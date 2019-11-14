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Cachoeiro de Itapemirim abre seleção para 65 agentes de saúde

As inscrições vão até o dia 29 de novembro e os salários chegam a R$ 1.250; podem participar do processo seletivo candidatos que tenham nível médio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 20:13

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 20:13

*Viviane Maciel

Prefeitura de Cachoeiro abre edital para agentes de saúde Crédito: Foto: Divulgação/PMCI
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, abriu o processo seletivo para contratação de agentes de saúde para o ano de 2020. Ao todo são 65 vagas, 19 reservadas para agentes de combate a endemias e 46 para agentes comunitário de saúde, além do cadastro de reserva.
As inscrições vão até o dia 29 de novembro. Os interessados podem se cadastrar pelo site www.incpconcursos.org.br, pagando uma taxa de inscrição de R$ 30. Os candidatos devem ter ensino médio completo, e para as vagas de agente comunitário de saúde devem ser moradores de Cachoeiro e morar na área da comunidade onde é oferecida a vaga. A carga horária para as duas funções é de 40 horas semanais e os salários são de R$ 1.250,00.
O processo de seleção será composto por três fases: prova objetiva, prova de títulos e comprovação documental. A primeira fase tem início no dia 12 de janeiro de 2020, com a aplicação da prova objetiva.

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VEJA AS COMUNIDADES 

  • Burarama (4 vagas)
  • Pacotuba (3 vagas)
  • Coutinho (1 vagas)
  • Conduru (1 vagas)
  • São Vicente (3 vagas)
  • Itaóca - Cadastro Reserva (1 vaga)
  • Soturno (2 vagas)
  • Gironda (1 vaga)
  • Córregos dos Monos (4 vagas)
  • BNH de cima - Cadastro Reserva (1 vaga)
  • BNH de baixo (2 vagas)
  • Coramara - Cadastro Reserva (1 vaga)
  • Otton Marins (2 vagas)
  • Vila Rica (2 vagas)
  • Agostinho Simonato - Cadastro Reserva (1 vaga)
  • Zumbi - Cadastro Reserva (1 vaga)
  • Parque Laranjeiras - Cadastro Reserva (1 vaga)

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  • Valão CR (1 vaga)
  • Recanto (3 vagas)
  • Aeroporto (2 vagas)
  • Jardim Itapemirim (2 vagas)
  • Gilson Carone (3 vagas)
  • Luiz Gonzaga (1 vaga)
  • Aberlado Machado - Cadastro Reserva (1 vaga)
  • Nossa Senhora da Penha - Cadastro Reserva (1 vaga)
  • Aquidabam (1 vaga)
  • União (1 vaga)
  • Novo Parque - Cadastro Reserva (1 vaga)
  • Novo Parque - Cadastro Reserva (1 vaga)
  • Amaral (3 vagas)
  • Village da Luz (2 vagas)
  • Nossa Senhora Aparecida (1 vaga)
> Leia mais sobre Concursos e empregos
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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