Hucam prepara concurso público para ainda este ano
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação, vai abrir concurso público com 2.250 vagas para 40 hospitais universitários federais no país. Entre os contemplados está o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Nesta terça-feira (8), a Ebserh publicou o nome das empresas que serão responsáveis pelos certames. As oportunidades serão divididas por dois processos seletivos.
Na primeira seleção, a oferta será de 1.363 vagas em nível nacional e será organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). São previstas 448 vagas para médicos de 69 especialidades, 800 vagas para profissionais da área assistencial e 115 administrativos. Não há ainda estimativa de quantos profissionais são previstos para o Hucam-Ufes.
O segundo certame terá 887 chances para o Hospital de Uberlândia, que será organizado pela Fundação Vunesp.
Em ambos os concursos, os candidatos passarão por duas etapas de seleção: prova objetiva e análise de títulos e de experiência profissional.
Os dois concursos contarão com 2.250 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Ao todo, serão seis editais, três de cada processo seletivo. Os documentos serão divididos por área: Assistencial, Médica e Administrativa.
As regras das seleções estão previstas para serem divulgadas até dezembro deste ano e as primeiras provas deverão ocorrer em março de 2020.
O último concurso da Ebserh ofereceu 1.196 vagas. Porém, foram chamados 4.700 aprovados para atuarem em 39 hospitais da rede. Na época, os salários chegavam a R$ 9 mil.