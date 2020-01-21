Mais de 2,1 mil vagas para aprender uma profissão no ES

Curso de salgadeiro estão entre as opções oferecidas pelo Qualificar ES Crédito: Pixabay

Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br . Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.

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Nos cursos da área da saúde, a idade mínima é de 18 anos. Para o curso de Hidráulica Industrial Básica, em João Neiva, os requisitos são ter concluído ou estar cursando o Técnico em Mecânica ou Automação e morar, prioritariamente, no município. Os cursos têm duração de 90 e 120 horas.

Dentre as oportunidades, há vagas para o Qualificar ES Mulher, destinadas aos municípios de Conceição da Barra (90) e Vitória (125).

Ao todo, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai oferecer mais de 16 mil vagas no primeiro ciclo de cursos.

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Nas próximas semanas, o Qualificar ES ainda ofertará vagas na terceira e quarta etapas da primeira oferta de 2020. A terceira fase terá inscrições abertas entre os dias 28 de janeiro e 10 de fevereiro para a modalidade on-line. Já a quarta e última etapa será de cursos semipresenciais, com inscrições entre os dias 4 e 16 de fevereiro.

CONFIRA AS VAGAS

CONCEIÇÃO DA BARRA

QUALIFICAR ES MULHER

POLO: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de itaúnas

Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de itaúnas Endereço: Avenida Bento Daher, s/n, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra

Avenida Bento Daher, s/n, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra Bairro: Vila de Itaúnas

Vila de Itaúnas Cursos: Salgadeiro (30) POLO: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Quilombola

Endereço: Rua Ernane Benso, s/nº, Santana, Conceição da Barra

Rua Ernane Benso, s/nº, Santana, Conceição da Barra Bairro: Santana

Santana Cursos: Bolos e suas variações (30) POLO: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Braço do Rio

Endereço: Rua Sinval Marques de Brito, 295, bairro Campo Verde II, Conceição da Barra.

Rua Sinval Marques de Brito, 295, bairro Campo Verde II, Conceição da Barra. Bairro: Campo Verde II

Campo Verde II Curso: Salgadeiro (30)

VITÓRIA

POLO 01: ASPEMADE - Associação dos Pescadores, Marisqueiros e Desfiadeiras da Região da Grande São Pedro

Endereço: Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1170, Ilha das Caieiras, Vitória

Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1170, Ilha das Caieiras, Vitória Bairro: Santo André, São Pedro, Santos Reis, Comduza, São José, Nova Palestina, Conquista e Resistência.

Santo André, São Pedro, Santos Reis, Comduza, São José, Nova Palestina, Conquista e Resistência. Cursos: Berçarista (30), recepcionista (30) e assistente de logística (30) POLO 02: Movimento Comunitário de Resistência

Endereço: Rua da Luta, 88, Resistência, Vitória

Rua da Luta, 88, Resistência, Vitória Bairro: Conquista, Nova Palestina, Joana D'Arc, Redenção, São José, Santo André, Santos Reis, Comduza e São Pedro I

Conquista, Nova Palestina, Joana D'Arc, Redenção, São José, Santo André, Santos Reis, Comduza e São Pedro I Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40) e cuidador de idosos (40). POLO 03: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Resistência

Endereço: Rua Tancredo Neves, 79, Resistência, Vitória

Rua Tancredo Neves, 79, Resistência, Vitória Bairro: Nova Palestina, São Pedro V, Conquista, São Pedro, São Pedro I, São Pedro II, São José, São Pedro III, Santos Reis, São Pedro IV, Comduza

Nova Palestina, São Pedro V, Conquista, São Pedro, São Pedro I, São Pedro II, São José, São Pedro III, Santos Reis, São Pedro IV, Comduza Cursos: Assistente de logística (30) POLO 04: Multivix Unidade Goiabeiras

Endereço: Rua José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória

Rua José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória Bairro: Antônio Honório, Solon Borges, Maria Ortiz

Antônio Honório, Solon Borges, Maria Ortiz Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40). POLO 05: Telecentro Piedade

Endereço: Rua Filomeno Ribeiro, 158, Piedade, Vitória

Rua Filomeno Ribeiro, 158, Piedade, Vitória Bairro: Centro, Moscoso, Fonte Grande

Centro, Moscoso, Fonte Grande Cursos: Garçom (30) POLO 06: Movimento Comunitário do Bairro Comduza

Endereço: Rua Adalberto Matos, 100, Comduza, Vitória

Rua Adalberto Matos, 100, Comduza, Vitória Bairro: São Pedro 1, Santos Reis, Ilha das Caieiras, São Pedro 3 e Santo André

São Pedro 1, Santos Reis, Ilha das Caieiras, São Pedro 3 e Santo André Cursos: Atendimento ao cliente (30), auxiliar de rotinas administrativas (30) e assistente de logística (30). POLO 07: Secri  Serviço de Engajamento Comunitário

Endereço: Rua Tenente Setúbal, 395, São Benedito, Vitória

Rua Tenente Setúbal, 395, São Benedito, Vitória Bairro: Bairro da Penha, Itararé, Gurigica e Consolação

Bairro da Penha, Itararé, Gurigica e Consolação Cursos: Assistente de recursos humanos (30) POLO 08: Associação de Moradores de Solon Borges

Endereço: Rua Alexandre Martins de Figueiredo, 96, Solon Borges, Vitória

Rua Alexandre Martins de Figueiredo, 96, Solon Borges, Vitória Bairro: São Torquato, Antônio Honório, Maria Ortiz, Jabour e Segurança do Lar

São Torquato, Antônio Honório, Maria Ortiz, Jabour e Segurança do Lar Cursos: Atendimento ao cliente (40), berçarista (40), auxiliar de departamento pessoal (40), cuidador infantil (40) e auxiliar de estoque e armazenamento (40). POLO 09: Igreja Assembleia de Deus do Bairro da Penha

Endereço: Rua Areobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha, Vitória

Rua Areobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha, Vitória Bairro: São Benedito, Bonfim, Gurigica, Itararé e Consolação

São Benedito, Bonfim, Gurigica, Itararé e Consolação Cursos: Agente comunitário de saúde (40), padeiro (35), assistente de faturamento (40), doces para festas (35) e auxiliar de rotinas administrativas (40). POLO 10: Igreja Assembleia de Deus Ilha das Caieiras

Endereço: Rua Felicidade Correia dos Santos, 1421, Ilha das Caieiras, Vitória

Rua Felicidade Correia dos Santos, 1421, Ilha das Caieiras, Vitória Bairro: Conduza, Santo André e São Pedro I

Conduza, Santo André e São Pedro I Cursos: Atendimento ao cliente (40) e decoração de festas (40). POLO 11: Igreja assembleia de Deus de Estrelinha

Endereço : Rua Soldado Enfraim (Antiga Rua Três), 355, Estrelinha, Vitória

: Rua Soldado Enfraim (Antiga Rua Três), 355, Estrelinha, Vitória Bairro: Inhagueta, Grande Vitória, São Pedro 1 e Bela Vista

Inhagueta, Grande Vitória, São Pedro 1 e Bela Vista Cursos: Agente comunitário de saúde (40) e recepcionista (40). POLO 12: Igreja Assembleia de Deus em Gurigica - Congregação Bairro da Penha

Endereço: Rua Silvio Soares, 80, Gurigica, Vitória

Rua Silvio Soares, 80, Gurigica, Vitória Bairros: Santos Dumont, Marechal Campos, Consolação, Jaburu, Jucutuquara e Ilha de Santa Maria

Santos Dumont, Marechal Campos, Consolação, Jaburu, Jucutuquara e Ilha de Santa Maria Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30) e assistente de logística (30). POLO 13: Assembleia de Deus Abundante da Graça

Endereço: Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória

Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória Bairro: Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia

Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia Cursos: Recepcionista (25) e cuidador de idosos (25). POLO 14: Igreja Assembleia de Deus em São Benedito - Congregação Bairro da Penha

Endereço: Rua José Trajano, 88, Itararé, Vitória

Rua José Trajano, 88, Itararé, Vitória Bairro: Bairro da Penha, São Benedito, Santa Marta, Grande Maruípe e São Cristóvão

Bairro da Penha, São Benedito, Santa Marta, Grande Maruípe e São Cristóvão Cursos: Assistente de Logística (30). QUALIFICAR ES MULHER

POLO 01: Associação de Apoio Cultural e Social as Comunidades da Grande Vitória. - Instituto Mão Na Massa

Endereço: Rua Araújo Padilha, 25, Jesus de Nazareth, Vitória

Rua Araújo Padilha, 25, Jesus de Nazareth, Vitória Bairro: Praia do Suá, Santa Helena e Bento Ferreira

Praia do Suá, Santa Helena e Bento Ferreira Cursos: Costura (50) e confeccionador de bolsas (25) POLO 02: Assembleia de Deus Abundante da Graça

Endereço: Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória

Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória Bairro: Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia

Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia Cursos: Maquiador (25) e Design de sobrancelhas (25).

VILA VELHA

POLO 01: EEEFM Adolfina Zamprogno

Endereço : Rua Sebastião Gaiba, s/nº, Vila Garrido, Vila Velha

: Rua Sebastião Gaiba, s/nº, Vila Garrido, Vila Velha Bairro: Ilha da Conceição, Pedra de Buzios, Santa Rita, Alecrim, Ilha das Flores e Vila Batista

Ilha da Conceição, Pedra de Buzios, Santa Rita, Alecrim, Ilha das Flores e Vila Batista Cursos: Assistente de logística (35) e inglês básico (35) POLO 02: UMEF Maria Eleonora DAzevedo Pereira

Endereço: Rua Soldado Roger Bertulano, 95, Rio Marinho, Vila Velha

Rua Soldado Roger Bertulano, 95, Rio Marinho, Vila Velha Bairro: Santa Clara, Jardim do Vale e Bandeirantes

Santa Clara, Jardim do Vale e Bandeirantes Cursos: Inglês básico (30) e cuidador infantil (30). POLO 03: UMEF Governador Christiano Dias Lopes Filho

Endereço: Rua Itá, 1, São Conrado, Vila Velha.

