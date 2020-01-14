Mais de 3 mil vagas para aprender uma nova profissão no ES

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação/Secti

Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão para ganhar um dinheiro extra ou conseguir um emprego com carteira assinada. O Programa Qualificar ES abre a primeira etapa de inscrição de cursos presenciais a partir desta terça-feira (14) para os moradores de Aracruz Cariacica , Santa Leopoldina, Serra e Viana.

A oferta é de 3.675 vagas, distribuídas por cerca de 40 cursos presenciais, com carga horária de até 120 horas. Para participar da qualificação, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.

Nesta etapa também serão oferecidas vagas destinadas às mulheres e indígenas. O Qualificar ES Mulher vai acontecer nos municípios de Santa Leopoldina, Cariacica e Serra. Já o Qualificar ES Indígena será oferecido em Aracruz.

Os interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro, no site do programa

De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a primeira oferta de vagas contará com mais de 16 mil oportunidades, distribuídas por quatro fases de inscrição.

O programa visa a ampliar as possibilidades de empreendedorismo e renda para os cidadãos capixabas e fornecer subsídios para sua inserção no mundo do trabalho, por meio de cursos de qualificação profissional gratuitos que atendem à vocação econômica das regiões do Espírito Santo e fomentam a economia criativa, afirma a secretária de Estado da Ciência e Tecnologia, Cristina Engel.

OUTRAS INSCRIÇÕES

A terceira etapa será realizada por meio de cursos on-line. As inscrições serão de 28 de janeiro a 10 de fevereiro. Já a quarta e última etapa dos cursos será na modalidade semipresencial. As inscrições poderão ser feitas de 04 a 16 de fevereiro.

A segunda etapa terá inscrições abertas entre 21 de janeiro e 2 de fevereiro para os municípios de Guarapari, Vila Velha, Vitória e, pela primeira vez, Linhares, na região norte do Estado.

A primeira oferta de 2020, dividida em quatro etapas, ainda atenderá outros municípios da Grande Vitória e do interior do Estado. As duas primeiras etapas serão para cursos presenciais. Já a terceira será para a modalidade on-line e a quarta, semipresencial.

CONFIRA AS VAGAS

VIANA

POLO 01: Centro de Qualificação Profissional de Viana

Endereço: Rua Domingos Vicente, 10, Centro, Viana

Rua Domingos Vicente, 10, Centro, Viana Bairros: Bom Pastor e Boa Esperança

Bom Pastor e Boa Esperança Cursos: Assistente de logística (35), informática e redes sociais (35), salgadeiro (35), auxiliar de rotinas administrativas (35), bolos artísticos (35), editor de vídeo (35), montador e reparador de computadores (35), assistente de faturamento (35) e pizzaiolo (35).

CARIACICA

POLO 01: EEEFM Mariano Firme de Souza

Endereço: Rua Pedro I, 21, Bandeirantes, Cariacica

Rua Pedro I, 21, Bandeirantes, Cariacica Bairros: Tiradentes, Rio Marinho, Bela Aurora, Bela Vista

Tiradentes, Rio Marinho, Bela Aurora, Bela Vista Curso: Auxiliar de rotinas administrativas (30) POLO 02: Movimento Comunitário Aparecida

Endereço: Rua A, Bairro Aparecida, Cariacica

Rua A, Bairro Aparecida, Cariacica Bairros: Porto Santana, Presidente Medice, Retiro Saudoso, Vila Grauna, Novo Jardim, Porto Novo, Nova Canaã, Flexal, Vila Prudêncio, Santana, Itaciba, Morro do Sesi, Tabajara, Tucum, Vila Oasis

Porto Santana, Presidente Medice, Retiro Saudoso, Vila Grauna, Novo Jardim, Porto Novo, Nova Canaã, Flexal, Vila Prudêncio, Santana, Itaciba, Morro do Sesi, Tabajara, Tucum, Vila Oasis Cursos: Recepcionista (30), auxiliar de rotinas administrativas (30) e cuidador infantil (30) POLO 03: EMEF Padre Anthonius Lute

Endereço: Rua Paraguai, Nova Esperança, Cariacica

Rua Paraguai, Nova Esperança, Cariacica Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo

Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo Curso: Auxiliar de rotinas administrativas (30) POLO 04: Igreja Evangélica Batista

Endereço: Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica

Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçaroca, Bela Vista e Castelo Branco

Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçaroca, Bela Vista e Castelo Branco Cursos: Inglês básico (30) POLO 05: Igreja Cristã Evangélica Casa de Oração

Endereço: Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica

Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica Bairros: São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel

São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel Cursos: Inglês básico (30) e assistente de recursos humanos (30). POLO 06: Pastoral espaço gente feliz

Endereço: Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica

Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica Bairros: Vista Linda, Liberdade

Vista Linda, Liberdade Cursos: Balconista de farmácia (30), cuidador infantil (30), recepcionista (40), assistente de recursos humanos (40) e operador de caixa (40). POLO 07: Igreja Assembleia de Deus  Convenção Cadeeso / CGADB

Endereço: Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica

Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica Bairros: Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico

Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico Cursos: Decoração de festas (40) e auxiliar de rotinas administrativas (40) POLO 08: Igreja Assembleia de Deus Madureira

Endereço: Rua São Mateus, 10, Vila Independência, Cariacica

Rua São Mateus, 10, Vila Independência, Cariacica Bairros: Mucuri, Vila Capixaba, Bairro Operário, Piranema, Novo Horizonte e Alto Mucuri

Mucuri, Vila Capixaba, Bairro Operário, Piranema, Novo Horizonte e Alto Mucuri Cursos: Recepcionista (30), inglês básico (40), padeiro (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), confeiteiro (30), recreador infantil (40), assistente de logística (40) e doces para festas (30) POLO 09: EEEFM Ana Lopes Balestrero

Endereço: Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I, Cariacica

Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I, Cariacica Bairros: Flexal II, Vila Prudêncio, Santa Rosa, Nova Canaã, Porto Novo e Porto de Santana

Flexal II, Vila Prudêncio, Santa Rosa, Nova Canaã, Porto Novo e Porto de Santana Cursos: Informática (30), excel (30) e montador e reparador de computadores (30). POLO 10: UMEF Joana Maria da Silva

Endereço: Rua Joana Maria da Silva, s/nº, Castelo Branco, Cariacica

Rua Joana Maria da Silva, s/nº, Castelo Branco, Cariacica Bairros: Bela Vista, Santa Paula, Juscelino Kubitschek, Padre Gabriel e Rio Marinho, Valparaíso e Jardim de Alah

Bela Vista, Santa Paula, Juscelino Kubitschek, Padre Gabriel e Rio Marinho, Valparaíso e Jardim de Alah Cursos: Balconista de farmácia (30). POLO 11: Estação Cidadania e Cultura (Ecc)  Antigo Praça Céu

Endereço : Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica

: Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica Bairros: Nova Rosa da Penha I, Nova Rosa da Penha II, Vila Progresso, Nova Esperança, Pica-Pau, Vila Cajueiro e Padre Mathias

Nova Rosa da Penha I, Nova Rosa da Penha II, Vila Progresso, Nova Esperança, Pica-Pau, Vila Cajueiro e Padre Mathias Cursos: Inglês básico (40) POLO 12: Unidade de Saúde de Valparaíso

Endereço: Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica

Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica Bairros: Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel

Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40). POLO 13: Igreja Assembleia de Deus

Endereço: Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica

Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica Bairros: Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico

Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico Cursos: Assistente de logística (40), atendimento ao cliente (40), educação especial e inclusiva modulo ii (40) e recreador infantil (40) POLO 14: Associação dos Moradores de Vila Isabel

Endereço: Rua Matilde Vieira, 135, Vila Isabel, Cariacica

Rua Matilde Vieira, 135, Vila Isabel, Cariacica Bairros: Maracanã, Campo Belo, Bandeirantes, Itapemirim e Vista Mar

Maracanã, Campo Belo, Bandeirantes, Itapemirim e Vista Mar Cursos: Assistente de logística (30), assistente de secretaria escolar (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30). POLO 15: CRAS Padre Gabriel

Endereço: Avenida Padre Gabriel, s/nº, Padre Gabriel, Cariacica

Avenida Padre Gabriel, s/nº, Padre Gabriel, Cariacica Bairros: Campo Belo e Jardim Palmares

Campo Belo e Jardim Palmares Cursos: Recepcionista (40) e decoração de festas (40). QUALIFICAR ES MULHER

POLO 01: Fundação Fé & Alegria - Mulher

Endereço: Rua Vitória, 353, Nova Esperança, Cariacica

Rua Vitória, 353, Nova Esperança, Cariacica Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo

Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo Cursos: Maquiador (30). POLO 02: Igreja Assembleia de Deus Nova Esperança Campo de Santo Antônio

Endereço: Avenida União, s/nº, Nova Esperança II, Cariacica

Avenida União, s/nº, Nova Esperança II, Cariacica Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo

Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo Cursos: Design de sobrancelhas (30) POLO 03: EMEF São Jorge

Endereço: Avenida Principal, 1424, Rio Marinho, Cariacica

Avenida Principal, 1424, Rio Marinho, Cariacica Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda, Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco

Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda, Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco Cursos: Design de sobrancelhas (30) POLO 04: Igreja Evangélica Batista

Endereço: Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica

Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco

Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco Cursos: Maquiador (30) POLO 05: Igreja Cristã Evangélica Casa de Oração

Endereço: Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica

Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica Bairros: São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel

São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel Cursos: Maquiador (30) POLO 06: Pastoral Espaço Gente Feliz

Endereço: Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica

Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica Bairros: Vista Linda e Liberdade

Vista Linda e Liberdade Cursos: Maquiador (30) POLO 07: Igreja Assembleia De Deus  Convenção Cadeeso / CGADB

Endereço: Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica

Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica Bairros: Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico

Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico Cursos: Design de sobrancelhas (40) POLO 08: AMPE Grande Castelo Branco

Endereço: Rua Principal, s/nº, Castelo Branco, Cariacica

Rua Principal, s/nº, Castelo Branco, Cariacica Bairros: Bela Vista, Santa Paula, Jardim de Alah, Rio Marinho, Alzira Ramos, Padre Gabriel, Jardim dos Palmares e Jardim Botânico

Bela Vista, Santa Paula, Jardim de Alah, Rio Marinho, Alzira Ramos, Padre Gabriel, Jardim dos Palmares e Jardim Botânico Cursos: Design de sobrancelhas (40) e maquiador (40). POLO 09: Unidade de Saúde de Valparaíso

Endereço: Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica

Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica Bairros: Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel

Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel Cursos: Maquiador (40) e design de sobrancelhas (40) POLO 10: Igreja Assembleia de Deus

Endereço: Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica

Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica Bairros: Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico

Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico Cursos: Padeiro (40), bolos e suas variações (40), maquiador (40) e doces para festas (40). POLO 11: Escola Noêmia de Costa Lima

Endereço: Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar, Cariacica

Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar, Cariacica Bairros: Bela Aurora, Vila Isabel, Bandeirantes, Maracanã e Sotelândia

Bela Aurora, Vila Isabel, Bandeirantes, Maracanã e Sotelândia Cursos: Maquiador (30).

ARACRUZ

POLO 01: EEEFM Professor Aparício Alvarenga

Endereço: Avenida Aurelio Alvarenga, 102, Guaraná, Aracruz

Avenida Aurelio Alvarenga, 102, Guaraná, Aracruz Curso: Assistente de faturamento (30) POLO 02: EEEFM Dylio Penedo

Endereço: Rua Antônio Costa, s/nº, Jacupemba, Aracruz

Rua Antônio Costa, s/nº, Jacupemba, Aracruz Cursos: Atendimento ao cliente (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30) QUALIFICAR ES INDÍGENA

POLO 01: Associação Indígena Tupiniquim e Guarani

Endereço: Rodovia Primo Bitti, Km 2, Aldeia Caieira Velha

Rodovia Primo Bitti, Km 2, Aldeia Caieira Velha Cursos: Assistente de recursos humanos (30) e auxiliar de departamento pessoal (30)

SANTA LEOPOLDINA

POLO 01: Centro de Referência de Assistência Social CRAS)

Endereço: Rua Cabo Milton, Centro

Rua Cabo Milton, Centro Bairros: Olaria, Funil e Cocal

Olaria, Funil e Cocal Cursos: Administração de pequenos negócios (30) e marketing - divulgando o seu negócio (30) QUALIFICAR ES MULHER

POLO: Centro de Referência de Assistência Social  CRAS

Endereço: Rua Cabo Milton, Centro, Santa Leopoldina

Rua Cabo Milton, Centro, Santa Leopoldina Bairros: Olaria, Funil e Cocal

Olaria, Funil e Cocal Cursos: Costura (30) e confeccionador de bolsas (30)