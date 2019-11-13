Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Cachoeiro abre 668 vagas para professores e área administrativa
Vagas no Sul do ES

Cachoeiro abre 668 vagas para professores e área administrativa

Salários vão de R$ 998, para as servidores das áreas administrativas, a R$ 2.455, para professores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 20:03

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 20:03

*Viviane Maciel

Prefeitura abre edital para contratação para o ano letivo de 2020 Crédito: Foto: Divulgação/PMCI
A Secretaria de Educação de Cachoeiro de Itapemirim abriu nesta quarta-feira (13), os processos seletivos para contratação de 668 profissionais temporários para 2020. Os cargos são para a área administrativa, apoio educacional e professores da educação básica municipal. Os salários podem chegar a R$ 2.455.
As inscrições começam a partir desta quarta-feira (13) e vão até o dia 18 de novembro no site do município. A seleção conta com duas etapas: na primeira, os candidatos devem preencher os formulários online com informações sobre formação, titulação e tempo de experiência; a segunda consiste na comprovação de títulos, documentos e tempo de serviço.
Das 668 vagas, 360 são disponibilizadas para professores e pedagogos em regime de designação temporária. As outras 308 são para cargos administrativos, como motoristas, técnico em informática, auxiliar de serviço da educação, cuidador, nutricionista, psicólogo e agentes de serviços públicos municipais.

Confira todas as vagas oferecidas

Vagas para a área administrativa (com salários de R$ 998)
Ajudante Geral (20 vagas)
Auxiliar de Serviços da Educação (90 vagas)
Motorista (15 vagas)
Agente de Biblioteca Escolar (10 vagas)
Agente de Serviços da Educação (20 vagas)
Agente de Serviços Públicos Municipais (15 vagas)
Cuidador (90 vagas)
Técnico em Contabilidade (1 vaga)
Técnico em Informática (5 vagas)
Nutricionista (10 vagas)
Psicólogo 1

Veja Também

Obras do Porto Central vão abrir 4 mil vagas de empregos no ES

De Pizzaiolo a web design: Sines abrem 687 vagas de emprego no ES

Leroy Merlin está com vagas de emprego e estágio para 20 áreas

Vagas para professores (com salários de R$ 1.534,59 40 a R$ 2.455,35)
Professor da Educação Básica A (100 vagas)
Professor da Educação Básica B (Sala Regular e Tempo Integral) (100 vagas)
Professor da Educação Básica B (Sala de Recursos Multifuncionais) (6 vagas)
Professor da Educação Básica B (Deficiência Auditiva) (3 vagas)
Professor da Educação Básica B (Deficiência Visual) (3 vagas)
Professor da Educação Básica D (Regular e Tempo Integral) (20 vagas)
Artes (Sala Regular e Tempo Integral) (15 vagas)
Professor de Educação Básica C - Ciências (8 vagas)
Professor de Educação Básica C - Educação Física (Sala Regular e Tempo Integral) (30 vagas)
Professor de Educação Básica C - Ensino Religioso (Sala Regular e Tempo Integral) (10 vagas)
Professor de Educação Básica C - Geografia (5 vagas)
Professor de Educação Básica C - História (5 vagas)
Professor de Educação Básica C - Inglês (Sala Regular e Tempo Integral) (1 vaga)
Professor de Educação Básica C - Língua Portuguesa (8 vagas)
Professor de Educação Básica C - Matemática (3 vagas)
> Leia mais sobre Concursos e Empregos
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados