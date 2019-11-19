1.500 vagas para aprender uma profissão de graça na Serra

Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve ficar atento. Estão abertas 1500 vagas em cursos profissionalizantes para quem quer atuar como cuidador de idosos, porteiro, manicure, informática, entre outras capacitações.
As chances estão disponíveis em duas instituições que estão instalados no município da Serra.
O Projeto Juventude Ativa está com inscrições abertas para 1.000 vagas para cursos profissionalizantes sem mensalidades presenciais e à distância( EAD). Os interessados têm até o dia 22 de novembro de 2019 para se inscrever.
O atendimento ocorre no Polo de Laranjeiras, que fica na Avenida Central, Travessa V5 192, Parque Residencial Laranjeiras, Serra, das 13 às 17 horas de segunda a sexta e sábado das 8 às 16 horas.
O aluno não paga mensalidade, somente uma taxa única à partir de R$ 89,90 para contribuir com os materiais didáticos, de aulas práticas e custos. Desempregados terão que contribuir com taxa menor de R$ 49,90.
Já no Projeto Norte, que atua junto com a Tecnocap, está com 500 vagas aberta em cursos profissionalizantes sem mensalidades em Barcelona, na Serra. Há oportunidades para cuidador de idosos, porteiro, Informática para mercado de trabalho, auxiliar administrativo e manicure e pedicure.
Os cursos não têm mensalidades, porém os alunos devem pagar apenas uma taxa única que é revertida para custear as aulas e o material didático.
Para se inscrever é necessário acessar o site do projeto.
CONFIRA AS VAGAS DOS CURSOS
PROJETO JUVENTUDE ATIVA
- Vagas: 1.000 para cursos profissionalizantes nas modalidades presenciais e à distância (EAD).
- Cursos Presenciais
Auxiliar administrativo: 50 vagas
Recepcionista: 50 vagas.
Porteiro: 50 vagas
Informática básica: 150
Cuidador de idosos: 50 vagas
Cuidador infantil: 50
Manicure: 25 Vagas
Maquiagem: 25 vagas
- Cursos à Distância
Auxiliar de logística: 50 vagas
Auxiliar de saúde bucal: 50 vagas
Auxiliar administrativo 50 vagas
Representação parlamentar (assessor): 50 vagas
Cuidador infantil: 50 vagas
Cuidador de idosos: 50 vagas
Porteiro: 50 vagas
Berçarista: 50 vagas
Recepcionista: 50 vagas
Auxiliar de creche: 50 vagas
- Inscrições: no Polo de Laranjeiras podem ser realizadas até 22 de novembro, das 13 às 17h, com atendimento de segunda à sexta e sábado de 8h às 16h na Avenida Central, Travessa V5 192- Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Há ainda a opção de se inscrever pelo site www.juventudeativa.org.br.
- Informações: 99610-6606 (telefone e whatsapp)
PROJETO NORTE
- Vagas: 500 para cursos profissionalizantes. Os cursos são realizados em conjunto com a Tecnocap.
- Cursos
Cuidador de idosos: 105 Vagas
Porteiro: 110 Vagas
Informática para mercado de trabalho: 48 Vagas
Auxiliar administrativo: 130 Vagas
Manicure e pedicure: 140 Vagas
- Inscrições: Podem ser feitas até 30 de novembro, no site projetonorte.com.br.
- Informações: (27) 99611-2675 (whatsapp)