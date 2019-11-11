29 concursos públicos abertos com salários de até R$ 27 mil

Candidatos poderão fazer provas em todo o Brasil Crédito: Pixabay

Pelo menos 29 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

Os salários chegam a R$ 27.363,98 no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ - MS), que está com 10 vagas abertas para profissionais com nível superior de escolaridade. As inscrições terminam no dia 3 de dezembro.

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No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo preencher cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. O prazo para se inscrever segue até 12 de novembro.

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de 47 servidores.

CONFIRA AS VAGAS

1 - Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.109,18 a R$ 9.699,69. O objetivo do processo seletivo é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidades do órgão. Os candidatos serão avaliados por meio de provas de títulos.

Inscrições: no site no site www.selecao.es.gov.br , até as 16h59 do dia 12 de novembro.

2 - Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina

O Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina abriu concurso público para o cargo de agente penitenciário. A oferta é de 600 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva de pessoal. Do total de postos imediatos, 480 são para homens e 120 para mulheres. A seleção é aberta a candidatos que tenham com nível superior. A remuneração é de R$ 3.993,82, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições: até 13 de novembro, no site até 13 de novembro, no site fepese.org.br . A taxa é de R$ 150.

3 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso público para professor do Magistério Superior. Os docentes vão atuar nas áreas de Administração (1) - Departamento de Administração e Arquivologia (1) - Departamento de Arquivologia, pertencentes ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. As jornadas serão de 40h semanais ou em regime de dedicação exclusiva, com salários de R$ 3.130,85 a R$ 9.616,18.

Inscrições: até 13 de novembro de 2019. O atendimento ocorre no departamento que oferece a vaga. A taxa é de R$ 250.

4 - Ifes

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abre um novo Processo Seletivo destinado ao preenchimento de uma vaga de Professor Substituto na área de Física.O profissional que for admitido terá a remuneração de R$ 3.130,85 a R$ 4.304,92 em regime de 40 horas semanais.

Inscrições: devem ser realizadas até o dia 13 de novembro de 2019, das 9h às 12h e das 13h às 16h, na Coordenadoria de ensino do Campus Avançado Viana, Rodovia BR 262, KM 12, Bairro Universal, Viana.

5 - Prefeitura de Joinville (SC)

Estão abertas as inscrições para o concurso Guarda Municipal de Joinville, no Estado de Santa Catarina, destinado a preencher cinco vagas na corporação, além de formar cadastro reserva. Os candidatos devem ter o ensino médio, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" e idade mínima de 18 anos. A remuneração é de R$ 3.255,59.

Inscrições: até 13 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site até 13 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site www.joinville.sc.gov.br . Não há cobrança de taxa de participação.

6 - São Paulo Previdência

Estão abertas as inscrições para o concurso da São Paulo Previdência. A oferta é de 91 vagas, sendo 77 de técnico em gestão previdenciária, que pede apenas ensino médio para concorrer, e 14 para a carreira de analista em gestão previdenciária, que pede nível superior em qualquer área. A remuneração varia de R$ 2.146,37 a R$ 5.384,42.

Inscrições: até 13 de novembro no site : até 13 de novembro no site www.concursosfcc.com.br

7 - Polícia Militar da Bahia

A Polícia Militar da Bahia publicou o edital do concurso destinado a preencher 1.250 vagas de soldado, sendo 250 para o quadro do Corpo de Bombeiros. Os candidatos devem ter nível médio, idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,55 (mulheres) ou 1,60m (homens) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B". Durante o curso de formação, os recrutas recebem remuneração de R$ 998. Após a conclusão do treinamento, os vencimentos sobem para R$ 3.410,68, já considerando a gratificação de atividade militar.

Inscrições: até 19 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site até 19 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site www.ibfc.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 70.

8 - Prefeitura de Itaúba

A Prefeitura de Itaúba (MT) anuncia Processo Seletivo destinado à contratação de 25 profissionais que tenham Ensino Fundamental; Médio; Superior nas áreas exigidas. As vagas ofertadas são para os seguintes cargos: Apoio ADM Educaciona - TDI - Classe B (10); Bioqupimico (1); Enfermeiro; Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Professor; Químico (1); Técnico de Enfermagem (2); Vigia (1); Zeladora. O salário varia de R$ 1.246,89 a R$ 6.597,42 e a carga horária a ser cumprida é de 20h a 40h semanais.

