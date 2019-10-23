Veja a lista dos concursos previstos no ES até 2020

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O primeiro concurso a ter o edital publicado será o da Prefeitura de Vila Velha. A expectativa é de que sejam oferecidas mais de 1.600 vagas. As regras da seleção estão previstas para serem divulgadas em outubro. Os salários podem chegar a R$ 4.536,00, além outros benefícios. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. O certame será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). Os profissionais serão selecionados para atuar nas áreas de saúde, magistério, quadro administrativo e Instituto de Previdência de Vila Velha. Ao todo, serão quatro editais, um para cada setor.

A Prefeitura da Serra vai abrir concurso público entre este ano e 2020 com oportunidades para áreas da Saúde e Educação. O número de vagas não foi divulgado pelo município.

A Câmara de Vitória vai abrir concursos público para a contratação de novos servidores efetivos em 2020. A previsão é de que a seleção seja realizada até junho. Os salários podem chegar a R$ 4 mil. Ao todo, serão sete vagas, sendo uma para o cargo de auditor e uma para analista administrativo, ambas exigem nível superior. Haverá ainda cinco chances para assistente administrativo, que tem como requisito o nível médio. A remuneração para os cargos de nível médio é de cerca de R$ 2 mil, enquanto que para os de nível superior, R$ 4 mil.

A Assembleia Legislativa vai abrir concurso público para a contratação de cerca de 100 servidores efetivos até o fim de 2020. A seleção deve oferecer vagas vagas para cargos de ensino médio (assessor júnior) e de ensino superior (assessor sênior e consultor temático). O último concurso da Ales foi realizado em 2011, com 141 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários, na época, variavam de R$ 2.620,41 a R$ 8.570,80.

Os editais dos concursos públicos dos hospitais federais serão divulgados no dia 4 de novembro e as provas serão aplicadas em fevereiro. A seleção da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação, vai oferecer 2.250 vagas para 40 unidades de todo o país, além da formação de cadastro de reserva. Entre os contemplados está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As oportunidades serão distribuídas por dois certames. Na primeira seleção, a oferta será de 1.363 vagas em nível nacional e será organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação . São previstas 448 vagas para médicos de 69 especialidades, 800 vagas para profissionais da área assistencial e 115 administrativos. Não há ainda estimativa de quantos profissionais são previstos para o Hucam-Ufes. O segundo certame terá 887 chances para o Hospital de Uberlândia, que será organizado pela Fundação Vunesp.

O governo do Espírito Santo vai fazer concursos em 2020 para as áreas da Educação, Saúde, Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros. Também estão previstas seleções para as secretarias de Justiça, Recursos Humanos e para o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest). Os processos seletivos estão previstos no Projeto de Lei Orçamentária de 2020, encaminhado para votação na Assembleia Legislativa. A ideia do Poder Executivo é repor postos de servidores que se aposentam este ano. Ainda não há previsão para publicação dos editais.