Rua Itá, 1, São Conrado, Vila Velha. Bairro: Riviera da Barra, Ulisses Guimarães, Cidade da Barra, Praia dos Recifes, Santa Paula e Santa Paula II

Riviera da Barra, Ulisses Guimarães, Cidade da Barra, Praia dos Recifes, Santa Paula e Santa Paula II Cursos: Assistente de logística (35) e recepcionista (35). POLO 04: Igreja Batista Renovada Centésima Ovelha

Endereço: Avenida Boa Vista, 531, Bairro Barramares, Vila Velha

Avenida Boa Vista, 531, Bairro Barramares, Vila Velha Bairros: Riviera da Barra, Cidade da Barra, São Conrado, João Goulart e Santa Paula II

Riviera da Barra, Cidade da Barra, São Conrado, João Goulart e Santa Paula II Cursos: Agente comunitário de saúde (35) e berçarista (35) POLO 05: UMEF Professor Aylton de Almeida

Endereço: Rua Alegre, s/nº, Terra Vermelha, Vila Velha

Rua Alegre, s/nº, Terra Vermelha, Vila Velha Bairro: Ulisses Guimarães, Normília da Cunha, Barramares, João Goulart, Vinte e Três de Maio e Jabaeté

Ulisses Guimarães, Normília da Cunha, Barramares, João Goulart, Vinte e Três de Maio e Jabaeté Cursos: Assistente de logística (35) e recepcionista (35) POLO 06: Igreja Evangélica Assembleia De Deus Jardim Colorado

Endereço: Rua Getúlio Vargas, 5, Boa Vista I, Vila Velha

Rua Getúlio Vargas, 5, Boa Vista I, Vila Velha Bairro: Soteco, Santa Inês, Cocal, Residencial Coqueiral, Divino Espirito Santo, Boa Vista II, São Cristóvão e Jardim Guadalajara

Soteco, Santa Inês, Cocal, Residencial Coqueiral, Divino Espirito Santo, Boa Vista II, São Cristóvão e Jardim Guadalajara Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30) e agente comunitário de saúde (30). POLO 07: Casa do Menino

Endereço: Rua Princesa Isabel, s/nº, São Torquato, Vila Velha

Rua Princesa Isabel, s/nº, São Torquato, Vila Velha Bairro: Ilha do Príncipe, Sagrada Família, Argolas, Cobi de Baixo e Chacará do Conde

Ilha do Príncipe, Sagrada Família, Argolas, Cobi de Baixo e Chacará do Conde Cursos: Informática (20), informática e redes sociais (20) e eletricista instalador predial de baixa tensão (35). POLO 08: Instituição Nossa Casa Senhora de Lourdes (Anexo A Igreja Católica em São Torquato)

Endereço : Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato, Vila Velha

: Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato, Vila Velha Bairro: Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Sagrada Família, Paul e Alvorada

Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Sagrada Família, Paul e Alvorada Cursos: Recepcionista (30) e assistente de secretaria escolar (30). POLO 09: EEEFM Silvio Rocio

Endereço: Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato, Vila Velha

Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato, Vila Velha Bairro: Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Sagrada Família, Paul e Alvorada

Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Sagrada Família, Paul e Alvorada Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30) POLO 10: Assembleia de Deus Graça Ministério Ibes

Endereço: Rua São Mateus, 6, Terra Vermelha, Vila Velha

Rua São Mateus, 6, Terra Vermelha, Vila Velha Bairro: Barramares, Normília da Cunha, Ulisses Guimarães, João Goulart, Vinte e Três de Maio e Jabaeté

Barramares, Normília da Cunha, Ulisses Guimarães, João Goulart, Vinte e Três de Maio e Jabaeté Cursos: Inglês básico (40)

LINHARES

POLO 01: Escola Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Avenida São Paulo, Aviso, Linhares

Avenida São Paulo, Aviso, Linhares Bairros: Interlagos, Araças, Bebedouro, BNH, Novo Horizonte, Shell, Juparanã, Conceição

Interlagos, Araças, Bebedouro, BNH, Novo Horizonte, Shell, Juparanã, Conceição Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), recepcionista (30) e almoxarife (30).

JOÃO NEIVA

POLO: CDL - Câmara de Dirigente Lojistas

Endereço: Rua Tabelião Alfredo Almeida, 334, Centro, João Neiva.

Rua Tabelião Alfredo Almeida, 334, Centro, João Neiva. Bairro: Centro, Nossa Senhora da Penha, Monte Libano e Vila Nova

Centro, Nossa Senhora da Penha, Monte Libano e Vila Nova Cursos: Atendimento ao cliente (30). POLO: CEET Talmo Luiz Silva

Endereço: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva

Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva Municípios: Aracruz, Ibiraçu e Fundão

Aracruz, Ibiraçu e Fundão Cursos: Hidráulica industrial básica (30)