Inscrições: até o dia 19 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até o dia 19 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br (horário de Brasília - DF). O valor da taxa a ser paga é de R$ 40,00 a R$ 80,00.

9 - Prefeitura de João Neiva (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais do magistério. A oferta é de 17 vagas nas seguintes: Professores de Ensino Fundamental - Artes (5); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Língua Portuguesa (2); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Matemática (1); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Língua Inglesa (1); Ensino Fundamental/ Anos Finais - Ciências; Ensino Fundamental/ Anos Finais - História; Ensino Fundamental/ Anos Finais - Geografia (1); Educação Básica - Educação Física (1); Educação Básica - Arte; Educação Infantil (6) e Professor em Função Pedagógica para Educação Básica - Pedagogo. O salário varia de R$ 1.388,35 a R$ 2.532,35 ao mês.

Inscrições: até o dia 20 de novembro de 2019, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Zangrande, 60, Centro, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

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10 - Prefeitura de João Neiva (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Estado, divulgou edital para o processo seletivo simplificado destinado ao preenchimento de 42 vagas. Há vagas disponíveis entre os seguintes cargos: Auxiliar de Secretaria Escolar (11); Auxiliar de Educação Infantil (12); Cuidador (15); e Mediador de Laboratório de Informática Educativa - LIEd (4). A remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 1.251,07.

Inscrições: nos dias 19 e 20 de novembro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Pedro Zanfrande, 60, Centro. O atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h.

11 - Guarda Municipal de Caraguatatuba

Estão abertas as inscrições para o concurso Guarda Municipal de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, destinado a preencher 70 vagas na corporação. O edital reserva 63 postos a homens e 7 a mulheres. Os candidatos precisam ter ensino médio, idade a partir de 18 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "AB" ou superior e altura mínima de 1,55m (mulheres) ou 1,65m (homens). A remuneração inicial do cargo é de R$ 2.981,82. O valor é composto pelo salário-base de R$ 1.987,88 mais R$ 993,94 de adicional de atividade operacional.

Inscrições: até 22 de novembro, no site até 22 de novembro, no site www.vunesp.com.br . O valor da taxa é de R$ 67.

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12 - Prefeitura de Osasco (SP)

A Prefeitura de Osasco está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 15 vagas de fiscal tributário. Para participar, é necessário ter curso superior em qualquer área do conhecimento. A carreira oferece remuneração inicial de R$ 4.968,92 e conta com jornada semanal de 40 horas de trabalho. Além do salário, os contratados terão direito a dois benefícios: cesta básica e auxílio transporte.

Inscrições: até 25 de novembro, no site até 25 de novembro, no site www.vunesp.com.br . O valor da taxa de participação é de R$ 82,20.

13 - Prefeitura de Jataí (GO)

A Prefeitura de Jataí (GO) abriu concurso com 592 vagas. Os postos são para profissionais com ensino fundamental, médio e superior, e salários de até R$ 2.865,72.

Inscrições: até 25 de novembro, no site : até 25 de novembro, no site www.quadrix.org.br

14 - Prefeitura de Governador Lindenberg (ES)

A Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, município no Sul do ES, abre inscrições para Processo Seletivo para o provimento de vagas em regime de designação temporária. São ofertados cargos de níveis Médio e Superior, sendo eles Monitor de Creche; Professor P; Professor ''A'' - Disciplina Educacional Infantil e Fundamental; Professor ''A'' - Substituto; Professor ''A'' - Arte; Professor ''A'' Ensino Religioso; Professor ''A'' - Educação Física e Educação Especial. Os profissionais contratados farão jus a remuneração que varia de R$ 1.068,73 a R$ 1.615,92, referente a jornada de trabalho de 25 a 30 horas semanais.

Inscrições: entre os dias 12 e 27 de novembro de 2019, para se candidatar exclusivamente por meio do site entre os dias 12 e 27 de novembro de 2019, para se candidatar exclusivamente por meio do site www.idcap.org.br . A taxa é de R$ 45 para os cargos de nível médio e de R$ 60 para os de nível superior.

