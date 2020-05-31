Futuras gerações podem ter salários até 30% menores do que os pais

Salários maiores serão conquistados por profissionais mais qualificados Crédito: Nattanan23/Pixabay

Os empregos perdidos durante a pandemia não serão recuperados em um futuro próximo. E o resultado disso vai se refletir na carreira e na remuneração de quem ainda não entrou no mercado de trabalho. O problema deve durar por algumas décadas.

Pesquisa recente do Insper, de São Paulo, apontou que o jovem terá renda 31% menor que a de seus pais se a taxa de desemprego for o dobro daquela que os próprios pais enfrentaram quando começaram a trabalhar.

A professora do Insper Juliana Inhasz explica que, com menos postos de trabalho, a concorrência deverá ser ainda maior e isso deve ocorrer nos próximos 20 anos. Ela lembra que o Brasil passou por períodos de bonança desde 1994, quando entrou em vigor o Plano Real.

Foram épocas de crescimento econômico, com salto na renda e com a economia em um patamar muito diferente onde até então se conhecia. No entanto, desde 2014, o Brasil atravessa uma crise econômica, com baixo índice de crescimento.

"O desenvolvimento econômico levou à maturidade dessa economia. Essa estabilidade provocou, entre outras coisas, um crescimento em postos de trabalho. A partir de agora, a previsão é de que os ganhos sejam menores, se comparados a gerações anteriores, pois a recuperação econômica será mais lenta. Será preciso lidar com essa nova realidade e o diferencial será o desenvolvimento de novas habilidades como facilidade de se adaptar rapidamente às mudanças, no compartilhamento de experiências e trabalhos em grupo. Em algum momento, a economia vai voltar e é preciso estar preparado para isso" Juliana Inhasz - Professora do Insper

Bruno Felix avalia como será o salário dos futuros profissionais Crédito: Divulgação/Fucape

O professor de estratégia e liderança da Fucape, Bruno Felix, explica que a redução salarial ocorre quando há menos postos de trabalho e há mais pessoas qualificadas desempregadas.

"A crise que estamos passando será paga pelas gerações futuras. O Brasil já vinha de outras recessões e, quando parecia que iria se recuperar, veio o coronavírus e voltou a se agravar. Um outro fator preocupante é a desvalorização do dólar, provocando ainda mais instabilidade. É preciso que o governo faça um plano econômico muito bem estruturado para haver um horizonte mais certo, associado à políticas de saúde", frisa.

O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Sebastião Demuner, acredita que a crise de desemprego será sem precedentes, exigindo mais iniciativa do profissional, que vai precisar ir atrás das próprias oportunidades por meio do empreendedorismo e da economia criativa.