Prefeitura de Cariacica prepara concurso com 100 vagas para guarda

A expectativa é que o edital seja lançado até início de 2020.
O prefeito do município, prefeito Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o Juninho (Cidadania), sanciona nesta quinta-feira (7), às 18 horas, a a lei que cria a Guarda Municipal de Cariacica. Os vereadores estarão presentes na solenidade.
Com a sanção da lei, a prefeitura vai iniciar o procedimento de licitação e, na sequência, lançar um concurso público para contratação dos agentes.
O projeto de lei, para criação da Guarda Municipal, foi enviado à Câmara no dia 16 de outubro e foi aprovado pelos vereadores no dia 23 de outubro.
A seleção para Guarda Municipal, geralmente, exige que os candidatos tenham nível médio e carteira de habilitação.