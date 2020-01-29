Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carreira x emoções

1.441 trabalhadores do ES foram afastados por ansiedade e estresse no ano passado

As doenças emocionais têm muito impacto no trabalho e, caso o funcionário não esteja bem, isso pode provocar queda de rendimento entre outros problemas. Organizações devem adotar medidas de acolhimento

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 14:29
Problemas emocionais de trabalhadores podem ser resolvidos com a ajuda da empresa Crédito: Pixabay
Depressão, síndrome de Burnout, estresse e ansiedade, isso sem contar com os diversos problemas pessoais que podem surgir no dia a dia de qualquer pessoa. Problemas emocionais atingem qualquer indivíduo e, mesmo que se tente, não há como separar totalmente o profissional do individual. Só no ano passado, de acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),  1.441 trabalhadores foram afastados por um tipo de transtorno fóbico-ansioso no Espírito Santo.
O resultado dessas doenças emocionais são queda na produtividade, distração e, em casos extremos, até o afastamento dos trabalhadores para tratamento. Por conta disso, as empresas já estão de olho na saúde mental de seus profissionais e desenvolveram programas com o objetivo de trabalhar na prevenção e até ajudar na superação dos problemas.
As emoções dos colaboradores são um tema cada vez mais discutido entre as organizações. A presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Kátia Vasconcelos, salienta que cuidar do lado psicológico dos colaboradores resulta em um aumento de confiança, faz com que os indivíduos tenham mais flexibilidade e se sintam seguros a enfrentar os problemas que estão passando.

Veja Também

ES fecha ano com a criação de 19,5 mil empregos, maior saldo desde 2013

"É cada vez mais comum uma pessoa ser atingida por quadros de ansiedade, depressão e pânico. Cabe às organizações criar suportes de atendimento para que os colaboradores se sintam à vontade para procurar ajuda. Hoje, há uma pressão para que todo mundo tenha sucesso e esteja bem o tempo todo, mas sabemos que não é bem assim. As pessoas estão adoecendo e não se dão conta. Por isso, pedir ajuda é fundamental e as empresas têm que estar abertas e receptivas para esse acolhimento"
Kátia Vascolcelos - Presidente da ABRH-ES
Para a psicóloga e diretora da Psicoespaço, Marianne Limonge, é importante favorecer o ambiente de trabalho para proporcionar o bem-estar das pessoas.  Segundo ela, ações positivas podem ajudar o gestor a identificar os problemas e apontar soluções de tratamento.
"A depressão incapacita as pessoas e um líder percebe essas mudanças. A consequência de um desequilíbrio é a queda na produtividade, na capacidade de entrega e na falta de interesse, por exemplo. Se o gestor não está atento, o quadro pode até se agravar, expõe.

Veja Também

Veja quais são as 15 profissões em alta em 2020

Ela lembra que, para as empresas, há uma fidelização do profissional e, quando ele volta para suas atividades, a produtividade é até maior porque vai se sentir amparado e acolhido. 
A psicóloga Sarah Rosado concorda que problemas emocionais afetam a produtividade de indivíduo e da empresa. Se ele não estiver emocionalmente bem, várias outras questões ficam comprometidas. O que o empregador pode fazer é sempre pensar no bem-estar de seus colaboradores, adotar medidas humanizadas para que os trabalhadores se sintam cuidados. Quanto mais rápido for o diagnóstico, melhor, afirma.

Veja Também

Saiba como intercâmbio pode mudar sua carreira profissional

Ela destaca ainda que todo relacionamento deve funcionar como um ganha-ganha, inclusive no ambiente corporativo. Sarah ressalta que a empresa precisa cuidar do funcionário para que ele desenvolva suas atividades da melhor maneira possível

O QUE DIZEM AS EMPRESAS

A gerente de recursos humanos da Unimed, Karla Rampazo, destaca que há dois anos foi criado o Núcleo de Atendimento ao Trabalhador e que conta com a participação de diversos profissionais como médico do trabalho, assistente social e psicólogo.
"Percebemos que em todo o mundo aumentaram casos de ansiedade, depressão e síndrome do pânico, por exemplo. Resolvemos adotar uma política de cuidado com o colaborador. O trabalho é desenvolvido de forma conjunta com o objetivo de reduzir os impactos relacionados à saúde mental. Além de atendimento personalizado, fazemos também palestras e outras iniciativas para melhorar a qualidade de vida"
Karla Rampazo - Gerente de RH da Unimed Vitória
A ideia, segundo ela, é diminuir os afastamentos. Karla afirma que a ajuda pode vir por indicação do gestor, do RH e até mesmo do funcionário. Pensamos no trabalhador como um todo. Se ele estiver bem, a equipe também vai estar e os resultados da cooperativa serão ainda melhores, avalia.
A gerente de RH da Multivix, Lícia Assbu, lembra que a doença do século é a depressão e diz que para evitar que possíveis preconceitos são desenvolvidas ações de conscientização entre os funcionários.

Veja Também

10 dicas para quem quer conseguir um emprego em 2020

Não há como separar o lado profissional do pessoal porque somos um só. Ajudar o colaborador em momentos de dificuldade, aumenta a confiança deles junto à empresa e faz com que ele queira permanecer no quadro de funcionários. Percebemos que esse trabalho reduziu os afastamentos e fez com que eles se cuidassem mais. É preciso criar um ambiente receptivo para que o funcionário se sinta à vontade para pedir ajuda, enumera Lícia.
Para o diretor da Contauto, Apolo Rizk, é importante estar atento às pessoas que trabalham na empresa. Ter sensibilidade e estar presente são valores que prezamos no ambiente de trabalho, pois lidamos com pessoas, e todos temos dias difíceis. Tentamos sempre estar junto, compreender o que está acontecendo e apoiá-los com incentivos relacionados às metas, que geralmente são as primeiras a cair quando um bom funcionário está enfrentando batalhas pessoais, ressalta Rizk.
De acordo com Rizk, supervisores e gerentes devem estar atentos ao comportamento do colaborador. As pessoas dão sinais e geralmente a produtividade é impactada, assim como o comportamento.

Veja Também

Sine de Anchieta tem 15 vagas para trabalhar na Samarco

Nossas equipes estão sempre juntas no show room, então é perceptível quando algo não vai bem com alguém. Sempre incentivamos a conversa com o gerente, a importância do papel da liderança, e isso faz com que todos tenham sempre muito acesso e liberdade para conversar. Quando o caso é muito gritante e o profissional precisa de maior apoio, indicamos o RH que é preparado para lidar com esse tipo de situação. O setor é envolvido buscando estratégias de incentivo para manter esse profissional motivado e produzindo, completa.
O diretor da Solvix, empresa de energia fotovoltaica, Washington Costa, afirma que já teve funcionários passando por sérios problemas pessoais, o impactou a sua produtividade.
Acho importante tentar ao máximo lidar com o problema da maneira mais razoável possível no ambiente de trabalho. Precisamos separar as esferas, mas caso esteja pesado ou sério demais é importante comunicar ao gestor ou líder sobre os problemas pelos quais está passando, assim olhamos de maneira mais solidária caso a sua produtividade e foco diminuírem por um período, pontua.

Veja Também

Ministério Público da União prepara concurso público para 2020

Projeto obriga aplicação de provas de concursos em cidades do interior

10 mil vagas para aprender uma profissão sem sair de casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza
Imagem de destaque
O que faz de Terence Tao 'o melhor matemático vivo do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados