova unidade do Oba em Cariacica Crédito: Oba/Divulgação

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CRESCIMENTO

Além do projeto na região da Ceasa, a empresa capixaba, que está no mercado desde 2011, planeja investir R$ 20 milhões a partir de janeiro de 2021 em um outro empreendimento em Cariacica. Desta vez, em uma área de 7 mil metros quadrados no loteamento VTO Leste Oeste.
O diretor da empresa, Guilherme Vago, diz que a escolha da região foi motivada pelo potencial de crescimento que a área vem demonstrando desde que a rodovia Leste Oeste foi entregue.
“A via ligou a BR 262, no trecho de Cariacica, à Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, e se tornou importante eixo de desenvolvimento facilitando o transporte de cargas e de pessoas entre os dois municípios”, afirmou.
O Hospital Geral de Cariacica, em construção também no loteamento da VTO, foi outro projeto que despertou o interesse do Oba para investir na região. “Nossa única dúvida, por enquanto, é sobre o modelo de negócio que vamos instalar lá. Se será mais uma unidade atacadista ou um mall, que também reunirá lojas focadas no atendimento aos pacientes e clientes do hospital”, acrescentou.
Apesar da indefinição quanto ao modelo do negócio, Vago diz que esse será um projeto para ser executado dentro de um período de 12 a 18 meses meses.
Área do loteamento da VTO, em Cariacica, onde o Grupo Oba vai investir
Área do loteamento da VTO, em Cariacica, onde o Grupo Oba vai investir Crédito: VTO/Divulgação

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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