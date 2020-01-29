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Sine de Anchieta tem 15 vagas para trabalhar na Samarco

Oferta é de quatro vagas para assistente técnico de instalação e 10 para auxiliar de instalação; as oportunidades são destinadas exclusivamente para moradores de Anchieta

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 11:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 11:42
Samarco, unidade de Ubu, em Anchieta Crédito: Jefferson Rocio
O Sine de Anchieta está com 15 vagas de emprego abertas para quem quer trabalhar na Samarco. As oportunidades serão preenchidas em uma empresa que atua como terceirizada na mineradora. 
A oferta é de quatro vagas para assistente técnico de instalação e 10 para auxiliar de instalação. De acordo com o Sine, as oportunidades são destinadas exclusivamente para moradores de Anchieta.
O Sine do município funciona, até o fim de janeiro, das 8 às 13 horas, na Casa do Cidadão, que fica Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro. 

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retomada parcial das operações da Samarco está prevista para o final deste ano, com potencial de gerar 400 vagas de emprego já a partir de março.

SOBRE AS VAGAS

Assistente Técnico de Instalação
Descrição das atividades: 
  • Instalação de dispositivos de sistemas especiais (elétrica, automação e telecomunicações); 
  • Atuar no diagnóstico e troca de equipamentos em campo;
  • Realizar montagem de painéis e quadros elétricos; 
  • Realizar conectorização de cabeamentos ópticos e metálicos para rede de dados;
  • Lançamento de cabos ópticos e metálicos;
Qualificação:
  • Diferencial realizar fusões e certificações ópticas; 
  • Desejável Curso Técnico em Elétrica, Eletrònica, Telecomunicações; 
  • Experiência em projetos de infraestrutura de sistemas de CFTV, Automação, Elétrica;
  • Habilitação categoria B; 
Auxiliar de Instalação
Descrição das atividades: 
  • Auxiliar na instalação de dispositivos de sistemas especiais (elétrica, automação e telecomunicações); 
  • Auxiliar nas manutenções corretivas e preditivas em campo; 
  • Realizar montagem de painéis e quadros elétricos;
  • Lançamento de cabos ópticos e metálicos; 
  • Executar escavação, concretagem, pavimentações e outros serviços correlatos a obras civis para os sistemas de CFTV/Controle de Acessos.
Qualificação:
  • Experiência em projetos de infraestrutura de sistemas de CFTV;
  • Habilitação categoria B
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