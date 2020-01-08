16 mil vagas para aprender uma profissão no ES

Programa deve oferecer cursos para quem quer trabalhar como manicure Crédito: Pixabay

Boa notícia para quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria. Na próxima semana, o Programa Qualificar ES abre a 1ª oferta de cursos em 2020. Serão 16 mil novas vagas em aulas presenciais, semipresenciais e on-line.

De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), responsável pelo programa, a previsão é de que sejam abertas quatro ofertas de cursos. Até o final de 2020 a meta é qualificar 58 mil pessoas. Durante todo o ano de 2019, foram oferecidas 42 mil chances.

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As 16 mil oportunidades da 1ª oferta de cursos serão distribuídas por quatro etapas. Na primeira fase de inscrições, serão oferecidos cursos presenciais, com prazo inicial no dia 14 de janeiro. Já a segunda etapa de inscrição será aberta no dia 21 de janeiro, enquanto que a terceira no dia 28 do mesmo mês e a quarta no dia 4 de fevereiro.

Na segunda fase, a oferta de cursos presenciais será para os municípios de Guarapari, João Neiva, Vila Velha, Vitória e, pela primeira vez, em Linhares, na região Norte do Estado. Para essas cidades, as inscrições ocorrem entre os dias 21 de janeiro e 2 de fevereiro.

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Conforme informações da Secti, a terceira etapa será realizada por meio de cursos on-line. As inscrições serão de 28 de janeiro a 10 de fevereiro. Serão 10 mil vagas em 10 opções de cursos. Nesta modalidade, os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, por meio de videoaulas, apostilas digitais, fóruns de discussão, tarefas e bate-papo com os professores. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário.

Já a quarta e última etapa dos cursos será na modalidade semipresencial. Neste caso, os interessados poderão se inscrever de 4 a 16 de fevereiro. Serão disponibilizadas 200 vagas, distribuídas em três cursos nos municípios de Montanha, São Mateus e Vila Velha, com o objetivo de atender à população e profissionais da área da educação.