Selic a 2,25% desvaloriza renda fixa e afasta investidor estrangeiro

Coronavírus: reflexos na saúde e na economia Crédito: Freepik

Especialistas avaliam que o novo patamar histórico da Selic, em 2,25% ao ano, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que afasta investidores estrangeiros do país, a nova taxa de juros incentivará o gasto do setor produtivo. Além disso, com a Selic tão baixa, o Brasil pode ver um cenário de aumento do dólar e redução mais forte dos ganhos com aplicações financeiras de renda fixa.

A Selic é um dos instrumentos que o Banco Central usa para controlar a inflação e a entrada de investimentos estrangeiros. Além disso, ela também é a média de juros que o governo brasileiro paga pelos empréstimos tomados dos bancos. Se a Selic aumenta, por exemplo, os bancos preferem emprestar ao governo, porque ele paga bem. Porém, quando ela é cortada, os bancos são "empurrados" para emprestar dinheiro ao consumidor.

O economista José Márcio de Barros avaliou a atitude do Banco Central como corajosa. De acordo com ele, cada vez que a taxa de juros é cortada há um desincentivo para os investidores estrangeiros investirem no país.

"Esses investimentos representam a introdução de dólares no país. Se o Brasil tem uma oferta maior de dólares circulando no mercado, a tendência é que o preço dele caia. Mas, por outro lado, quando você afugenta o investidor, se cria um problema porque se não vier dólares para o mercado a tendencia é que o valor aumente", explica.

No cenário interno, a taxa de juros baixa é um estímulo aos investimentos por parte de empresas e pessoas físicas. Segundo ele, isso ocorre porque o valor que se pagaria em juros em um empréstimo, por exemplo, é muito menor, o que incentiva a tomada de dinheiro.

"Incentiva os empresários a investirem no setor produtivo, lugar em que vão ter uma renda maior. As coisas agora vão mudar de patamar, as pessoas que investem dinheiro não vão ter um retorno elevado e os empresários vão destinar seus recursos para o setor produtivo" José Márcio de Barros - Economista e comentarista da CBN Vitória

Ainda de acordo com o economista, o Copom pode cortar ainda mais a Selic até o final do ano. Isso vai depender se o anúncio dessa quarta-feira (17) tiver resultado ou não. "Dentro do próprio seio do Banco Central se fala em mais cortes. O que as pessoas vão procurar agora analisar a ata da reunião desta quarta (17), quando ela sair. Como ela em mãos, o mercado vai tentar ver o que está nas suas entrelinhas", diz.

Ele lembra que o Banco Central tem dado constantes "choques" de redução da Selic e a economia não respondeu a eles. Dessa forma, enquanto o mercado não responder, o Copom deve continuar cortando a taxa. "Até que ela faça sentido e as pessoas comecem a investir", aponta.

SELIC VAI FICAR ACIMA DO FGTS E RENDA FIXA VAI RENDER MENOS

A nova redução da Selic, de 3% para 2,25% ao ano, fará a rentabilidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ser maior do que a da taxa. Por lei, o fundo rende 3% ao ano mais a TR (taxa referencial que está zerada).

O corte também consolida para o investidor, pessoa física ou jurídica, um cenário de menos rentabilidade em alguns tipos de investimento. Quem estava acostumado a obter ganhos significativos com renda fixa, já vem sendo obrigado a sair da zona de conforto e apostar em correr riscos maiores.

Desde os primeiros cortes da Selic, em meados de 2019, tem ocorrido migração significativa de recursos da renda fixa tradicional para os fundos de ações, imobiliários ou de créditos, que ofereçam no longo prazo, maiores rentabilidades.

O CFO da Veritas Capital Management, Flavio Rietmann, aponta que "a festa do ganho fácil acabou no mundo e agora também no Brasil". Segundo ele, as tomadas de decisões de investimentos ou mesmo de captação de recursos (endividamento) deverão ser mais analíticas e mais prudentes.

Embora algumas instituições projetem a Selic próximo a zero até o final de 2020, Rietmann ainda não acredita que isso vá acontecer.