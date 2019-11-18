Hospital da Serra seleciona para vagas de níveis médio e superior

*Viviane Maciel
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, abre novas oportunidades de emprego para diferentes níveis. O processo seletivo inclui três vagas para os cargos de analista pleno, no setor de Almoxarifado; gerente clínico, no setor da Diretoria Técnica; e assistente administrativo I, no setor de Higienização e Limpeza.
A seleção está sendo feita exclusivamente pelo site do hospital, e vai durar até que as vagas sejam preenchidas. Para se candidatar, os profissionais devem cadastrar os currículos na aba Trabalhe Conosco. Os interessados devem ficar atentos ao requisitos para contratação dos profissionais, que variam para cada cargo.
REQUISITOS PARA CADA VAGA
Os profissionais que desejam fazer as inscrições para analista pleno precisam ter ensino superior completo com registro ativo no Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRAES), e experiência prática superior a um ano. As principais atividades do cargo são: liderar atividades relacionadas a controle, recebimento, armazenamento, transporte e ressurgimento dos insumos, materiais e medicamentos.
Quem deseja se inscrever para o cargo de gerente clínico deve ter graduação em Medicina, com registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) e Especialização de 200 a 400 horas, além de experiência prática superior a quatro anos. As principais atividades do cargo são: supervisionar o corpo clínico das unidades de internação, verificando a execução das rotinas médicas, identificando problemas e buscando melhorias.
Já para o cargo de assistente administrativo I, é necessário somente ensino médio completo. As principais tarefas do cargo são: prestar suporte e orientar a execução das atividades da equipe verificando a limpeza terminal e concorrente, desinfecção das superfícies conforme orientação técnica, além de auxiliar nas rotinas de gestão de pessoas do setor de hotelaria.
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene