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Qualificação

Mais de 3 mil vagas para aprender uma nova profissão no ES

Programa Qualificar ES abre vagas para os moradores dos municípios de Aracruz, Cariacica, Santa Leopoldina, Serra e Viana

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 12:55
Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação/Secti
Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão para ganhar um dinheiro extra ou conseguir um emprego com carteira assinada. O Programa Qualificar ES abre a primeira etapa de inscrição de cursos presenciais a partir desta terça-feira (14) para os moradores de AracruzCariacica, Santa Leopoldina, Serra e Viana.
A oferta é de 3.675 vagas, distribuídas por cerca de 40 cursos presenciais, com carga horária de até 120 horas. Para participar da qualificação, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.
Nesta etapa também serão oferecidas vagas destinadas às mulheres e indígenas. O Qualificar ES Mulher vai acontecer nos municípios de Santa Leopoldina, Cariacica e Serra. Já o Qualificar ES Indígena será oferecido em Aracruz.
Os interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro, no site do programa
De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a primeira oferta de vagas contará com mais de 16 mil oportunidades, distribuídas por quatro fases de inscrição.

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O programa visa a ampliar as possibilidades de empreendedorismo e renda para os cidadãos capixabas e fornecer subsídios para sua inserção no mundo do trabalho, por meio de cursos de qualificação profissional gratuitos que atendem à vocação econômica das regiões do Espírito Santo e fomentam a economia criativa, afirma a secretária de Estado da Ciência e Tecnologia, Cristina Engel.

OUTRAS INSCRIÇÕES

A terceira etapa será realizada por meio de cursos on-line. As inscrições serão de 28 de janeiro a 10 de fevereiro. Já a quarta e última etapa dos cursos será na modalidade semipresencial. As inscrições poderão ser feitas de 04 a 16 de fevereiro.
A segunda etapa terá inscrições abertas entre 21 de janeiro e 2 de fevereiro para os municípios de Guarapari, Vila Velha, Vitória e, pela primeira vez, Linhares, na região norte do Estado.
A primeira oferta de 2020, dividida em quatro etapas, ainda atenderá outros municípios da Grande Vitória e do interior do Estado. As duas primeiras etapas serão para cursos presenciais. Já a terceira será para a modalidade on-line e a quarta, semipresencial.

CONFIRA AS VAGAS

VIANA
POLO  01: Centro de Qualificação Profissional de Viana
  • Endereço: Rua Domingos Vicente, 10, Centro, Viana
  • Bairros: Bom Pastor e Boa Esperança
  • Cursos: Assistente de logística (35), informática e redes sociais (35), salgadeiro (35), auxiliar de rotinas administrativas (35), bolos artísticos (35), editor de vídeo (35), montador e reparador de computadores (35), assistente de faturamento (35) e pizzaiolo (35).
  • CARIACICA
  • POLO 01: EEEFM Mariano Firme de Souza 
  • Endereço: Rua Pedro I, 21, Bandeirantes, Cariacica
  • Bairros: Tiradentes, Rio Marinho, Bela Aurora, Bela Vista
  • Curso: Auxiliar de rotinas administrativas (30)
POLO 02: Movimento Comunitário Aparecida
  • Endereço: Rua A, Bairro Aparecida, Cariacica
  • Bairros: Porto Santana, Presidente Medice, Retiro Saudoso, Vila Grauna, Novo Jardim, Porto Novo, Nova Canaã, Flexal, Vila Prudêncio, Santana, Itaciba, Morro do Sesi, Tabajara, Tucum, Vila Oasis
  • Cursos: Recepcionista (30), auxiliar de rotinas administrativas (30) e cuidador infantil (30)
POLO 03: EMEF Padre Anthonius Lute
  • Endereço: Rua Paraguai, Nova Esperança, Cariacica 
  • Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo
  • Curso: Auxiliar de rotinas administrativas (30)
POLO 04: Igreja Evangélica Batista
  • Endereço: Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica
  • Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçaroca, Bela Vista e Castelo Branco
  • Cursos: Inglês básico (30) 
POLO 05: Igreja Cristã Evangélica Casa de Oração
  • Endereço: Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica 
  • Bairros: São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel
  • Cursos: Inglês básico (30) e assistente de recursos humanos (30). 
POLO 06: Pastoral espaço gente feliz
  • Endereço: Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica
  • Bairros: Vista Linda, Liberdade
  • Cursos: Balconista de farmácia (30), cuidador infantil (30), recepcionista (40), assistente de recursos humanos (40) e operador de caixa (40). 
POLO 07: Igreja Assembleia de Deus  Convenção Cadeeso / CGADB
  • Endereço: Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica
  • Bairros: Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico
  • Cursos: Decoração de festas (40) e auxiliar de rotinas administrativas (40) 
POLO 08: Igreja Assembleia de Deus Madureira
  • Endereço: Rua São Mateus, 10, Vila Independência, Cariacica
  • Bairros: Mucuri, Vila Capixaba, Bairro Operário, Piranema, Novo Horizonte e Alto Mucuri
  • Cursos: Recepcionista (30), inglês básico (40), padeiro (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), confeiteiro (30), recreador infantil (40), assistente de logística (40) e doces para festas (30)
POLO 09: EEEFM Ana Lopes Balestrero
  • Endereço: Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I, Cariacica 
  • Bairros: Flexal II, Vila Prudêncio, Santa Rosa, Nova Canaã, Porto Novo e Porto de Santana
  • Cursos: Informática (30), excel (30) e montador e reparador de computadores (30). 
POLO 10: UMEF Joana Maria da Silva
  • Endereço: Rua Joana Maria da Silva, s/nº, Castelo Branco, Cariacica 
  • Bairros: Bela Vista, Santa Paula, Juscelino Kubitschek, Padre Gabriel e Rio Marinho, Valparaíso e Jardim de Alah
  • Cursos: Balconista de farmácia (30). 
POLO 11: Estação Cidadania e Cultura (Ecc)  Antigo Praça Céu
  • Endereço: Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica
  • Bairros: Nova Rosa da Penha I, Nova Rosa da Penha II, Vila Progresso, Nova Esperança, Pica-Pau, Vila Cajueiro e Padre Mathias
  • Cursos: Inglês básico (40)
POLO 12: Unidade de Saúde de Valparaíso
  • Endereço: Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica
  • Bairros: Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40).
POLO 13: Igreja Assembleia de Deus
  • Endereço: Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica
  • Bairros: Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico
  • Cursos: Assistente de logística (40), atendimento ao cliente (40), educação especial e inclusiva modulo ii (40) e recreador infantil (40)
POLO 14: Associação dos Moradores de Vila Isabel
  • Endereço: Rua Matilde Vieira, 135, Vila Isabel, Cariacica
  • Bairros: Maracanã, Campo Belo, Bandeirantes, Itapemirim e Vista Mar
  • Cursos: Assistente de logística (30), assistente de secretaria escolar (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30). 
POLO 15: CRAS Padre Gabriel
  • Endereço: Avenida Padre Gabriel, s/nº, Padre Gabriel, Cariacica
  • Bairros: Campo Belo e Jardim Palmares
  • Cursos: Recepcionista (40) e decoração de festas (40). 
QUALIFICAR ES MULHER
POLO 01: Fundação Fé & Alegria - Mulher
  • Endereço: Rua Vitória, 353, Nova Esperança, Cariacica 
  • Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo
  • Cursos: Maquiador (30). 
POLO 02: Igreja Assembleia de Deus Nova Esperança Campo de Santo Antônio
  • Endereço: Avenida União, s/nº, Nova Esperança II, Cariacica
  • Bairros: Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo
  • Cursos: Design de sobrancelhas (30)
POLO 03: EMEF São Jorge
  • Endereço: Avenida Principal, 1424, Rio Marinho, Cariacica
  • Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda, Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco
  • Cursos: Design de sobrancelhas (30)
POLO 04: Igreja Evangélica Batista
  • Endereço: Rua 21, s/nº, Rio Marinho, Cariacica
  • Bairros: Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco
  • Cursos: Maquiador (30)
POLO 05: Igreja Cristã Evangélica Casa de Oração
  • Endereço: Rua Periquito, lote 10 e 11, São Conrado, Cariacica
  • Bairros: São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel
  • Cursos: Maquiador (30)
POLO 06: Pastoral Espaço Gente Feliz
  • Endereço: Rua Guarapari, s/nº, Jardim Botânico, Cariacica
  • Bairros: Vista Linda e Liberdade
  • Cursos: Maquiador (30)
POLO 07: Igreja Assembleia De Deus  Convenção Cadeeso / CGADB
  • Endereço: Rua I 301, Jardim de Alah, Cariacica
  • Bairros: Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico
  • Cursos: Design de sobrancelhas (40)
POLO 08: AMPE Grande Castelo Branco
  • Endereço: Rua Principal, s/nº, Castelo Branco, Cariacica
  • Bairros: Bela Vista, Santa Paula, Jardim de Alah, Rio Marinho, Alzira Ramos, Padre Gabriel, Jardim dos Palmares e Jardim Botânico
  • Cursos: Design de sobrancelhas (40) e maquiador (40). 
POLO 09: Unidade de Saúde de Valparaíso
  • Endereço: Rua José Carlos Fonseca, Valparaiso, Cariacica 
  • Bairros: Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel
  • Cursos: Maquiador (40) e design de sobrancelhas (40)
POLO 10: Igreja Assembleia de Deus
  • Endereço: Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora, Cariacica
  • Bairros: Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico
  • Cursos: Padeiro (40), bolos e suas variações (40), maquiador (40) e doces para festas (40). 
POLO 11: Escola Noêmia de Costa Lima
  • Endereço: Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar, Cariacica
  • Bairros: Bela Aurora, Vila Isabel, Bandeirantes, Maracanã e Sotelândia
  • Cursos: Maquiador (30). 
  • ARACRUZ
  • POLO 01: EEEFM Professor Aparício Alvarenga
  • Endereço: Avenida Aurelio Alvarenga, 102, Guaraná, Aracruz 
  • Curso: Assistente de faturamento (30)
POLO 02: EEEFM Dylio Penedo
  • Endereço: Rua Antônio Costa, s/nº, Jacupemba, Aracruz 
  • Cursos: Atendimento ao cliente  (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30)
QUALIFICAR ES INDÍGENA
  • POLO 01: Associação Indígena Tupiniquim e Guarani
  • Endereço: Rodovia Primo Bitti, Km 2, Aldeia Caieira Velha
  • Cursos: Assistente de recursos humanos (30) e auxiliar de departamento pessoal (30)
  • SANTA LEOPOLDINA
  • POLO 01: Centro de Referência de Assistência Social CRAS)
  • Endereço: Rua Cabo Milton, Centro
  • Bairros: Olaria, Funil e Cocal
  • Cursos: Administração de pequenos negócios (30) e marketing - divulgando o seu negócio (30)
QUALIFICAR ES MULHER
  • POLO: Centro de Referência de Assistência Social  CRAS
  • Endereço: Rua Cabo Milton, Centro, Santa Leopoldina
  • Bairros: Olaria, Funil e Cocal
  • Cursos: Costura (30) e confeccionador de bolsas (30)
SERRA
POLO 01: EEEFM Jones José do Nascimento
  • Endereço: Rua Distrito Federal, 3, Central Carapina, Serra
