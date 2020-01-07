315 oportunidades para aprender uma profissão em Viana

Quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio deve ficar atento. Na próxima semana, serão abertas 315 vagas em cursos de qualificação profissional, que serão oferecidas pelo Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar) em parceria com o projeto Qualificar. A informação é da Prefeitura de Viana.
As oportunidades são para cursos de salgadeiro, bolos artísticos, pizzaiolo, informática e redes sociais para melhor idade, editor de vídeo, montador e reparador de computadores, assistente de logística, auxiliar de rotinas administrativas e assistente de faturamento.
As inscrições poderão ser feitas de 14 a 27 de janeiro de 2020, no site www.qualificar.es.gov.br.
Haverá também mutirões nos bairros de Viana com as inscrições. Em breve serão divulgados os locais e horários. As aulas serão realizadas no Centro de Qualificação Profissional de Viana Sede, no centro do município.
CONFIRA OS CURSOS
- Salgadeiro
- Bolos artísticos
- Pizzaiolo
- Informática para melhor idade
- Redes sociais para melhor idade
- Editor de vídeo
- Montador de computadores
- Reparador de computadores
- Assistente de logística
- Auxiliar de rotinas administrativas
- Assistente de faturamento