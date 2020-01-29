Sine de Anchieta tem 15 vagas para trabalhar na Samarco

A oferta é de quatro vagas para assistente técnico de instalação e 10 para auxiliar de instalação. De acordo com o Sine, as oportunidades são destinadas exclusivamente para moradores de Anchieta.
O Sine do município funciona, até o fim de janeiro, das 8 às 13 horas, na Casa do Cidadão, que fica Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro.
A retomada parcial das operações da Samarco está prevista para o final deste ano, com potencial de gerar 400 vagas de emprego já a partir de março.
SOBRE AS VAGAS
Assistente Técnico de Instalação
Descrição das atividades:
Descrição das atividades:
Descrição das atividades:
- Instalação de dispositivos de sistemas especiais (elétrica, automação e telecomunicações);
- Atuar no diagnóstico e troca de equipamentos em campo;
- Realizar montagem de painéis e quadros elétricos;
- Realizar conectorização de cabeamentos ópticos e metálicos para rede de dados;
- Lançamento de cabos ópticos e metálicos;
- Diferencial realizar fusões e certificações ópticas;
- Desejável Curso Técnico em Elétrica, Eletrònica, Telecomunicações;
- Experiência em projetos de infraestrutura de sistemas de CFTV, Automação, Elétrica;
- Habilitação categoria B;
Descrição das atividades:
- Auxiliar na instalação de dispositivos de sistemas especiais (elétrica, automação e telecomunicações);
- Auxiliar nas manutenções corretivas e preditivas em campo;
- Realizar montagem de painéis e quadros elétricos;
- Lançamento de cabos ópticos e metálicos;
- Executar escavação, concretagem, pavimentações e outros serviços correlatos a obras civis para os sistemas de CFTV/Controle de Acessos.
- Experiência em projetos de infraestrutura de sistemas de CFTV;
- Habilitação categoria B