15 - Prefeitura de Castelo (ES)

A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do ES, abre novo Processo Seletivo para preenchimento de vagas do quadro de pessoal. Os contratados terão carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais, remuneração que varia de R$ 662,32 a R$ 9.565,89 e os requisitos para se inscrever são: Nível Fundamental, Médio e Superior e Registro no Conselho Regional da categoria profissional.

Inscrições: de 18 a 28 de novembro de 2019, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua José Alves Rangel, 57, Bairro Santo Andrezinho, Castelo, das 13h às 16h.

16 - Codeg de Guarapari (ES)

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG) abre novo concurso público para preenchimento de vagas do quadro de pessoal. Objetivo é o preenchimento de 47 vagas: Gari I - Limpeza Urbana (30), Gari II - Jardineiro (10), Balanceiro (3), Operador de Máquinas (3) e Médico do Trabalho (1). Os contratados terão carga horária que varia de 15 a 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.404,38 a R$ 3.100,00.

Inscrições: até o dia 29 de novembro de 2019, no site até o dia 29 de novembro de 2019, no site www.incpconcursos.org.br . A taxa de inscrição que varia de R$ 50,00 a R$ 70,00.

17 - Câmara de Monte Claros (MG)

A Câmara Municipal de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, abriu concurso público para preencher 13 vagas distribuídas entre as funções de: Agente do Legislativo (6), Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (2), Analista do Legislativo (Consultor Administrativo) (2), Analista do Legislativo (Consultor em Direito) (1), Analista do Legislativo (Contador) (1) e Controlador Interno (1). A remuneração varia de R$ 2.042,75 a R$ 8.783,53.

Inscrições: até as 17h do dia 3 de dezembro de 2019, no site até as 17h do dia 3 de dezembro de 2019, no site cotec.fadenor.com.br . A taxa varia de R$ 55,00 a R$ 90,00.

18 - Prefeitura de São Luís do Curu (CE)

A Prefeitura de São Luís do Curu (CE) abriu concurso público com cargos de ensino fundamental, médio e nível superior. A oferta é de 119 vagas. A remuneração varia entre R$ 998,00 a R$ 10 mil.

Inscrições: até o dia 3 de dezembro de 2019, via internet, no endereço eletrônico, : até o dia 3 de dezembro de 2019, via internet, no endereço eletrônico, www.funcepe.com.br , no horário das 7h às 23h.

19 - Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (MS)

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher 10 vagas para profissionais com nível superior de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.363,98

Inscrições: terminam no dia 3 de dezembro, e devem ser feitas no terminam no dia 3 de dezembro, e devem ser feitas no site da organizadora do concurso

20 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação, está com inscrições aberta para o concurso que vai preencher 1.660 vagas em hospitais universitários federais no país. Entre os contemplados está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com 20 oportunidades. As remunerações variam de R$ 2.451,00 a R$ 10.350,00

Inscrições: até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site : até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br . As taxas variam de R$ 80 a R$ 240.

21 - Secretaria da Fazenda de Alagoas (AL)

A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL) abre novo Concurso Público para preenchimento de vagas do quadro de pessoal. A oferta é de 85 vagas para os cargos de: Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual (25) e Auditor Fiscal da Receita Estadual (60). Os contratados terão carga horária de 40 horas semanais, remuneração que varia de R$ 8.264,90 a R$ 9.471,42 e o requisito para é ter nível superior completo em qualquer área de formação.

Inscrição: até as 18h do dia 10 de dezembro de 2019 através do até as 18h do dia 10 de dezembro de 2019 através do site da Cebraspe mediante pagamento de taxa de inscrição de R$ 200,00.

22 - Prefeitura de Imperatriz (MA)

A Prefeitura de Imperatriz (MA) divulgou a abertura de dois novos Concursos Públicos destinados ao preenchimento de 116 vagas e a formação de cadastro reserva em funções de níveis médio e superior.Os profissionais que forem admitidos terão o vencimento R$ 1.150,00 a R$ 6.000,00 em regime de 20 a 40 horas semanais.

