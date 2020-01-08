Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Qualificar ES

16 mil vagas para aprender uma profissão no ES

Oportunidades farão parte da 1ª oferta de cursos do Programa Qualificar ES; serão quatro etapas de inscrições

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 13:42
Programa deve oferecer cursos para quem quer trabalhar como manicure  Crédito: Pixabay
Boa notícia para quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria. Na próxima semana, o Programa Qualificar ES abre a 1ª oferta de cursos em 2020. Serão 16 mil novas vagas em aulas presenciais, semipresenciais e on-line.
De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), responsável pelo programa, a previsão é de que sejam abertas quatro ofertas de cursos. Até o final de 2020 a meta é qualificar 58 mil pessoas. Durante todo o ano de 2019, foram oferecidas 42 mil chances.

Veja Também

315 oportunidades para aprender uma profissão em Viana

As 16 mil oportunidades da 1ª oferta de cursos serão distribuídas por quatro etapas. Na primeira fase de inscrições, serão oferecidos cursos presenciais, com prazo inicial no dia 14 de janeiro. Já a segunda etapa de inscrição será aberta no dia 21 de janeiro, enquanto que a terceira no dia 28 do mesmo mês e a quarta no dia 4 de fevereiro.
As inscrições da primeira etapa, destinada aos moradores de Aracruz, Cariacica, Santa Leopoldina, Serra e Viana, poderão ser feitas de 14 a 27 de janeiro de 2020, no site do Programa.
Na segunda fase, a oferta de cursos presenciais será para os municípios de Guarapari, João Neiva, Vila Velha, Vitória e, pela primeira vez, em Linhares, na região Norte do Estado. Para essas cidades, as inscrições ocorrem entre os dias 21 de janeiro e 2 de fevereiro.

Veja Também

Mulheres da periferia derrubam barreiras e abrem o próprio negócio

Conforme informações da Secti, a terceira etapa será realizada por meio de cursos on-line. As inscrições serão de 28 de janeiro a 10 de fevereiro. Serão 10 mil vagas em 10 opções de cursos. Nesta modalidade, os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, por meio de videoaulas, apostilas digitais, fóruns de discussão, tarefas e bate-papo com os professores. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário.
Já a quarta e última etapa dos cursos será na modalidade semipresencial. Neste caso, os interessados poderão se inscrever de 4 a 16 de fevereiro. Serão disponibilizadas 200 vagas, distribuídas em três cursos nos municípios de Montanha, São Mateus e Vila Velha, com o objetivo de atender à população e profissionais da área da educação.
A primeira oferta de 2020 também disponibilizará vagas específicas para mulheres e indígenas, por meio de ramificações do Programa. Os municípios de Cariacica, Conceição da Barra, Santa Leopoldina, Serra e Vitória participam do Qualificar ES Mulher. As vagas do Qualificar ES Indígena são ofertadas ao município de Aracruz.
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”
Imagem de destaque
'Humilhação e constrangimento': o que diz ex-funcionária brasileira que acusa empresa de MrBeast de assédio
Imagem de destaque
EUA abordam navio com petróleo iraniano, e Trump autoriza tiros contra minas no estreito de Ormuz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados