10 mil vagas para aprender uma profissão sem sair de casa

Quem quer aprender uma profissão sem sair de casa deve ficar atento. O Programa Qualificar ES vai abrir 10 mil vagas em 10 cursos de qualificação profissional. As oportunidades serão oferecidas on-line para moradores de todo o Espírito Santo.
Os interessados podem se inscrever em até dois cursos. O prazo de inscrição vai até 10 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br.
Para participar dos cursos, é necessário ter, no mínimo, 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na web.
A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Tecnológica do Espírito Santo (Secti) informou que os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, por meio de videoaulas, apostilas digitais, fóruns de discussão, tarefas e bate-papo com os professores.
Os alunos podem fazer o curso de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. As aulas serão realizadas de 19 de fevereiro a 15 de abril de 2020. A carga horária é de 120 horas.
Segundo a secretária da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação, Cristina Engel, o programa tem como objetivo ampliar as possibilidades de empreendedorismo e renda para os cidadãos capixabas e fornecer subsídios para sua inserção ao mundo do trabalho, por meio de cursos de qualificação profissional gratuitos que atendem a vocação econômica das regiões do Espírito Santo e fomentam a economia criativa.
OUTRAS INSCRIÇÕES
O Qualificar ES está com inscrições abertas para 2.140 vagas em cursos presenciais em Conceição da Barra, Guarapari, João Neiva, Vila Velha, Vitória e Linhares. Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro.
A Secti ainda vai oferecer a quarta e última etapa do Qualificar ES para cursos semipresenciais. As inscrições vão de 4 a 16 de fevereiro e são indicadas para profissionais da área da educação. Há vagas para os cursos de Introdução a Libras, em Vila Velha, Programação Neurolinguística - PNL, em Montanha, e Metodologias Ativas na Educação, em São Mateus.
CONFIRA OS CURSOS
- Alfabetização e Letramento na Educação Infantil (1000)
- Auxiliar Administrativo (1000)
- Criação e Edição de Imagens Digitais (1000)
- Educação Especial Inclusiva (1000)
- Gestão Escolar com Ênfase em Coordenação, Orientação e Supervisão (1000)
- Informática Básica (1000)
- Inglês Básico (1000)
- Porteiro (1000)
- Secretaria Escolar (1000)
- Segurança no Trabalho (1000)