  • Bairros: Carapina Grande, Diamantina, Cantinho do Céu
  • Curso: Agente comunitário de saúde (40)
POLO 02: Associação Shalom
  • Endereço: Avenida Vitória, 21, Central Carapina, Serra 
  • Bairros: Diamantina, Jardim Carapina, André Carloni, Eurico Salles
  • Cursos: Montador e reparador de computadores: 30
POLO 03: Primeira Igreja Batista em Jacaraípe
  • Endereço: Avenida Abido Saad, 1641, Jardim Atlântico, Serra
  • Bairros: Estância Monazítica, Laranjeiras I, Laranjeiras II, Laranjeiras III, Residencial Jacaraípe, Lagoa de Jacaraípe, São Francisco, Magistrado e São Patrício
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40) e recepcionista (40)
POLO 04: EEEFM Jacaraípe
  • Endereço: Rua Guacyra, 713, Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra
  • Bairros: Residencial Jacaraípe, Costa Dourada e Das Laranjeiras
  • Cursos: Garçom (30)
POLO 05: Assembleia de Deus Missão da Bahia
  • Endereço: Avenida Bela Vista, 1000, Planalto Serrano Bloco A, Serra 
  • Bairros: Planalto B, Planalto C, Campinho I, Campinho II, Vista da Serra I e Vista da Serra II
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), recepcionista (30) e assistente de recursos humanos (30)
POLO 06: Centro Comunitário de Manoel Plaza
  • Endereço: Rua L, Quadra 48, 341, Manoel Plaza, Serra
  • Bairros: Rosário de Fátima, Eurico Salles, São Geraldo, Bairro de Fátima, Carapina e André Carloni
  • Cursos: Montador e reparador de computadores (30), decoração de festas (30), segurança do trabalho (30) e recepcionista (30)
POLO 07: EEEF Taquara I
  • Endereço: Rua Beija Flor II, Taquara I, Serra
  • Bairros: Taquara II, Colina de Laranjeiras e Laranjeiras Velha
  • Curso: Segurança do trabalho (35)
POLO 08: EEEFM Dom João Batista da Motta e Albuquerque
  • Endereço: Rua Maria de Fatima de Costa, s/nº, André Carloni, Serra
  • Bairros: Carapina, Central Carapina, Jardim Carapina, Boa Vista II e Eurico Salles
  • Curso: Assistente de logística (40)
POLO 09: EEEFM Vila Nova de Colares
  • Endereço: Rua Alfredo Galeno, s/nº Vila Nova de Colares, Serra
  • Bairros: Feu Rosa, Ourimar, Nova Zelândia e Fazenda Verde
  • Cursos: Recepcionista (40) e decoração de festas (40)
POLO 10: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Jardim Carapina
  • Endereço: Rua Salvador, s/nº, Jardim Carapina, Serra 
  • Bairros: Boa Vista II, Hélio Ferraz, Carapina, Conjunto Carapina I e Bairro de Fátima
  • Cursos: Cuidador infantil (40), informática (30), berçarista (40) e informática (30)
POLO 11: EEEFM Marinete de Souza Lira
  • Endereço: Rua Vitória Régia, s/n, Feu Rosa
  • Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
  • Cursos: Recepcionista (45) e cuidador infantil (45)
POLO 12: Igreja São Sebastião
  • Endereço: Rua das Palmeiras, s/nº, Feu Rosa 
  • Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
  • Cursos: Decoração de festas (40) e auxiliar de rotinas administrativas (40)
POLO 13: Centro Comunitário Castro Alves
  • Endereço: Rua C-3, s/nº, Conjunto Carapina 1
  • Bairros: Bairro de Fátima, Hélio Ferraz, Eurico Sales, Manoel Plaza e André Carloni
  • Cursos: Recepcionista (40) e assistente de logítica (40)
POLO 14: EMEF Aureníria Correa Pimentel 
  • Endereço: Rua Inhambú, s/n, Novo Horizonte
  • Bairros: Jardim Limoeiro, São Diogo I e II, Cidade Continental e Chácara Parreiral
  • Cursos: Agente comunitário de saúde (40), balconista de farmácia (40) e decoração de festas (40)
QUALIFICAR ES MULHER
  • POLO 01: EEEFM Marinete de Souza Lira 
  • Endereço: Rua Vitória Régia, s/nº, Feu Rosa 
  • Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
  • Curso: Maquiador (45)
POLO 02: Igreja São Sebastião
  • Endereço: Rua das Palmeiras, s/nº, Feu Rosa
  • Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
  • Cursos: maquiador (30) e design de sobrancelhas (30)
POLO 03: Assembleia de Deus Fé e Milagres
  • Endereço: Avenida Leste, s/nº, Jardim Bela Vista
  • Bairros: Palmeiras, São Domingos, Divinópolis e Colina da Serra
  • Cursos: Salgadeiro (30), padeiro (30) e doces para festas (30)
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