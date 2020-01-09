Veja quais são as 15 profissões em alta em 2020

Profissões ligadas a tecnologia estão em alta no mercado Crédito: Pixabay

Gestor de redes sociais, engenheiro de cibersegurança e representante de vendas. Essas são algumas Profissões Emergentes e que estarão em alta em 2020, de acordo com levantamento feito pelo LInkedin, rede social voltada para carreiras.

A lista conta com 15 profissões, quase todas ligadas à área de tecnologia. O estudo foi feito a partir de informações do LinkedIn e destaca as carreiras que estão experimentando um grande crescimento e por sua vez, o que isso significa para a força de trabalho.

Pela primeira vez, o ranking foi segmentado por país. A pesquisa da rede social também aponta as habilidades mais requisitadas e os setores que mais contratam cada uma delas.

Conforme o estudo, as profissões ligadas aos setores de tecnologia da informação e internet foram as que mais apareceram lista, com 13 de 15 cargos relacionados a algum deles.

Dentre as profissões, conforme a pesquisa, estão cargos como o engenheiro de cibersegurança e cientista de dados, que têm sido contratados também pelo segmento financeiro e bancário, como grande movimento das fintechs e bancos digitais. O setor financeiro também aparece em duas profissões: investidor day trader e consultor de investimentos.

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Um outro destaque no ranking é a profissão de motorista. Ao observar os três setores da economia que mais devem demandá-los no próximo ano estão empresas como as ligadas a internet e a serviços e facilidades ao cliente, como os aplicativos de transporte de passageiros e os de compras e entregas. Ainda conforme o estudo, o segmento de logística aparece na segunda posição no índice de contratações.

Ao pensar a carreira no médio e no longo prazo - seja para permanecer em uma posição ou mudar - devemos mapear os riscos para assumir as responsabilidades do caminho que vamos seguir. Neste processo, a análise das informações disponíveis se torna essencial para tomar a decisão certa, defende o diretor geral do LinkedIn para a América Latina, Milton Beck.

Esperamos que essa lista seja um norte para as pessoas que estejam nessa transição ou ainda, no início da carreira, complementa o executivo.

A pesquisa Profissões Emergentes foi feita com base em dados de usuários do LinkedIn com perfil público que tenham ocupado uma ou mais posições em tempo integral no Brasil nos últimos cinco anos. Com isso, foi identificado o grupo de profissões que mais se movimentaram no período e aplicando, a cada uma delas, uma fórmula que inclui o número de contratações e a taxa de crescimento anual entre 2015 e 2019 para mapear as que tiveram maior expansão.

TECNOLOGIA

Conforme o diretor geral do LinkedIn para a América Latina, Milton Beck, a tecnologia passou a fazer parte de grande parte das profissões que conhecemos hoje. "Até mesmo cargos que antes não acreditávamos precisar saber lidar com ferramentas tecnológicas, passaram por uma transformação. O motorista por exemplo, que é uma das profissões mapeadas em nosso estudo, teve que aprender a lidar com os aplicativos de mobilidade urbana, como um serviço de navegação, por exemplo", observa.

Beck também destaca outro ponto importante. Segundo ele, a tecnologia passou a ser usada nas profissões não só mais como habilidade técnica, mas também como algo complementar. "O representante de vendas, que é outra profissão de nosso levantamento, frequentemente utiliza as redes sociais para seu relacionamento interpessoal, como por exemplo, pesquisar melhor sobre possíveis clientes e se preparar antes de uma reunião ou ainda, construir networking", ressalta.

"Vale adicionar ainda que algumas dessas profissões começaram a ser criadas inclusive para o setor de tecnologia, como o recrutador especialista em tecnologia da informação. O cargo surgiu justamente como resposta à alta demanda de profissões no setor e a dificuldade em encontrar os melhores talentos", conclui.

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