Edital do concurso do Hucam será publicado em novembro

Hucam Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta

Os editais dos concursos públicos dos hospitais federais serão divulgados no dia 4 de novembro e as provas serão aplicadas em fevereiro. A seleção da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação, vai oferecer 2.250 vagas para 40 unidades de todo o país, além da formação de cadastro de reserva.

Entre os contemplados está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes ( Hucam ), da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ).

As oportunidades serão distribuídas por dois certames. Na primeira seleção, a oferta será de 1.363 vagas em nível nacional e será organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). São previstas 448 vagas para médicos de 69 especialidades, 800 vagas para profissionais da área assistencial e 115 administrativos. Não há ainda estimativa de quantos profissionais são previstos para o Hucam-Ufes. As provas serão aplicadas no dia 2 de fevereiro de 2020 para o processo seletivo nacional

O segundo certame terá 887 chances para o Hospital de Uberlândia, que será organizado pela Fundação Vunesp. As provas para esses profissionais serão aplicadas no dia 9 de fevereiro de 2020.