Inscrições: devem ser realizadas de 10h do dia 25 de novembro de 2019 até às 18h do dia 10 de dezembro de 2019, por meio do endereço eletrônico devem ser realizadas de 10h do dia 25 de novembro de 2019 até às 18h do dia 10 de dezembro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.fsadu.org.br . A taxa de participação é de R$ 90,00 a R$ 220,00.

23 - Prefeitura de Cacimba de Dentro (PB)

A Prefeitura de Cacimba de Dentro (PB) anuncia a realização de um novo Concurso Público, que tem por objetivo o provimento de 72 oportunidades entre diversos cargos. A seleção é destinada a profissionais de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, relativo a vaga em que pretende concorrer. O servidor deve exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais, com remuneração que varia de R$ 1.500 a R$ 10.000.

Inscrições: Os interessados devem efetuar inscrições a partir das 10h do dia 11 de novembro de 2019, até às 23h58 de 11 de dezembro de 2019, no site Os interessados devem efetuar inscrições a partir das 10h do dia 11 de novembro de 2019, até às 23h58 de 11 de dezembro de 2019, no site cpcon.uepb.edu.br . O pagamento da taxa de inscrição no valor entre R$ 65,00 a R$ 105,00, deve ser efetuado até a data de 12 de dezembro de 2019.

24 - Prefeitura de Palotina (PR)

A Prefeitura de Palotina, no Estado do Paraná, abriu concurso público com 48 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, além da formação de cadastro reserva. Os contratados que devem se atentar a forma de contratação que estão especificadas nos editais, devem cumprir jornadas que variam de 20h a 40 horas semanais e a remuneração vai de R$ 1.184,89 a R$ 13.737,56.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br , a partir das 12h do dia 11 de novembro de 2019, até o dia 11 de dezembro e 2019. A taxa que vai de R$ 40,00 a R$ 100,00.

25 - Prefeitura de Ibiraci (MG)

Com 110 vagas disponíveis, a Prefeitura Municipal de Ibiraci, no Estado de Minas Gerais torna pública a realização de dois novos Concursos Públicos, que juntos têm como objetivo à contratação de profissionais de ensino fundamental, médio e de nível técnico e superior.A carga horária varia de 20h a 44h semanais, com remunerações que alternam entre R$ 946,05 a R$ 9.651,51 ao mês.

Inscrições: até as 21h do dia 11 de dezembro de 2019, no endereço eletrônico: até as 21h do dia 11 de dezembro de 2019, no endereço eletrônico: www.imamconcursos.org.br . A taxa varia de R$ 70,00 a R$ 150,00.

26 - Prefeitura de Alpinópolis (MG)

A Prefeitura de Alpinópolis (MG) abriu concurso público com 23 vagas. As chances são para cargos de todos os níveis de escolaridade. O servidor contratado deve exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais, sendo remunerado mensalmente entre R$ 784,68 a R$ 3.763,97.

Inscrições: até 11 de dezembro de 2019, no site até 11 de dezembro de 2019, no site www.rhsconsult.com.br . A taxa de participação varia de R$ 35 a R$ 70.

27 - Prefeitura de Boa Vista (RR)

A Prefeitura de Boa Vista, Capital de Roraima,divulga edital de novo Concurso Público destinado à admissão de 446 profissionais que tenham Ensino Médio/ Técnico; Superior nas áreas exigidas. A carga horária a ser cumprida é de 20h a 40h semanais e o salário base ofertado varia de R$ 1.405,27 a R$ 10.809,75.

Inscrições: de 4 a 15 de dezembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico de 4 a 15 de dezembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico selecon.com.br . O valor da taxa a ser paga é de R$ 50,00 e R$ 75,00.

28 - Prefeitura de Governador Valadares (MG)

A Prefeitura de Governador Valadares, município do Estado de Minas Gerais, lançou três editais de concursos público, totalizando 1.150 vagas. O salário varia de R$ 1.218.20 a R$ 5.075,30.

Inscrições: 18 de novembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019, no site 18 de novembro de 2019 a 18 de dezembro de 2019, no site www.msmconsultoria.com.br

29 - Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

A Secretaria da Fazenda do Distrito Federal vai abrir concurso com 120 vagas para o cargo de auditor fiscal, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva de futuras. A carreira exige curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 14.970 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.