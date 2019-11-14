Cachoeiro de Itapemirim abre seleção para 65 agentes de saúde

*Viviane Maciel
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, abriu o processo seletivo para contratação de agentes de saúde para o ano de 2020. Ao todo são 65 vagas, 19 reservadas para agentes de combate a endemias e 46 para agentes comunitário de saúde, além do cadastro de reserva.
As inscrições vão até o dia 29 de novembro. Os interessados podem se cadastrar pelo site www.incpconcursos.org.br, pagando uma taxa de inscrição de R$ 30. Os candidatos devem ter ensino médio completo, e para as vagas de agente comunitário de saúde devem ser moradores de Cachoeiro e morar na área da comunidade onde é oferecida a vaga. A carga horária para as duas funções é de 40 horas semanais e os salários são de R$ 1.250,00.
O processo de seleção será composto por três fases: prova objetiva, prova de títulos e comprovação documental. A primeira fase tem início no dia 12 de janeiro de 2020, com a aplicação da prova objetiva.
VEJA AS COMUNIDADES
- Burarama (4 vagas)
- Pacotuba (3 vagas)
- Coutinho (1 vagas)
- Conduru (1 vagas)
- São Vicente (3 vagas)
- Itaóca - Cadastro Reserva (1 vaga)
- Soturno (2 vagas)
- Gironda (1 vaga)
- Córregos dos Monos (4 vagas)
- BNH de cima - Cadastro Reserva (1 vaga)
- BNH de baixo (2 vagas)
- Coramara - Cadastro Reserva (1 vaga)
- Otton Marins (2 vagas)
- Vila Rica (2 vagas)
- Agostinho Simonato - Cadastro Reserva (1 vaga)
- Zumbi - Cadastro Reserva (1 vaga)
- Parque Laranjeiras - Cadastro Reserva (1 vaga)
- Valão CR (1 vaga)
- Recanto (3 vagas)
- Aeroporto (2 vagas)
- Jardim Itapemirim (2 vagas)
- Gilson Carone (3 vagas)
- Luiz Gonzaga (1 vaga)
- Aberlado Machado - Cadastro Reserva (1 vaga)
- Nossa Senhora da Penha - Cadastro Reserva (1 vaga)
- Aquidabam (1 vaga)
- União (1 vaga)
- Novo Parque - Cadastro Reserva (1 vaga)
- Novo Parque - Cadastro Reserva (1 vaga)
- Amaral (3 vagas)
- Village da Luz (2 vagas)
- Nossa Senhora Aparecida (1 vaga)
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene