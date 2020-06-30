Tome Nota: Investimento que duplicaria em 7,5 anos agora levará 38

Com a Selic em seu menor patamar histórico, especialistas sugerem a renda variável como opção de investimento Crédito: JComp/Freepik

O assessor de investimentos da Valor Andre Motta fez os cálculos e contou que, no passado (nem tão distante assim), quando os juros estavam na casa dos 12% ao ano, um indivíduo duplicaria seu capital em 7,5 anos ao aplicar em um fundo DI. Já com a Selic atual, o investidor levaria mais de 38 anos para obter o mesmo valor. “As pessoas vão precisar aprender a investir em outros ativos, e a renda variável certamente será um deles.”

MAIS DE 70 EMPRESAS ATACADISTAS VÃO TESTAR FUNCIONÁRIOS PARA A COVID-19

A partir desta semana, as empresas atacadistas distribuidoras do Espírito Santo terão seus funcionários testados para detecção de anticorpos (IgG/IgM) do novo coronavírus . A ação tem como objetivo mapear a contaminação e traçar estratégias específicas voltadas ao segmento. A previsão é que em mais de 70 empresas do setor atacadista os profissionais sejam testados em inquérito sorológico.

“O inquérito sorológico será realizado por profissionais de saúde e acadêmicos, de acordo com as melhores práticas sanitárias nacionais e estatísticas, sendo mais um dos esforços do setor para conter a pandemia”, explica o presidente do Sincades, Idalberto Moro.

Realizado em três etapas com intervalos de 14 dias, o inquérito terá seus resultados consolidados amplamente divulgados e norteará as próximas medidas a serem tomadas. “Queremos colaborar com as ações do governo do Estado e garantir a integridade de cada colaborador que faz parte da cadeia de distribuição para, assim, continuar nossa adaptação dentro deste ‘novo normal’”, conclui Idalberto.

Para realizar o teste rápido é preciso coletar uma pequena quantidade de sangue Crédito: Divulgação

RETOMADA DE ALTO-FORNO NO RADAR

"Existe uma perspectiva de retomada desse mercado. A ArcelorMittal Tubarão começou a sinalizar que pode religar o alto-forno 2. Ainda estão avaliando, mas já é um indicativo positivo", observou a fonte.

A perspectiva de melhora do desempenho do segmento já começou a ser citada por analistas, como do BTG Pactual, e a entidade que representa os produtores de aço do país, a IABr, informou recentemente que maio teve um resultado menos pessimista do que aquele que era projetado no início da pandemia da Covid-19.

A reativação do alto-forno 2 da siderúrgica no Espírito Santo traria um sinal mais otimista em relação à demanda nacional e mundial, bem como poderia ajudar o Estado a ter um desempenho melhor do PIB , que tem sido negativo nos últimos três trimestres, puxado principalmente pela baixa atividade do setor industrial

Alto-forno 2 da ArcelorMittal Tubarão Crédito: Rogerio Mathias da Costa

ADVOGADOS CRIAM INSTITUTO PARA DEBATER DIREITO E LIBERDADE ECONÔMICA

Nesta quarta-feira (1), o advogado Hélio João Pepe de Moraes e outros profissionais da área vão lançar o Instituto Direito e Liberdade Econômica, o IDL, uma iniciativa pioneira dentro do segmento no país.

O evento para apresentar a entidade vai contar com a participação e palestras do Secretário Especial de Desburocratização do Ministério da Economia , Paulo Spencer Uebel, e do titular da Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, Geanluca Lorenzon. A transmissão, via Zoom, será às 19 horas por meio dos links https://bit.ly/2CDpfoU e https://bit.ly/3dwNL7I.

De acordo com Pepe, o IDL, que será formado inicialmente por 28 associados, terá duas frentes de atuação. A primeira relativa ao ativismo sobre o tema de bandeira, eventualmente com a apresentação de projetos de lei, ações judiciais e outras medidas, e a segunda será no campo de formação dos associados.