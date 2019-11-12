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Nível médio

Sejus abre processo seletivo com 100 vagas para inspetor penitenciário

Profissionais vão atuar em unidades prisionais de todo o Estado; remuneração é R$ 2.776,04
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 10:57

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 10:57

Sejus abre seleção para inspetor penitenciário temporário Crédito: Divulgação / Sejus
Sejus abre processo seletivo com 100 vagas para inspetor penitenciário
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) vai contratar 100 inspetores penitenciários em designação temporária.  Os candidatos precisam ter o nível médio, carteira de habilitação, entre outros requisitos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
O subsídio é de R$ 2.776,04 mais auxílio alimentação. A jornada de trabalho será, em regime de escala 12x36 ou em horário de expediente de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração.

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Os profissionais vão atuar nas unidades prisionais do Espírito Santo exercendo atividades de movimentação e vigilância de presos nas áreas interna e externa da unidade Podem participar candidatos de ambos os sexos.
Os interessados podem se inscrever no site www.selecao.es.gov.br, de 14 a 24 de novembro de 2019. Não há cobrança de taxa de inscrição.

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A lista dos aprovados será divulgado no site da Sejus. De acordo com a secretaria, o candidato deverá acompanhar as convocações de cada etapa por meio das publicações no endereço eletrônico citado acima e no Diário Oficial do Estado.
O não comparecimento no prazo estipulado, acarretará na eliminação do candidato no processo seletivo. O processo seletivo terá validade de 12 meses.

REQUISITOS

- Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou profissionalizante.
- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado nos termos do artigo 12, § 1.º, da Constituição Federal.
- Estar em dia com as obrigações eleitorais.
- Possuir carteira de identidade civil.
- Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, na data da contratação.
- Ter Carteira Nacional de Habilitação, Categoria de Habilitação B ou superior;
- Ter idade mínima de 18 anos completos na data do encerramento da inscrição.
- Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada através do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

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- Apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o caso, da Justiça Militar Estadual (artigo 125, § 3.º, da CF), da cidade/município e/ou da jurisdição onde residiu nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis meses.

REMUNERAÇÃO

Subsídio no valor de R$ 2.776,04, mais Vale refeição no valor de R$ 300,00.

JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho será em regime de plantão, escala 12x36 ou em horário de expediente de 8 diárias totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

12 meses a contar da data de formalização do contrato administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogado por igual período.
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