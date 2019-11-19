Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Qualificação

1.500 vagas para aprender uma profissão de graça na Serra

Oportunidades são em duas instituições; chances para manicure, cuidador de idosos, porteiro, auxiliar administrativo, entre outros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 13:42

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 13:42

Curso de manicure está entre as opções de qualificação Crédito: Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve ficar atento. Estão abertas 1500 vagas em cursos profissionalizantes para quem quer atuar como cuidador de idosos, porteiro, manicure, informática, entre outras capacitações.
As chances estão disponíveis em duas instituições que estão instalados no município da Serra.

Veja Também

Hospital da Serra seleciona para vagas de níveis médio e superior

O Projeto Juventude Ativa está com inscrições abertas para 1.000 vagas para cursos profissionalizantes sem mensalidades presenciais e à distância( EAD). Os interessados têm até o dia 22 de novembro de 2019 para se inscrever.
O atendimento ocorre no Polo de Laranjeiras, que fica na Avenida Central, Travessa V5 192, Parque Residencial Laranjeiras, Serra, das 13 às 17 horas de segunda a sexta e sábado das 8 às 16 horas.
O aluno não paga mensalidade, somente uma taxa única à partir de R$ 89,90 para contribuir com os materiais didáticos, de aulas práticas e custos. Desempregados terão que contribuir com taxa menor de R$ 49,90.
Já no Projeto Norte, que atua junto com a Tecnocap, está com 500 vagas aberta em cursos profissionalizantes sem mensalidades em Barcelona, na Serra. Há oportunidades para cuidador de idosos, porteiro, Informática para mercado de trabalho, auxiliar administrativo e manicure e pedicure.
Os cursos não têm mensalidades, porém os alunos devem pagar apenas uma taxa única que é revertida para custear as aulas e o material didático.
Para se inscrever é necessário acessar o site do projeto.

CONFIRA AS VAGAS DOS CURSOS

PROJETO JUVENTUDE ATIVA

  • Vagas: 1.000 para cursos profissionalizantes nas modalidades presenciais e à distância (EAD).
  • Cursos Presenciais
Auxiliar administrativo: 50 vagas
Recepcionista: 50 vagas.
Porteiro: 50 vagas
Informática básica: 150
Cuidador de idosos: 50 vagas
Cuidador infantil: 50
Manicure: 25 Vagas
Maquiagem: 25 vagas
  • Cursos à Distância
Auxiliar de logística: 50 vagas
Auxiliar de saúde bucal: 50 vagas
Auxiliar administrativo 50 vagas
Representação parlamentar (assessor): 50 vagas
Cuidador infantil: 50 vagas
Cuidador de idosos: 50 vagas
Porteiro: 50 vagas
Berçarista: 50 vagas
Recepcionista: 50 vagas
Auxiliar de creche: 50 vagas
  • Inscrições: no Polo de Laranjeiras podem ser realizadas até 22 de novembro, das 13 às 17h, com atendimento de segunda à sexta e sábado de 8h às 16h na Avenida Central, Travessa V5 192- Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Há ainda a opção de se inscrever pelo site www.juventudeativa.org.br.
  • Informações: 99610-6606 (telefone e whatsapp)

PROJETO NORTE

  • Vagas: 500 para cursos profissionalizantes. Os cursos são realizados em conjunto com a Tecnocap.
  • Cursos
Cuidador de idosos: 105 Vagas
Porteiro: 110 Vagas
Informática para mercado de trabalho: 48 Vagas
Auxiliar administrativo: 130 Vagas
Manicure e pedicure: 140 Vagas
  • Informações: (27) 99611-2675 (whatsapp)
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados