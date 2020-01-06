De motorista a gerente de hotel: 400 vagas de emprego abertas no ES

*Viviane Maciel
A semana começa bem para quem está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. São 400 vagas abertas nos Sines Estaduais e nas Agências de Emprego de todo o Estado. As chances são para empregos fixos e estágios, e atendem profissionais do nível fundamental ao superior.
Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem procurar a unidade mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As vagas dos Sines municipais são interligadas, ou seja, o candidato pode concorrer a qualquer uma delas. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, a maior oferta é no município de Serra, com 296 chances, sendo 19 destinadas a pessoas com deficiências. Há também nove oportunidades de emprego em Vitória, através da agência do trabalhador do município.
As outras 95 vagas estão distribuídas entre as unidades de Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, e Nova Venécia.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
SINE DA SERRA
Vagas: Ajudante de cozinha (2), ajudante de obras (6), ajudante de obras (2), analista de marketing (1), assistente de vendas (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar administrativo e contábil - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar contábil (2), auxiliar de expedição (1), auxiliar de orientação educacional - estágio (4), auxiliar de orientação educacional - estágio (4), auxiliar de orientação educacional - estágio (4), auxiliar de orientação educacional - estágio (4),auxiliar de orientação educacional - estágio (4), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), auxiliar de orientação educacional - estágio (1), auxiliar operacional de logística (40), auxiliar operacional de logística (40), caldeireiro de manutenção 20), eletricista de instalações de veículos automotores - auxiliar (1), frentista (1), gerente de hotel (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), mecânico de ar condicionado e refrigeração 2), mecânico de equipamentos industriais (1), mecânico de manutenção de britagem (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (10), mecânico de manutenção de motores a diesel (1), mecânico de manutenção de tratores (1), motorista carreteiro (6), operador de ponte rolante - ajudante (1), operador de sonda de percussão (5), operador de torno com comando numérico (1), padeiro confeiteiro (1), pedreiro (6), pedreiro de manutenção e conservação 2), pintor de automóveis (1), promotor de vendas (15), promotor de vendas (15), promotor de vendas (4), representante comercial autônomo (2), soldador (20), subgerente de restaurante (1), sondador de poços tubulares e sistemas rotativos (5), técnico em administração - estágio (1), técnico em informática (1), técnico em segurança do trabalho - estágio (1), técnico mecânico - estágio (1), telhador (1), vendedor de consórcio (10), vendedor de serviços (1), vendedor em comércio atacadista (2).
Vagas: Ajudante de cozinha (2), ajudante de obras (6), ajudante de obras (2), analista de marketing (1), assistente de vendas (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar administrativo e contábil - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar contábil (2), auxiliar de expedição (1), auxiliar de orientação educacional - estágio (4), auxiliar de orientação educacional - estágio (4), auxiliar de orientação educacional - estágio (4), auxiliar de orientação educacional - estágio (4),auxiliar de orientação educacional - estágio (4), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), auxiliar de orientação educacional - estágio (1), auxiliar operacional de logística (40), auxiliar operacional de logística (40), caldeireiro de manutenção 20), eletricista de instalações de veículos automotores - auxiliar (1), frentista (1), gerente de hotel (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), mecânico de ar condicionado e refrigeração 2), mecânico de equipamentos industriais (1), mecânico de manutenção de britagem (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (10), mecânico de manutenção de motores a diesel (1), mecânico de manutenção de tratores (1), motorista carreteiro (6), operador de ponte rolante - ajudante (1), operador de sonda de percussão (5), operador de torno com comando numérico (1), padeiro confeiteiro (1), pedreiro (6), pedreiro de manutenção e conservação 2), pintor de automóveis (1), promotor de vendas (15), promotor de vendas (15), promotor de vendas (4), representante comercial autônomo (2), soldador (20), subgerente de restaurante (1), sondador de poços tubulares e sistemas rotativos (5), técnico em administração - estágio (1), técnico em informática (1), técnico em segurança do trabalho - estágio (1), técnico mecânico - estágio (1), telhador (1), vendedor de consórcio (10), vendedor de serviços (1), vendedor em comércio atacadista (2).
Vagas para pessoas com deficiência (PCD): Ajudante de britador (1), ajudante de obras (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de almoxarifado (1), auxiliar de armazenamento (4), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de pessoal (2), auxiliar operacional de logística (4), eletricista de instalações industriais (4).
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA
Vagas: Mecânico de automóvel (1), auxiliar de manutenção predial (2), ajudante de açougueiro - comércio (1), técnico automotivo, mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (2), analista de exportação e importação (1), gerente de enfermagem (1).
Vagas: Mecânico de automóvel (1), auxiliar de manutenção predial (2), ajudante de açougueiro - comércio (1), técnico automotivo, mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (2), analista de exportação e importação (1), gerente de enfermagem (1).
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Vagas: Acabador de mármore e granito (1), assistente administrativo (1), agente funerário (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de contabilidade (1), consultor de vendas (1), garçom (1), motociclistas de entregas rápidas (1), técnico agropecuária (1), técnico agrícola vendedor interno (1).
Vagas: Acabador de mármore e granito (1), assistente administrativo (1), agente funerário (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de contabilidade (1), consultor de vendas (1), garçom (1), motociclistas de entregas rápidas (1), técnico agropecuária (1), técnico agrícola vendedor interno (1).
SINE DE NOVA VENÉCIA
Vagas: Polidor de pedras (1), motorista (1), auxiliar de ftth (2), mecânico a diesel - ônibus e gasolina (2), emendador de fibra óptica (2), vendedor externo (1), auxiliar de elétrica automotivo (1), auxiliar de costura (1), atendente (1), instalador e reparador de ftth (6), vendedor externo (1), vigia (4), técnico eletrotécnico (4).
Vagas: Polidor de pedras (1), motorista (1), auxiliar de ftth (2), mecânico a diesel - ônibus e gasolina (2), emendador de fibra óptica (2), vendedor externo (1), auxiliar de elétrica automotivo (1), auxiliar de costura (1), atendente (1), instalador e reparador de ftth (6), vendedor externo (1), vigia (4), técnico eletrotécnico (4).
SINE CARIACICA
Vagas: Agente de viagem (2), analista financeiro (1), auxiliar de escritório (8), costureira de roupas (10), lavador de veículos (2 mecânico de refrigeração (2), operador de telemarketing ativo (5), pintor de metais a pistola (1), vendedor de plano de saúde (2), vendedor porta a porta (7).
Vagas: Agente de viagem (2), analista financeiro (1), auxiliar de escritório (8), costureira de roupas (10), lavador de veículos (2 mecânico de refrigeração (2), operador de telemarketing ativo (5), pintor de metais a pistola (1), vendedor de plano de saúde (2), vendedor porta a porta (7).
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Vagas: Acabador de mármore e granito (4), auxiliar financeiro (1), auxiliar de cobrador externo (1), coordenador de turno (1), costureira de reparação (1), dedetizador (1), empregado doméstico (1), encarregado de serraria (1), gerente comercial (1), operador eletromecânico (1), recepcionista (1), supervisor de vendas comercial (1 vendedor externo).
Vagas: Acabador de mármore e granito (4), auxiliar financeiro (1), auxiliar de cobrador externo (1), coordenador de turno (1), costureira de reparação (1), dedetizador (1), empregado doméstico (1), encarregado de serraria (1), gerente comercial (1), operador eletromecânico (1), recepcionista (1), supervisor de vendas comercial (1 vendedor externo).
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene