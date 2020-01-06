De motorista a gerente de hotel: 400 vagas de emprego abertas no ES

Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem procurar a unidade mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As vagas dos Sines municipais são interligadas, ou seja, o candidato pode concorrer a qualquer uma delas. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

SINE DA SERRA

Vagas: Ajudante de cozinha (2), ajudante de obras (6), ajudante de obras (2), analista de marketing (1), assistente de vendas (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar administrativo e contábil - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar contábil (2), auxiliar de expedição (1), auxiliar de orientação educacional - estágio (4), auxiliar de orientação educacional - estágio (4), auxiliar de orientação educacional - estágio (4), auxiliar de orientação educacional - estágio (4),auxiliar de orientação educacional - estágio (4), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), auxiliar de orientação educacional - estágio (1), auxiliar operacional de logística (40), auxiliar operacional de logística (40), caldeireiro de manutenção 20), eletricista de instalações de veículos automotores - auxiliar (1), frentista (1), gerente de hotel (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), mecânico de ar condicionado e refrigeração 2), mecânico de equipamentos industriais (1), mecânico de manutenção de britagem (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (10), mecânico de manutenção de motores a diesel (1), mecânico de manutenção de tratores (1), motorista carreteiro (6), operador de ponte rolante - ajudante (1), operador de sonda de percussão (5), operador de torno com comando numérico (1), padeiro confeiteiro (1), pedreiro (6), pedreiro de manutenção e conservação 2), pintor de automóveis (1), promotor de vendas (15), promotor de vendas (15), promotor de vendas (4), representante comercial autônomo (2), soldador (20), subgerente de restaurante (1), sondador de poços tubulares e sistemas rotativos (5), técnico em administração - estágio (1), técnico em informática (1), técnico em segurança do trabalho - estágio (1), técnico mecânico - estágio (1), telhador (1), vendedor de consórcio (10), vendedor de serviços (1), vendedor em comércio atacadista (2).

