Hucam vai contar com novos servidores a partir do ano que vem Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Hucam prepara concurso público para ainda este ano

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação , vai abrir concurso público com 2.250 vagas para 40 hospitais universitários federais no país. Entre os contemplados está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes ( Hucam ), da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ).

Nesta terça-feira (8), a Ebserh publicou o nome das empresas que serão responsáveis pelos certames. As oportunidades serão divididas por dois processos seletivos.

Na primeira seleção, a oferta será de 1.363 vagas em nível nacional e será organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). São previstas 448 vagas para médicos de 69 especialidades, 800 vagas para profissionais da área assistencial e 115 administrativos. Não há ainda estimativa de quantos profissionais são previstos para o Hucam-Ufes.

O segundo certame terá 887 chances para o Hospital de Uberlândia, que será organizado pela Fundação Vunesp.

Em ambos os concursos, os candidatos passarão por duas etapas de seleção: prova objetiva e análise de títulos e de experiência profissional.

Os dois concursos contarão com 2.250 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Ao todo, serão seis editais, três de cada processo seletivo. Os documentos serão divididos por área: Assistencial, Médica e Administrativa.

As regras das seleções estão previstas para serem divulgadas até dezembro deste ano e as primeiras provas deverão ocorrer em março de 2020.