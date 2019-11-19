1.500 vagas para aprender uma profissão de graça na Serra

Curso de manicure está entre as opções de qualificação Crédito: Pixabay

Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve ficar atento. Estão abertas 1500 vagas em cursos profissionalizantes para quem quer atuar como cuidador de idosos, porteiro, manicure, informática, entre outras capacitações.

As chances estão disponíveis em duas instituições que estão instalados no município da Serra

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O Projeto Juventude Ativa está com inscrições abertas para 1.000 vagas para cursos profissionalizantes sem mensalidades presenciais e à distância( EAD). Os interessados têm até o dia 22 de novembro de 2019 para se inscrever.

O atendimento ocorre no Polo de Laranjeiras, que fica na Avenida Central, Travessa V5 192, Parque Residencial Laranjeiras, Serra, das 13 às 17 horas de segunda a sexta e sábado das 8 às 16 horas.

O aluno não paga mensalidade, somente uma taxa única à partir de R$ 89,90 para contribuir com os materiais didáticos, de aulas práticas e custos. Desempregados terão que contribuir com taxa menor de R$ 49,90.

Já no Projeto Norte, que atua junto com a Tecnocap, está com 500 vagas aberta em cursos profissionalizantes sem mensalidades em Barcelona, na Serra. Há oportunidades para cuidador de idosos, porteiro, Informática para mercado de trabalho, auxiliar administrativo e manicure e pedicure.

Os cursos não têm mensalidades, porém os alunos devem pagar apenas uma taxa única que é revertida para custear as aulas e o material didático.

Para se inscrever é necessário acessar o site do projeto

CONFIRA AS VAGAS DOS CURSOS

PROJETO JUVENTUDE ATIVA

Vagas: 1.000 para cursos profissionalizantes nas modalidades presenciais e à distância (EAD).

Cursos Presenciais

Auxiliar administrativo: 50 vagas

Recepcionista: 50 vagas.

Porteiro: 50 vagas

Informática básica: 150

Cuidador de idosos: 50 vagas

Cuidador infantil: 50

Manicure: 25 Vagas

Maquiagem: 25 vagas

Cursos à Distância

Auxiliar de logística: 50 vagas

Auxiliar de saúde bucal: 50 vagas

Auxiliar administrativo 50 vagas

Representação parlamentar (assessor): 50 vagas

Cuidador infantil: 50 vagas

Cuidador de idosos: 50 vagas

Porteiro: 50 vagas

Berçarista: 50 vagas

Recepcionista: 50 vagas

Auxiliar de creche: 50 vagas

Inscrições: no Polo de Laranjeiras podem ser realizadas até 22 de novembro, das 13 às 17h, com atendimento de segunda à sexta e sábado de 8h às 16h na Avenida Central, Travessa V5 192- Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Há ainda a opção de se inscrever pelo site www.juventudeativa.org.br.

Informações: 99610-6606 (telefone e whatsapp)

PROJETO NORTE

Vagas: 500 para cursos profissionalizantes. Os cursos são realizados em conjunto com a Tecnocap.

Cursos

Cuidador de idosos: 105 Vagas

Porteiro: 110 Vagas

Informática para mercado de trabalho: 48 Vagas

Auxiliar administrativo: 130 Vagas

Manicure e pedicure: 140 Vagas

Inscrições: Podem ser feitas até 30 de novembro, no site projetonorte.com.br.