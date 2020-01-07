315 oportunidades para aprender uma profissão em Viana

As oportunidades são para cursos de salgadeiro, bolos artísticos, pizzaiolo, informática e redes sociais para melhor idade, editor de vídeo, montador e reparador de computadores, assistente de logística, auxiliar de rotinas administrativas e assistente de faturamento.

Haverá também mutirões nos bairros de Viana com as inscrições. Em breve serão divulgados os locais e horários. As aulas serão realizadas no Centro de Qualificação Profissional de Viana Sede, no centro do município.