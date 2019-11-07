  • Prefeitura de Cariacica prepara concurso com 100 vagas para guarda
Em 2020

Prefeitura de Cariacica prepara concurso com 100 vagas para guarda

Prefeito Juninho sanciona nesta quinta-feira (7) a lei que cria a Guarda Municipal; expectativa é que regras da seleção sejam divulgadas até o início de 2020
Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 18:15

Prefeitura de Cariacica Crédito: Arquivo
A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso para agentes da Guarda Municipal armada até o início de 2020. Inicialmente, serão 100 vagas com contratação imediata de 50 e outros 50 para cadastro de reserva. O objetivo da administração é que este número chegue a 200 agentes.
A expectativa é que o edital seja lançado até início de 2020.

O prefeito do município, prefeito Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o Juninho (Cidadania), sanciona nesta quinta-feira (7), às 18 horas, a a lei que cria a Guarda Municipal de Cariacica. Os vereadores estarão presentes na solenidade.
Com a sanção da lei, a prefeitura vai iniciar o procedimento de licitação e, na sequência, lançar um concurso público para contratação dos agentes.
O projeto de lei, para criação da Guarda Municipal, foi enviado à Câmara no dia 16 de outubro e foi aprovado pelos vereadores no dia 23 de outubro.
A seleção para Guarda Municipal, geralmente, exige que os candidatos tenham nível médio e carteira de habilitação.
