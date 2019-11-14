Prefeitura de Viana reabre seleção para área da Saúde

*Viviane Maciel

As vagas são para auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, médico, entre outras Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Viana reabriu nesta quinta-feira (14) o processo seletivo simplificado para a contratação temporária e cadastro de reserva de profissionais da área da saúde

As vagas são para auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, odontólogo, médico e médico clínico geral. Os salários variam de R$ 998,00 a R$ 4.252,77 de acordo com cada vaga oferecida.

O primeiro edital divulgado pela prefeitura previa que as inscrições iriam até o dia 11 deste mês, porém, devido a um erro na plataforma durante o último dia de cadastro, o processo foi reaberto até as 12 horas do dia 18 de novembro.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.viana.es.gov.br , e o resultado da seleção será publicado no portal da prefeitura no dia 20 de novembro.

CONFIRA OS CARGOS OFERECIDOS

Auxiliar de Consultório Dentário

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 998,00

Técnico em Enfermagem

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 998,00

Técnico em Enfermagem Urgência e Emergência

Carga horária: 40 horas semanais em regime de escala de plantão de 12 horas.

Remuneração: R$ 998,00

Técnico de Laboratório

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 998,00

Assistente Social

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Biólogo

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Enfermeiro

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Enfermeiro Urgência e Emergência

Carga horária: 40 horas semanais em regime de escala de plantão de 12 horas.

Remuneração: R$ 1.623,91

Farmacêutico

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Farmacêutico Bioquímico

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Fisioterapeuta

Carga horária: 30 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Fonoaudiólogo

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Psicólogo

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Odontólogo

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 1.623,91

Veterinário

Carga horária: 24 horas semanais

Remuneração: R$ 1.954,54

Médico Clínico Geral

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 3.189,58

Médico Urgência e Emergência Pediátrica

Carga horária: 24 horas semanais

Remuneração: R$ 3.827,49

Médico Unidades Básicas de Saúde, com atendimento a Família e Comunidade

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 4.252,77