Cachoeiro abre 668 vagas para professores e área administrativa

*Viviane Maciel

Prefeitura abre edital para contratação para o ano letivo de 2020 Crédito: Foto: Divulgação/PMCI

A Secretaria de Educação de Cachoeiro de Itapemirim abriu nesta quarta-feira (13), os processos seletivos para contratação de 668 profissionais temporários para 2020. Os cargos são para a área administrativa, apoio educacional e professores da educação básica municipal. Os salários podem chegar a R$ 2.455.

As inscrições começam a partir desta quarta-feira (13) e vão até o dia 18 de novembro no site do município . A seleção conta com duas etapas: na primeira, os candidatos devem preencher os formulários online com informações sobre formação, titulação e tempo de experiência; a segunda consiste na comprovação de títulos, documentos e tempo de serviço.

Das 668 vagas, 360 são disponibilizadas para professores e pedagogos em regime de designação temporária. As outras 308 são para cargos administrativos, como motoristas, técnico em informática, auxiliar de serviço da educação, cuidador, nutricionista, psicólogo e agentes de serviços públicos municipais.

Confira todas as vagas oferecidas

Vagas para a área administrativa (com salários de R$ 998)

Ajudante Geral (20 vagas)

Auxiliar de Serviços da Educação (90 vagas)

Motorista (15 vagas)

Agente de Biblioteca Escolar (10 vagas)

Agente de Serviços da Educação (20 vagas)

Agente de Serviços Públicos Municipais (15 vagas)

Cuidador (90 vagas)

Técnico em Contabilidade (1 vaga)

Técnico em Informática (5 vagas)

Nutricionista (10 vagas)

Psicólogo 1

Vagas para professores (com salários de R$ 1.534,59 40 a R$ 2.455,35)

Professor da Educação Básica A (100 vagas)

Professor da Educação Básica B (Sala Regular e Tempo Integral) (100 vagas)

Professor da Educação Básica B (Sala de Recursos Multifuncionais) (6 vagas)

Professor da Educação Básica B (Deficiência Auditiva) (3 vagas)

Professor da Educação Básica B (Deficiência Visual) (3 vagas)

Professor da Educação Básica D (Regular e Tempo Integral) (20 vagas)

Artes (Sala Regular e Tempo Integral) (15 vagas)

Professor de Educação Básica C - Ciências (8 vagas)

Professor de Educação Básica C - Educação Física (Sala Regular e Tempo Integral) (30 vagas)

Professor de Educação Básica C - Ensino Religioso (Sala Regular e Tempo Integral) (10 vagas)

Professor de Educação Básica C - Geografia (5 vagas)

Professor de Educação Básica C - História (5 vagas)

Professor de Educação Básica C - Inglês (Sala Regular e Tempo Integral) (1 vaga)

Professor de Educação Básica C - Língua Portuguesa (8 vagas)

Professor de Educação Básica C - Matemática (3 vagas)