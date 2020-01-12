10 dicas para quem quer conseguir um emprego em 2020

Com a chegada de um novo ano, as resoluções se renovam. Entretanto, para quem está desempregado o objetivo é um só: conseguir uma nova chance para ingressar no mercado de trabalho.
Quem está à procura de um emprego ter em mente, em primeiro lugar, é um autoconhecimento profundo das suas competências, habilidades, do seu perfil de personalidade, pois para que toda e qualquer carreira seja bem sucedida, é preciso que seja convergente com a vocação.
Esse autoconhecimento é fundamental para que sejam definidos objetivos de maneira acertada, afirma a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain.
Já a gestora de recrutamento e seleção da Rhopen, Ludmila Ribeiro, ressalta que o candidato que procura emprego deve encarar a busca como uma atividade profissional. Assim, para ter sucesso, é importante você estabelecer um objetivo, criar uma rotina com atividades específicas e investir tempo perseguindo suas metas, sustenta.
Martha Zouain lembra que um candidato também deve ter um planejamento estratégico como forma de conquistar uma oportunidade e o passo a passo que deve ser seguido até conquistar uma chance.
O candidato precisa definir o que precisa ser feito para ter a chance de conquistar o que é almejado. Um outro ponto importante é ter muita disciplina e organização para que esse planejamento seja seguido. Para trilhar o que foi planejado e chegar ao objetivo, só com disciplina e organização em todos os aspectos da vida, destaca.
CONFIRA AS DICAS
Para conseguir uma vaga, o candidato precisa ter seus objetivos muito bem definidos. Confira as dicas elaboradas pela gestora de recrutamento e seleção da Rhopen, Ludmila Ribeiro. A"credite sempre no seu potencial. Se você está desempregado, saiba que é uma situação passageira, o mercado de trabalho precisa de você. Mas é importante que você faça a sua parte, esteja determinado e seja insistente", destaca.
Currículo
Encare a busca por emprego como uma atividade profissional. Assim, para ter sucesso, é importante você estabelecer um objetivo, criar uma rotina com atividades específicas e investir tempo perseguindo suas metas. Procure se fazer os seguintes questionamentos: Quais são seus objetivos e perspectivas? Que tipo de trabalho procura? Quais tipos de empresas têm a ver com seus planos? Assim fica mais fácil, definir como será essa busca por uma vaga.
Seja específico na hora de definir qual é a posição que você quer ocupar no mercado. Essa posição precisa estar de acordo com a sua formação, habilidades técnicas e comportamentais. O fato de estar em um trabalho não impede que você continue aprimorando as suas habilidades profissionais. O mercado valoriza aqueles que têm mais conhecimento e informação. Nunca pare de ler, estudar e se informar sobre a sua área de atuação; Procure cursos rápidos para se manter atualizado (diversas instituições oferecem excelentes cursos). Use e abuse do EAD. Existem sites que oferecem uma variedade muito grande de cursos pela Internet com um custo bastante acessível. Procure por formações e certificações que vão agregar valor ao seu currículo. (Visite Udemy.com, por exemplo).
Profissionais que conhecem as próprias habilidades e sabem o que querem são mais bem avaliados. Não saia por aí se candidatando a qualquer oportunidade de emprego. Seja criterioso e só participe de processos seletivos nos quais você realmente acredita que está apto a desempenhar um bom trabalho e que vai trazer satisfação para você.
Reserve um tempo no seu dia para trabalhar em busca de emprego. Crie uma rotina de atividades diárias como: buscar oportunidades em sites de agências, redes sociais e veículos de comunicação; acompanhar os processos nos quais vocês se candidatou; simular entrevistas de emprego, imaginando e respondendo perguntas que poderiam ser feitas no momento da seleção.
A internet e as mídias sociais ajudam muito na busca por uma oportunidade, mas é preciso se preparar e estar atento para transmitir uma imagem coerente com o seu perfil profissional. Recrutadores geralmente vasculham perfis de candidatos para avaliar a conduta comportamental/social.
Seja criterioso (muito criterioso) com o que você publica nas redes sociais. Essas publicações vão mostrar quem você é para recrutadores e contratantes. Grupos Procure e participe de grupos no Whatsapp, Facebook e Linkedin que divulgam vagas de emprego.
Mantenha o seu perfil no Linkedin atualizado e procure criar uma reputação digital saudável. Use a rede para consumir conteúdos de interesse profissional, se conectar com profissionais da sua área de atuação e participar de grupos voltados para o mercado no qual você atua ou pretende atuar. É muito comum encontrar profissionais no Linkedin que se descrevem como: Profissional em busca de recolocação. Isso não é bom, porque o candidato não diz qual é a área de atuação e formação. Prefira algo do tipo: Administrador de Empresas com experiência no segmento da Construção Civil, por exemplo.
Entenda como as agências e consultorias trabalham e saiba como utilizar os sistemas de vagas dessas empresas. Muitos candidatos não sabem como ingressar nos processos. Dê preferência para as consultorias que não cobram para que você faça o cadastro do seu currículo no sistema;
O cadastro deve conter os dados do candidato. É preciso que as informações sejam sempre atualizadas. É bom lembrar que o fato de ter os dados cadastrados no sistema não significa que o profissional está inscrito nos processos. É necessário acessar o sistema com frequência, buscar por vagas abertas e se candidatar para as oportunidades disponíveis, de acordo com o perfil do candidato. Caso atenda os requisitos exigidos pelas empresas, o profissional será convocado para participar das próximas etapas. O período entre a publicação da vaga e as primeiras entrevistas leva em torno de 20 dias. Não pare até ter o seu contrato de trabalho assinado. Continue a sua rotina de busca por oportunidades.
O currículo deve estar alinhado com o seu objetivo. É bom lembrar que o ideal é que o documento deve ter, no máximo, duas páginas. Construa o currículo com suas habilidades e competências, além das experiências que teve em posições anteriores.