Mais de 2,1 mil vagas para aprender uma profissão no ES

Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve aproveitar uma das 2.140 vagas oferecidas na segunda etapa de inscrições do Programa Qualificar ES. As oportunidades são para cursos de qualificação destinados aos moradores de Conceição da Barra, Guarapari, João Neiva, Vila Velha, Vitória e, pela primeira vez, em Linhares, na região Norte do Estado.
Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.
Nos cursos da área da saúde, a idade mínima é de 18 anos. Para o curso de Hidráulica Industrial Básica, em João Neiva, os requisitos são ter concluído ou estar cursando o Técnico em Mecânica ou Automação e morar, prioritariamente, no município. Os cursos têm duração de 90 e 120 horas.
Dentre as oportunidades, há vagas para o Qualificar ES Mulher, destinadas aos municípios de Conceição da Barra (90) e Vitória (125).
Ao todo, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai oferecer mais de 16 mil vagas no primeiro ciclo de cursos.
Nas próximas semanas, o Qualificar ES ainda ofertará vagas na terceira e quarta etapas da primeira oferta de 2020. A terceira fase terá inscrições abertas entre os dias 28 de janeiro e 10 de fevereiro para a modalidade on-line. Já a quarta e última etapa será de cursos semipresenciais, com inscrições entre os dias 4 e 16 de fevereiro.
CONFIRA AS VAGAS
CONCEIÇÃO DA BARRA
QUALIFICAR ES MULHER
QUALIFICAR ES MULHER
- POLO: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de itaúnas
- Endereço: Avenida Bento Daher, s/n, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
- Bairro: Vila de Itaúnas
- Cursos: Salgadeiro (30)
- Endereço: Rua Ernane Benso, s/nº, Santana, Conceição da Barra
- Bairro: Santana
- Cursos: Bolos e suas variações (30)
- Endereço: Rua Sinval Marques de Brito, 295, bairro Campo Verde II, Conceição da Barra.
- Bairro: Campo Verde II
- Curso: Salgadeiro (30)
VITÓRIA
POLO 01: ASPEMADE - Associação dos Pescadores, Marisqueiros e Desfiadeiras da Região da Grande São Pedro
POLO 01: Associação de Apoio Cultural e Social as Comunidades da Grande Vitória. - Instituto Mão Na Massa
POLO 01: ASPEMADE - Associação dos Pescadores, Marisqueiros e Desfiadeiras da Região da Grande São Pedro
- Endereço: Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1170, Ilha das Caieiras, Vitória
- Bairro: Santo André, São Pedro, Santos Reis, Comduza, São José, Nova Palestina, Conquista e Resistência.
- Cursos: Berçarista (30), recepcionista (30) e assistente de logística (30)
- Endereço: Rua da Luta, 88, Resistência, Vitória
- Bairro: Conquista, Nova Palestina, Joana D'Arc, Redenção, São José, Santo André, Santos Reis, Comduza e São Pedro I
- Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40) e cuidador de idosos (40).
- Endereço: Rua Tancredo Neves, 79, Resistência, Vitória
- Bairro: Nova Palestina, São Pedro V, Conquista, São Pedro, São Pedro I, São Pedro II, São José, São Pedro III, Santos Reis, São Pedro IV, Comduza
- Cursos: Assistente de logística (30)
- Endereço: Rua José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória
- Bairro: Antônio Honório, Solon Borges, Maria Ortiz
- Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40).
- Endereço: Rua Filomeno Ribeiro, 158, Piedade, Vitória
- Bairro: Centro, Moscoso, Fonte Grande
- Cursos: Garçom (30)
- Endereço: Rua Adalberto Matos, 100, Comduza, Vitória
- Bairro: São Pedro 1, Santos Reis, Ilha das Caieiras, São Pedro 3 e Santo André
- Cursos: Atendimento ao cliente (30), auxiliar de rotinas administrativas (30) e assistente de logística (30).
- Endereço: Rua Tenente Setúbal, 395, São Benedito, Vitória
- Bairro: Bairro da Penha, Itararé, Gurigica e Consolação
- Cursos: Assistente de recursos humanos (30)
- Endereço: Rua Alexandre Martins de Figueiredo, 96, Solon Borges, Vitória
- Bairro: São Torquato, Antônio Honório, Maria Ortiz, Jabour e Segurança do Lar
- Cursos: Atendimento ao cliente (40), berçarista (40), auxiliar de departamento pessoal (40), cuidador infantil (40) e auxiliar de estoque e armazenamento (40).
- Endereço: Rua Areobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha, Vitória
- Bairro: São Benedito, Bonfim, Gurigica, Itararé e Consolação
- Cursos: Agente comunitário de saúde (40), padeiro (35), assistente de faturamento (40), doces para festas (35) e auxiliar de rotinas administrativas (40).
- Endereço: Rua Felicidade Correia dos Santos, 1421, Ilha das Caieiras, Vitória
- Bairro: Conduza, Santo André e São Pedro I
- Cursos: Atendimento ao cliente (40) e decoração de festas (40).
- Endereço: Rua Soldado Enfraim (Antiga Rua Três), 355, Estrelinha, Vitória
- Bairro: Inhagueta, Grande Vitória, São Pedro 1 e Bela Vista
- Cursos: Agente comunitário de saúde (40) e recepcionista (40).
- Endereço: Rua Silvio Soares, 80, Gurigica, Vitória
- Bairros: Santos Dumont, Marechal Campos, Consolação, Jaburu, Jucutuquara e Ilha de Santa Maria
- Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30) e assistente de logística (30).
- Endereço: Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória
- Bairro: Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia
- Cursos: Recepcionista (25) e cuidador de idosos (25).
- Endereço: Rua José Trajano, 88, Itararé, Vitória
- Bairro: Bairro da Penha, São Benedito, Santa Marta, Grande Maruípe e São Cristóvão
- Cursos: Assistente de Logística (30).
POLO 01: Associação de Apoio Cultural e Social as Comunidades da Grande Vitória. - Instituto Mão Na Massa
- Endereço: Rua Araújo Padilha, 25, Jesus de Nazareth, Vitória
- Bairro: Praia do Suá, Santa Helena e Bento Ferreira
- Cursos: Costura (50) e confeccionador de bolsas (25)
- Endereço: Rua Desembargador Gilson Mendonça, 535, Gurigica, Vitória
- Bairro: Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação, Horto e Santa Lúcia
- Cursos: Maquiador (25) e Design de sobrancelhas (25).
VILA VELHA
POLO 01: EEEFM Adolfina Zamprogno
POLO 01: EEEFM Adolfina Zamprogno
- Endereço: Rua Sebastião Gaiba, s/nº, Vila Garrido, Vila Velha
- Bairro: Ilha da Conceição, Pedra de Buzios, Santa Rita, Alecrim, Ilha das Flores e Vila Batista
- Cursos: Assistente de logística (35) e inglês básico (35)
- Endereço: Rua Soldado Roger Bertulano, 95, Rio Marinho, Vila Velha
- Bairro: Santa Clara, Jardim do Vale e Bandeirantes
- Cursos: Inglês básico (30) e cuidador infantil (30).
- Endereço: Rua Itá, 1, São Conrado, Vila Velha.
- Bairro: Riviera da Barra, Ulisses Guimarães, Cidade da Barra, Praia dos Recifes, Santa Paula e Santa Paula II
- Cursos: Assistente de logística (35) e recepcionista (35).
- Endereço: Avenida Boa Vista, 531, Bairro Barramares, Vila Velha
- Bairros: Riviera da Barra, Cidade da Barra, São Conrado, João Goulart e Santa Paula II
- Cursos: Agente comunitário de saúde (35) e berçarista (35)
- Endereço: Rua Alegre, s/nº, Terra Vermelha, Vila Velha
- Bairro: Ulisses Guimarães, Normília da Cunha, Barramares, João Goulart, Vinte e Três de Maio e Jabaeté
- Cursos: Assistente de logística (35) e recepcionista (35)
- Endereço: Rua Getúlio Vargas, 5, Boa Vista I, Vila Velha
- Bairro: Soteco, Santa Inês, Cocal, Residencial Coqueiral, Divino Espirito Santo, Boa Vista II, São Cristóvão e Jardim Guadalajara
- Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30) e agente comunitário de saúde (30).
- Endereço: Rua Princesa Isabel, s/nº, São Torquato, Vila Velha
- Bairro: Ilha do Príncipe, Sagrada Família, Argolas, Cobi de Baixo e Chacará do Conde
- Cursos: Informática (20), informática e redes sociais (20) e eletricista instalador predial de baixa tensão (35).
- Endereço: Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato, Vila Velha
- Bairro: Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Sagrada Família, Paul e Alvorada
- Cursos: Recepcionista (30) e assistente de secretaria escolar (30).
- Endereço: Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato, Vila Velha
- Bairro: Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Sagrada Família, Paul e Alvorada
- Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30)
- Endereço: Rua São Mateus, 6, Terra Vermelha, Vila Velha
- Bairro: Barramares, Normília da Cunha, Ulisses Guimarães, João Goulart, Vinte e Três de Maio e Jabaeté
- Cursos: Inglês básico (40)
LINHARES
POLO 01: Escola Nossa Senhora da Conceição
POLO 01: Escola Nossa Senhora da Conceição
- Endereço: Avenida São Paulo, Aviso, Linhares
- Bairros: Interlagos, Araças, Bebedouro, BNH, Novo Horizonte, Shell, Juparanã, Conceição
- Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), recepcionista (30) e almoxarife (30).
JOÃO NEIVA
POLO: CDL - Câmara de Dirigente Lojistas
POLO: CDL - Câmara de Dirigente Lojistas
- Endereço: Rua Tabelião Alfredo Almeida, 334, Centro, João Neiva.
- Bairro: Centro, Nossa Senhora da Penha, Monte Libano e Vila Nova
- Cursos: Atendimento ao cliente (30).
- Endereço: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva
- Municípios: Aracruz, Ibiraçu e Fundão
- Cursos: Hidráulica industrial básica (30)
GUARAPARI
POLO: EEEM Doutor Silva Mello
POLO: EEEM Doutor Silva Mello
- Endereço: Rua Lauro Simões, 366, Itapebussu, Guarapari
- Bairro: Ipiranga, Olaria e São Judas Tadeu
- Cursos: Recepcionista (30) e assistente de recursos humanos (30).