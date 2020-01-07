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Qualificação

315 oportunidades para aprender uma profissão em Viana

A partir da próxima semana serão abertas novas vagas em cursos de qualificação profissional; inscrições começam em 14 de janeiro

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 11:57
Oportunidades para fazer curso de pizzaiolo Crédito: Pinterest
Quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio deve ficar atento. Na próxima semana, serão abertas 315 vagas em cursos de qualificação profissional, que serão oferecidas pelo Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar) em parceria com o projeto Qualificar. A informação é da Prefeitura de Viana.
As oportunidades são para cursos de salgadeiro, bolos artísticos, pizzaiolo, informática e redes sociais para melhor idade, editor de vídeo, montador e reparador de computadores, assistente de logística, auxiliar de rotinas administrativas e assistente de faturamento. 

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As inscrições poderão ser feitas de 14 a 27 de janeiro de 2020, no site www.qualificar.es.gov.br
Haverá também mutirões nos bairros de Viana com as inscrições. Em breve serão divulgados os locais e horários. As aulas serão realizadas no Centro de Qualificação Profissional de Viana Sede, no centro do município. 

CONFIRA OS CURSOS

  • Salgadeiro
  • Bolos artísticos
  • Pizzaiolo
  • Informática para melhor idade
  • Redes sociais para melhor idade
  • Editor de vídeo
  • Montador de computadores
  • Reparador de computadores
  • Assistente de logística
  • Auxiliar de rotinas administrativas 
  • Assistente de faturamento
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