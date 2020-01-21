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Qualificação

Mais de 2,1 mil vagas para aprender uma profissão no ES

Oportunidades são para Guarapari, João Neiva, Linhares, Vila Velha e Vitória; inscrições seguem até 2 de fevereiro

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 14:19
Curso de salgadeiro estão entre as opções oferecidas pelo Qualificar ES Crédito: Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve aproveitar uma das 2.140 vagas oferecidas na segunda etapa de inscrições do Programa Qualificar ES. As oportunidades são para cursos de qualificação destinados aos moradores de Conceição da BarraGuarapariJoão Neiva, Vila VelhaVitória e, pela primeira vez, em Linhares, na região Norte do Estado.
Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.

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Nos cursos da área da saúde, a idade mínima é de 18 anos. Para o curso de Hidráulica Industrial Básica, em João Neiva, os requisitos são ter concluído ou estar cursando o Técnico em Mecânica ou Automação e morar, prioritariamente, no município. Os cursos têm duração de 90 e 120 horas. 
Dentre as oportunidades, há vagas para o Qualificar ES Mulher, destinadas aos municípios de Conceição da Barra (90) e Vitória (125).
Ao todo, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai oferecer mais de 16 mil vagas no primeiro ciclo de cursos.

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Nas próximas semanas, o Qualificar ES ainda ofertará vagas na terceira e quarta etapas da primeira oferta de 2020. A terceira fase terá inscrições abertas entre os dias 28 de janeiro e 10 de fevereiro para a modalidade on-line. Já a quarta e última etapa será de cursos semipresenciais, com inscrições entre os dias 4 e 16 de fevereiro.

CONFIRA AS VAGAS

CONCEIÇÃO DA BARRA
QUALIFICAR ES MULHER
  • POLO: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de itaúnas
  • Endereço: Avenida Bento Daher, s/n, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
  • Bairro:  Vila de Itaúnas
  • Cursos: Salgadeiro (30)
POLO: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Quilombola
  • Endereço: Rua Ernane Benso, s/nº, Santana, Conceição da Barra
  • Bairro: Santana
  • Cursos: Bolos e suas variações (30)
POLO: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Braço do Rio
  • Endereço: Rua Sinval Marques de Brito, 295, bairro Campo Verde II, Conceição da Barra.
  • Bairro: Campo Verde II
  • Curso: Salgadeiro (30)
VITÓRIA
POLO 01: ASPEMADE - Associação dos Pescadores, Marisqueiros e Desfiadeiras da Região da Grande São Pedro
  • Endereço: Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1170, Ilha das Caieiras, Vitória
  • Bairro: Santo André, São Pedro, Santos Reis, Comduza, São José, Nova Palestina, Conquista e Resistência.
  • Cursos: Berçarista (30), recepcionista (30) e assistente de logística (30)
POLO  02: Movimento Comunitário de Resistência
  • Endereço: Rua da Luta, 88, Resistência, Vitória
  • Bairro: Conquista, Nova Palestina, Joana D'Arc, Redenção, São José, Santo André, Santos Reis, Comduza e São Pedro I
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40) e cuidador de idosos (40). 
POLO 03: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Resistência
  • Endereço: Rua Tancredo Neves, 79, Resistência, Vitória
  • Bairro: Nova Palestina, São Pedro V, Conquista, São Pedro, São Pedro I, São Pedro II, São José, São Pedro III, Santos Reis, São Pedro IV, Comduza
  • Cursos: Assistente de logística (30)
POLO 04: Multivix Unidade Goiabeiras
  • Endereço: Rua José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória
  • Bairro: Antônio Honório, Solon Borges, Maria Ortiz
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40). 
POLO 05: Telecentro Piedade
  • Endereço: Rua Filomeno Ribeiro, 158, Piedade, Vitória
  • Bairro: Centro, Moscoso, Fonte Grande
  • Cursos: Garçom (30) 
POLO 06: Movimento Comunitário do Bairro Comduza
  • Endereço: Rua Adalberto Matos, 100, Comduza, Vitória
  • Bairro: São Pedro 1, Santos Reis, Ilha das Caieiras, São Pedro 3 e Santo André
  • Cursos: Atendimento ao cliente (30), auxiliar de rotinas administrativas (30) e assistente de logística (30). 
POLO 07: Secri  Serviço de Engajamento Comunitário
  • Endereço: Rua Tenente Setúbal, 395, São Benedito, Vitória
  • Bairro: Bairro da Penha, Itararé, Gurigica e Consolação
  • Cursos: Assistente de recursos humanos (30)
POLO 08: Associação de Moradores de Solon Borges
  • Endereço: Rua Alexandre Martins de Figueiredo, 96, Solon Borges, Vitória
  • Bairro: São Torquato, Antônio Honório, Maria Ortiz, Jabour e Segurança do Lar
  • Cursos: Atendimento ao cliente (40), berçarista (40), auxiliar de departamento pessoal (40), cuidador infantil (40) e auxiliar de estoque e armazenamento (40). 
POLO 09: Igreja Assembleia de Deus do Bairro da Penha
  • Endereço: Rua Areobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha, Vitória
  • Bairro: São Benedito, Bonfim, Gurigica, Itararé e Consolação
  • Cursos: Agente comunitário de saúde (40), padeiro (35), assistente de faturamento (40), doces para festas (35) e auxiliar de rotinas administrativas (40). 
POLO 10: Igreja Assembleia de Deus Ilha das Caieiras
  • Endereço: Rua Felicidade Correia dos Santos, 1421, Ilha das Caieiras, Vitória
  • Bairro: Conduza, Santo André e São Pedro I
  • Cursos: Atendimento ao cliente (40) e decoração de festas (40). 
POLO 11: Igreja assembleia de Deus de Estrelinha
  • Endereço: Rua Soldado Enfraim (Antiga Rua Três), 355, Estrelinha, Vitória
  • Bairro: Inhagueta, Grande Vitória, São Pedro 1 e Bela Vista
  • Cursos: Agente comunitário de saúde (40) e recepcionista (40). 
POLO 12: Igreja Assembleia de Deus em Gurigica - Congregação Bairro da Penha
  • Endereço: Rua Silvio Soares, 80, Gurigica, Vitória
  • Bairros: Santos Dumont, Marechal Campos, Consolação, Jaburu, Jucutuquara e Ilha de Santa Maria
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30) e assistente de logística (30). 
POLO 13: Assembleia de Deus Abundante da Graça
  • Endereço: Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória
  • Bairro: Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia
  • Cursos: Recepcionista (25) e cuidador de idosos (25). 
POLO 14: Igreja Assembleia de Deus em São Benedito - Congregação Bairro da Penha
  • Endereço: Rua José Trajano, 88, Itararé, Vitória
  • Bairro: Bairro da Penha, São Benedito, Santa Marta, Grande Maruípe e São Cristóvão
  • Cursos: Assistente de Logística (30). 
QUALIFICAR ES MULHER
POLO 01: Associação de Apoio Cultural e Social as Comunidades da Grande Vitória. - Instituto Mão Na Massa
  • Endereço: Rua Araújo Padilha, 25, Jesus de Nazareth, Vitória
  • Bairro: Praia do Suá, Santa Helena e Bento Ferreira
  • Cursos: Costura (50) e confeccionador de bolsas (25)
POLO 02: Assembleia de Deus Abundante da Graça
  • Endereço: Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória
  • Bairro: Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia
  • Cursos: Maquiador (25) e Design de sobrancelhas (25). 
VILA VELHA
POLO 01: EEEFM Adolfina Zamprogno
  • Endereço: Rua Sebastião Gaiba, s/nº, Vila Garrido, Vila Velha
  • Bairro: Ilha da Conceição, Pedra de Buzios, Santa Rita, Alecrim, Ilha das Flores e Vila Batista
  • Cursos: Assistente de logística (35) e inglês básico (35) 
POLO 02: UMEF Maria Eleonora DAzevedo Pereira
  • Endereço: Rua Soldado Roger Bertulano, 95, Rio Marinho, Vila Velha
  • Bairro: Santa Clara, Jardim do Vale e Bandeirantes
  • Cursos: Inglês básico (30) e cuidador infantil (30). 
POLO 03: UMEF Governador Christiano Dias Lopes Filho
  • Endereço: Rua Itá, 1, São Conrado, Vila Velha.
  • Bairro: Riviera da Barra, Ulisses Guimarães, Cidade da Barra, Praia dos Recifes, Santa Paula e Santa Paula II
  • Cursos: Assistente de logística (35) e recepcionista (35). 
POLO 04: Igreja Batista Renovada Centésima Ovelha
  • Endereço: Avenida Boa Vista, 531, Bairro Barramares, Vila Velha
  • Bairros: Riviera da Barra, Cidade da Barra, São Conrado, João Goulart e Santa Paula II
  • Cursos: Agente comunitário de saúde (35) e berçarista (35) 
POLO 05: UMEF Professor Aylton de Almeida
  • Endereço: Rua Alegre, s/nº, Terra Vermelha, Vila Velha
  • Bairro: Ulisses Guimarães, Normília da Cunha, Barramares, João Goulart, Vinte e Três de Maio e Jabaeté
  • Cursos: Assistente de logística (35) e recepcionista (35)
POLO 06: Igreja Evangélica Assembleia De Deus Jardim Colorado
  • Endereço: Rua Getúlio Vargas, 5, Boa Vista I, Vila Velha
  • Bairro: Soteco, Santa Inês, Cocal, Residencial Coqueiral, Divino Espirito Santo, Boa Vista II, São Cristóvão e Jardim Guadalajara
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30) e agente comunitário de saúde (30). 
POLO 07: Casa do Menino
  • Endereço: Rua Princesa Isabel, s/nº, São Torquato, Vila Velha 
  • Bairro: Ilha do Príncipe, Sagrada Família, Argolas, Cobi de Baixo e Chacará do Conde
  • Cursos: Informática (20), informática e redes sociais (20) e eletricista instalador predial de baixa tensão (35). 
POLO 08: Instituição Nossa Casa Senhora de Lourdes (Anexo A Igreja Católica em São Torquato)
  • Endereço: Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato, Vila Velha
  • Bairro: Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Sagrada Família, Paul e Alvorada
  • Cursos: Recepcionista (30) e assistente de secretaria escolar (30). 
POLO 09: EEEFM Silvio Rocio
  • Endereço: Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato, Vila Velha
  • Bairro: Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Sagrada Família, Paul e Alvorada
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30)
POLO 10: Assembleia de Deus Graça Ministério Ibes
  • Endereço: Rua São Mateus, 6, Terra Vermelha, Vila Velha 
  • Bairro: Barramares, Normília da Cunha, Ulisses Guimarães, João Goulart, Vinte e Três de Maio e Jabaeté
  • Cursos: Inglês básico (40)
LINHARES
POLO 01: Escola Nossa Senhora da Conceição
  • Endereço: Avenida São Paulo, Aviso, Linhares
  • Bairros: Interlagos, Araças, Bebedouro, BNH, Novo Horizonte, Shell, Juparanã, Conceição
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), recepcionista (30) e almoxarife (30). 
JOÃO NEIVA
POLO: CDL - Câmara de Dirigente Lojistas
  • Endereço: Rua Tabelião Alfredo Almeida, 334, Centro, João Neiva.
  • Bairro: Centro, Nossa Senhora da Penha, Monte Libano e Vila Nova
  • Cursos: Atendimento ao cliente (30).
POLO: CEET Talmo Luiz Silva
  • Endereço: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva 
  • Municípios: Aracruz, Ibiraçu e Fundão
  • Cursos: Hidráulica industrial básica (30)
GUARAPARI
POLO: EEEM Doutor Silva Mello
  • Endereço: Rua Lauro Simões, 366, Itapebussu, Guarapari
  • Bairro: Ipiranga, Olaria e São Judas Tadeu
  • Cursos: Recepcionista (30) e assistente de recursos humanos (30). 
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