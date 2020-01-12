Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carreira

10 dicas para quem quer conseguir um emprego em 2020

Confira os caminhos necessários para conquistar uma vaga no mercado de trabalho

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 06:01
Candidatos sonham em conquistar uma vaga no mercado de trabalho  Crédito: Dilgação
Com a chegada de um novo ano, as resoluções se renovam. Entretanto, para quem está desempregado o objetivo é um só: conseguir uma nova chance para ingressar no mercado de trabalho.
Quem está à procura de um emprego ter em mente, em primeiro lugar, é um autoconhecimento profundo das suas competências, habilidades, do seu perfil de personalidade, pois para que toda e qualquer carreira seja bem sucedida, é preciso que seja convergente com a vocação.

Veja Também

Veja quais são as 15 profissões em alta em 2020

Esse autoconhecimento é fundamental para que sejam definidos objetivos de maneira acertada, afirma a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain.
Já a gestora de recrutamento e seleção da Rhopen, Ludmila Ribeiro, ressalta que o candidato que procura emprego deve encarar a busca como uma atividade profissional. Assim, para ter sucesso, é importante você estabelecer um objetivo, criar uma rotina com atividades específicas e investir tempo perseguindo suas metas, sustenta.

Veja Também

Confira as dicas para procurar emprego no Sine

Martha Zouain lembra que um candidato também deve ter um planejamento estratégico como forma de conquistar uma oportunidade e o passo a passo que deve ser seguido até conquistar uma chance.

Veja Também

Como fazer um bom currículo e chamar atenção da empresa

O candidato precisa definir o que precisa ser feito para ter a chance de conquistar o que é almejado. Um outro ponto importante é ter muita disciplina e organização para que esse planejamento seja seguido. Para trilhar o que foi planejado e chegar ao objetivo, só com disciplina e organização em todos os aspectos da vida, destaca.

CONFIRA AS DICAS

Para conseguir uma vaga, o candidato precisa ter seus objetivos muito bem definidos. Confira as dicas elaboradas pela gestora de recrutamento e seleção da Rhopen, Ludmila Ribeiro. A"credite sempre no seu potencial. Se você está desempregado, saiba que é uma situação passageira, o mercado de trabalho precisa de você. Mas é importante que você faça a sua parte, esteja determinado e seja insistente", destaca.

Currículo

Encare a busca por emprego como uma atividade profissional. Assim, para ter sucesso, é importante você estabelecer um objetivo, criar uma rotina com atividades específicas e investir tempo perseguindo suas metas. Procure se fazer os seguintes questionamentos: Quais são seus objetivos e perspectivas? Que tipo de trabalho procura? Quais tipos de empresas têm a ver com seus planos? Assim fica mais fácil, definir como será essa busca por uma vaga. 
Seja específico na hora de definir qual é a posição que você quer ocupar no mercado. Essa posição precisa estar de acordo com a sua formação, habilidades técnicas e comportamentais. O fato de estar em um trabalho não impede que você continue aprimorando as suas habilidades profissionais. O mercado valoriza aqueles que têm mais conhecimento e informação. Nunca pare de ler, estudar e se informar sobre a sua área de atuação; Procure cursos rápidos para se manter atualizado (diversas instituições oferecem excelentes cursos). Use e abuse do EAD. Existem sites que oferecem uma variedade muito grande de cursos pela Internet com um custo bastante acessível. Procure por formações e certificações que vão agregar valor ao seu currículo. (Visite Udemy.com, por exemplo).
Profissionais que conhecem as próprias habilidades e sabem o que querem são mais bem avaliados. Não saia por aí se candidatando a qualquer oportunidade de emprego. Seja criterioso e só participe de processos seletivos nos quais você realmente acredita que está apto a desempenhar um bom trabalho e que vai trazer satisfação para você.
Reserve um tempo no seu dia para trabalhar em busca de emprego. Crie uma rotina de atividades diárias como: buscar oportunidades em sites de agências, redes sociais e veículos de comunicação; acompanhar os processos nos quais vocês se candidatou; simular entrevistas de emprego, imaginando e respondendo perguntas que poderiam ser feitas no momento da seleção.
A internet e as mídias sociais ajudam muito na busca por uma oportunidade, mas é preciso se preparar e estar atento para transmitir uma imagem coerente com o seu perfil profissional. Recrutadores geralmente vasculham perfis de candidatos para avaliar a conduta comportamental/social.
Seja criterioso (muito criterioso) com o que você publica nas redes sociais. Essas publicações vão mostrar quem você é para recrutadores e contratantes. Grupos Procure e participe de grupos no Whatsapp, Facebook e Linkedin que divulgam vagas de emprego.
Mantenha o seu perfil no Linkedin atualizado e procure criar uma reputação digital saudável. Use a rede para consumir conteúdos de interesse profissional, se conectar com profissionais da sua área de atuação e participar de grupos voltados para o mercado no qual você atua ou pretende atuar. É muito comum encontrar profissionais no Linkedin que se descrevem como: Profissional em busca de recolocação. Isso não é bom, porque o candidato não diz qual é a área de atuação e formação. Prefira algo do tipo: Administrador de Empresas com experiência no segmento da Construção Civil, por exemplo.
Entenda como as agências e consultorias trabalham e saiba como utilizar os sistemas de vagas dessas empresas. Muitos candidatos não sabem como ingressar nos processos. Dê preferência para as consultorias que não cobram para que você faça o cadastro do seu currículo no sistema;
O cadastro deve conter os dados do candidato. É preciso que as informações sejam sempre atualizadas. É bom lembrar que o fato de ter os dados cadastrados no sistema não significa que o profissional está inscrito nos processos. É necessário acessar o sistema com frequência, buscar por vagas abertas e se candidatar para as oportunidades disponíveis, de acordo com o perfil do candidato. Caso atenda os requisitos exigidos pelas empresas, o profissional será convocado para participar das próximas etapas. O período entre a publicação da vaga e as primeiras entrevistas leva em torno de 20 dias. Não pare até ter o seu contrato de trabalho assinado. Continue a sua rotina de busca por oportunidades.
O currículo deve estar alinhado com o seu objetivo. É bom lembrar que o ideal é que o documento deve ter, no máximo, duas páginas. Construa o currículo com suas habilidades e competências, além das experiências que teve em posições anteriores. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados