Empresas querem manter trabalho remoto e até criam auxílio home-office

Home office deve ser mantido por empresas do ES Crédito: Pixabay

Por causa da pandemia do novo coronavírus , muitas empresas colocaram seus funcionários em home office. A modalidade deu tão certo que algumas delas não devem voltar com o trabalho 100% presencial e já estudam o tema inclusive para mudar a cesta de benefícios, com a inclusão de um auxílio para ajudar com despesas básicas, como internet, e a disponibilidade de equipamentos. Essa movimentação já foi anunciada, inclusive, por multinacionais como Facebook e Twitter.

Uma das empresas que deve permanecer em home office é a ISH Tecnologia. A gerente de RH da companhia, Luciana Vaz, ressalta que o modelo de trabalho precisou ser estruturado porque apenas algumas áreas já atuavam desta maneira.

A expectativa é de que o trabalho em casa seja mantido depois que acabar a quarentena, mas de maneira flexibilizada. A ideia é ter o colaborador na empresa duas ou três vezes por semana, dependendo da situação. Não teremos mais 100% da equipe no escritório. Como o home office foi feito em massa, a partir de agora teremos uma situação mais organizada, comenta.

Segundo Luciana, os funcionários receberam equipamentos da empresa e para aqueles que precisaram dar um upgrade no contrato de internet, foi dada uma ajuda de custo.

A proprietária da Odonto Scan, Márcia Gabriella Mule, ressalta que não há como manter todos os funcionários em home office, pois muitos deles fazem atendimento presencial de pacientes. No entanto, ela afirma que alguns setores devem permanecer com o trabalho remoto.

Para trabalhar em casa, a empresa fornece o computador com todos os programas necessários para o trabalho e internet, para o caso do colaborador que ainda não tenha.

Devemos manter em casa os promotores de vendas e os radiologistas responsáveis pela emissão de laudos, além dos funcionários dos departamentos financeiro e administrativo. Todos os benefícios foram mantidos, inclusive o tíquete-alimentação. O faturamento caiu 80% e, por isso, precisamos criar alternativas para a manutenção dos empregos. Mantivemos o quadro, com apenas alguns desligamentos, pois acreditamos no retorno da atividade em breve, avalia.

Ao todo, a Odonto Scan tem 11 clínicas e conta com cerca de 120 funcionários. Quatro destas unidades já estão em funcionamento e o restante retoma os trabalhos na próxima semana.

A Farmácia Alquimia também pretende manter o teletrabalho com parte dos seus colaboradores. É um caminho sem volta, conta a sócia e farmacêutica Raigna Vasconcelos.

Com a normalização das atividades, segundo ela, o relacionamento presencial será retomado. Mas, vamos agregar o formato de serviço online. Ele está nos dando mais agilidade e versatilidade no desempenho da atividade. Sem dúvida, será mantido no trabalho pós-pandemia, acrescentou.

Nas demais funções, por se enquadrar na categoria de serviço essencial durante a pandemia, a empresa não está no formato home office.

A Loga Internet, operadora de internet por fibra óptica, aderiu à modalidade home office de trabalho com a maior parte de seus colaboradores assim que foi orientado o isolamento social para contenção da transmissão do novo coronavírus.

O desempenho das atividades foi bem-sucedido com a manutenção da produtividade, de acordo com a gerente de Recursos Humanos (RH), Célia Helena Rodrigues de Mendonça. A empresa agora avalia a possibilidade de manter alguns setores e profissionais em home office, e outros de forma híbrida, com atuação presencial, quando necessária, e à distância de maneira mais rotineira.

Faz parte do nosso planejamento a expansão do negócio nos próximos meses. Como o home office funcionou, percebemos que essa adequação pode acontecer mais rapidamente no que diz respeito à montagem de estrutura para atender os objetivos estratégicos da Loga Internet, comenta.

A gerente destaca que o home office é uma alternativa ao investimento em estrutura física. E que o formato poderá gerar qualidade de vida aos profissionais, reduzindo tempo de deslocamentos em trânsito e possibilitando fazer suas refeições em casa. Ainda não sabemos o quantitativo. Também teremos um cuidado grande com a produtividade e estamos avaliando novos meios e ferramentas que nos faça manter a união das equipes, a sinergia entre as pessoas mesmo à distância, sem perdemos nossa capacidade de entrega de resultados, afirma Célia.

Ela afirma ainda que este novo momento fez a empresa e os colaboradores enxergarem novas responsabilidades, formas e meios de produzir com qualidade e isso coloca todos em um outro momento. Avaliaremos novos benefícios também para nos tornarmos mais atrativos para os talentos dispostos a atuar numa empresa adaptada às novas culturas, finaliza.

Grandes companhias que atuam no Espírito Santo como a Vale já ofereciam a modalidade Segundo a empresa, mesmo antes da pandemia, já tinha alguns funcionários com horários flexíveis e trabalhando de forma remota. Com o coronavírus, a medida foi ampliada.

TENDÊNCIA

A especilista em carreira, Daniela Morais, destaca que muitos departamentos de recursos humanos pretendem dar continuidade ao home office. Cerca de 90% deles dizem ser possível manter essa prática, porém alguns ainda esbarram em uma cultura resistente da empresa. Essa forma de trabalhar é um caminho sem volta porque permite a redução de custo, além de uma melhor qualidade de vida para o colaborador, observa.

Na opinião da psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, o home office trouxe boas surpresas para as empresas. As que prepararam suas equipes para que o trabalho funcionasse a distância, percebeu aumento na qualidade e quantidade da produtividade.

Competências novas foram desafiadas a líderes e planejamento e organização permitiram que o fluxo dos processos de trabalho acontecesse de maneira mais fluída. Para lideranças, é de fundamental importância acompanhar o estado emocional da equipe a distância, para que consiga apoiar em momentos e dificuldades pontuais. Além disso, monitoramento diário da produtividade, seguido de contribuições, sempre que se fizer necessário, destaca Martha.

DICAS PARA QUEM TRABALHA EM HOME OFFICE

O funcionário precisa estabelecer uma rotina diária para aender as demandas da empresa.

É preciso cuidar da gestão do tempo, para não trabalhar além da carga horária. Isso vai ajudar a manter outras rotinas como cuidados com os filhos.

A apresentação pessoal também é muito importante, principalmente se o trabalhador for participar de reunião por videoconferência ou cursos on-line.