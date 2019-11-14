Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Última Chance

Prefeitura de Viana reabre seleção para área da Saúde

O novo prazo de inscrição vai até o dia 18 de novembro;  as vagas são para profissionais de nível técnico e superior e as remunerações chegam a R$ 4.252
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 20:19

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 20:19

*Viviane Maciel

As vagas são para auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, médico, entre outras Crédito: Shutterstock
A Prefeitura de Viana reabriu nesta quinta-feira (14) o processo seletivo simplificado para a contratação temporária e cadastro de reserva de profissionais da área da saúde.
As vagas são para auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, odontólogo, médico e médico clínico geral. Os salários variam de R$ 998,00 a R$ 4.252,77 de acordo com cada vaga oferecida.
O primeiro edital divulgado pela prefeitura previa que as inscrições iriam até o dia 11 deste mês, porém, devido a um erro na plataforma durante o último dia de cadastro, o processo foi reaberto até as 12 horas do dia 18 de novembro.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.viana.es.gov.br, e o resultado da seleção será publicado no portal da prefeitura no dia 20 de novembro.

Veja Também

Prefeitura de Viana abre seleção na área da Saúde com salário de até R$ 4,2 mil

Shoppings da Grande Vitória abrem 550 vagas de empregos temporários

CONFIRA OS CARGOS OFERECIDOS

  • Auxiliar de Consultório Dentário
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 998,00
  • Técnico em Enfermagem
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 998,00
  • Técnico em Enfermagem Urgência e Emergência
Carga horária: 40 horas semanais em regime de escala de plantão de 12 horas.
Remuneração: R$ 998,00
  • Técnico de Laboratório
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 998,00
  • Assistente Social
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
  • Biólogo
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
  • Enfermeiro
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
  • Enfermeiro Urgência e Emergência
Carga horária: 40 horas semanais em regime de escala de plantão de 12 horas.
Remuneração: R$ 1.623,91
  • Farmacêutico
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
  • Farmacêutico Bioquímico
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
  • Fisioterapeuta
Carga horária: 30 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
  • Fonoaudiólogo
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
  • Psicólogo
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
  • Odontólogo
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 1.623,91
  • Veterinário
Carga horária: 24 horas semanais
Remuneração: R$ 1.954,54
  • Médico Clínico Geral
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 3.189,58
  • Médico Urgência e Emergência Pediátrica
Carga horária: 24 horas semanais
Remuneração: R$ 3.827,49
  • Médico Unidades Básicas de Saúde, com atendimento a Família e Comunidade
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 4.252,77
> Leia mais sobre Concursos e Empregos
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados