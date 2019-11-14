Prefeitura de Viana reabre seleção para área da Saúde

*Viviane Maciel
A Prefeitura de Viana reabriu nesta quinta-feira (14) o processo seletivo simplificado para a contratação temporária e cadastro de reserva de profissionais da área da saúde.
As vagas são para auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, odontólogo, médico e médico clínico geral. Os salários variam de R$ 998,00 a R$ 4.252,77 de acordo com cada vaga oferecida.
O primeiro edital divulgado pela prefeitura previa que as inscrições iriam até o dia 11 deste mês, porém, devido a um erro na plataforma durante o último dia de cadastro, o processo foi reaberto até as 12 horas do dia 18 de novembro.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.viana.es.gov.br, e o resultado da seleção será publicado no portal da prefeitura no dia 20 de novembro.
CONFIRA OS CARGOS OFERECIDOS
- Auxiliar de Consultório Dentário
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 998,00
- Técnico em Enfermagem
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 998,00
- Técnico em Enfermagem Urgência e Emergência
Carga horária: 40 horas semanais em regime de escala de plantão de 12 horas.
Remuneração: R$ 998,00
- Técnico de Laboratório
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 998,00
- Assistente Social
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
- Biólogo
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
- Enfermeiro
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
- Enfermeiro Urgência e Emergência
Carga horária: 40 horas semanais em regime de escala de plantão de 12 horas.
Remuneração: R$ 1.623,91
- Farmacêutico
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
- Farmacêutico Bioquímico
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
- Fisioterapeuta
Carga horária: 30 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
- Fonoaudiólogo
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
- Psicólogo
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
- Odontólogo
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
- Veterinário
Carga horária: 24 horas semanais
Remuneração: R$ 1.954,54
- Médico Clínico Geral
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 3.189,58
- Médico Urgência e Emergência Pediátrica
Carga horária: 24 horas semanais
Remuneração: R$ 3.827,49
- Médico Unidades Básicas de Saúde, com atendimento a Família e Comunidade
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 4.252,77
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene