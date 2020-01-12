10 dicas para quem quer conseguir um emprego em 2020

Currículo

Encare a busca por emprego como uma atividade profissional. Assim, para ter sucesso, é importante você estabelecer um objetivo, criar uma rotina com atividades específicas e investir tempo perseguindo suas metas. Procure se fazer os seguintes questionamentos: Quais são seus objetivos e perspectivas? Que tipo de trabalho procura? Quais tipos de empresas têm a ver com seus planos? Assim fica mais fácil, definir como será essa busca por uma vaga.

Seja específico na hora de definir qual é a posição que você quer ocupar no mercado. Essa posição precisa estar de acordo com a sua formação, habilidades técnicas e comportamentais. O fato de estar em um trabalho não impede que você continue aprimorando as suas habilidades profissionais. O mercado valoriza aqueles que têm mais conhecimento e informação. Nunca pare de ler, estudar e se informar sobre a sua área de atuação; Procure cursos rápidos para se manter atualizado (diversas instituições oferecem excelentes cursos). Use e abuse do EAD. Existem sites que oferecem uma variedade muito grande de cursos pela Internet com um custo bastante acessível. Procure por formações e certificações que vão agregar valor ao seu currículo. (Visite Udemy.com, por exemplo).

Profissionais que conhecem as próprias habilidades e sabem o que querem são mais bem avaliados. Não saia por aí se candidatando a qualquer oportunidade de emprego. Seja criterioso e só participe de processos seletivos nos quais você realmente acredita que está apto a desempenhar um bom trabalho e que vai trazer satisfação para você.

Reserve um tempo no seu dia para trabalhar em busca de emprego. Crie uma rotina de atividades diárias como: buscar oportunidades em sites de agências, redes sociais e veículos de comunicação; acompanhar os processos nos quais vocês se candidatou; simular entrevistas de emprego, imaginando e respondendo perguntas que poderiam ser feitas no momento da seleção.

A internet e as mídias sociais ajudam muito na busca por uma oportunidade, mas é preciso se preparar e estar atento para transmitir uma imagem coerente com o seu perfil profissional. Recrutadores geralmente vasculham perfis de candidatos para avaliar a conduta comportamental/social.

Seja criterioso (muito criterioso) com o que você publica nas redes sociais. Essas publicações vão mostrar quem você é para recrutadores e contratantes. Grupos Procure e participe de grupos no Whatsapp, Facebook e Linkedin que divulgam vagas de emprego.

Mantenha o seu perfil no Linkedin atualizado e procure criar uma reputação digital saudável. Use a rede para consumir conteúdos de interesse profissional, se conectar com profissionais da sua área de atuação e participar de grupos voltados para o mercado no qual você atua ou pretende atuar. É muito comum encontrar profissionais no Linkedin que se descrevem como: Profissional em busca de recolocação. Isso não é bom, porque o candidato não diz qual é a área de atuação e formação. Prefira algo do tipo: Administrador de Empresas com experiência no segmento da Construção Civil, por exemplo.

Entenda como as agências e consultorias trabalham e saiba como utilizar os sistemas de vagas dessas empresas. Muitos candidatos não sabem como ingressar nos processos. Dê preferência para as consultorias que não cobram para que você faça o cadastro do seu currículo no sistema;

O cadastro deve conter os dados do candidato. É preciso que as informações sejam sempre atualizadas. É bom lembrar que o fato de ter os dados cadastrados no sistema não significa que o profissional está inscrito nos processos. É necessário acessar o sistema com frequência, buscar por vagas abertas e se candidatar para as oportunidades disponíveis, de acordo com o perfil do candidato. Caso atenda os requisitos exigidos pelas empresas, o profissional será convocado para participar das próximas etapas. O período entre a publicação da vaga e as primeiras entrevistas leva em torno de 20 dias. Não pare até ter o seu contrato de trabalho assinado. Continue a sua rotina de busca por oportunidades.