Saiba como intercâmbio pode mudar sua carreira profissional

Ana Carolina em sua viagem para a África do Sul Crédito: Acervo pessoal / Ana Carolina Batista da Costa

Não há dúvidas de que cada vez mais as empresas procuram nos profissionais aptidões que vão além do conhecimento profissional, experiências pessoais e culturais também são levadas em conta na hora da contratação. Por isso, o intercâmbio vem crescendo como uma opção para quem deseja valorizar o currículo e se destacar no mercado de trabalho.

Com apenas 18 anos, Ana Carolina Batista da Costa, embarcou com destino a África do Sul sonhando com a fluência no inglês. Mas, para ela, a experiência foi muito mais enriquecedora no seu desenvolvimento pessoal, Você aprende a ser adulta, a ser uma pessoa mais maleável, mais paciente, a prestar mais atenção nos outros e observar as coisas, afirma.

Experiências vividas por Ana Carolina em seu intercâmbio para Africa do Sul. Crédito: Acervo pessoal / Ana Carolina Batista da Costa

Hoje com 23 anos, a jovem trabalha como assessora de imprensa em uma empresa especializada em tecnologia da informação com filiais nos Estados Unidos. Ela descreve que as habilidades adquiridas durante o processo também foram fundamentais para o seu crescimento profissional.

"O intercâmbio é um diferencial bem interessante e abre muitas portas. As pessoas te enxergam como alguém que tem a cabeça mais aberta. O desenvolvimento pessoal é grande e as empresas percebem essa questão como uma forma de ter um conhecimento de mundo muito maior do que as pessoas que não foram para fora" Ana Carolina Batista da Costa - Intercambista

Para a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, são essas práticas desenvolvidas durante o intercâmbio que fazem toda a diferença e, hoje, são muito cotadas pelas empresas na hora de contratar um profissional. Além de independência, a comunicação também melhora, o intercambista desenvolve um senso de proatividade e de maturidade, fica mais aberto para lidar com outras pessoas, outras culturas.

E se engana quem pensa que somente jovens podem aprender com a experiência. Martha destaca que o intercâmbio pode ser valioso para o profissional em qualquer idade.

"O importante é procurar qual intercâmbio se encaixa com o seu perfil e as expectativas que você tem. Muitas empresas veem como uma oportunidade do colaborador aprimorar o idioma, além de conviver com outros profissionais de diversos países e refletir sobre o mercado mundial" Martha Zouain - Diretora da Psico Store

Mas para que o intercâmbio possa ter relevância para quem está contratando é preciso saber como apresentá-lo. Martha Zouain, afirma que o profissional não deve ter receio em citar o intercâmbio, caso o assunto não surja durante a entrevista de emprego. Já no currículo, pode ser incluído no tópico Informações relevantes ou Experiência internacional, com tópicos breves descrevendo habilidades adquiridas durante o período.

DE OLHO EM UM INTERCÂMBIO? SAIBA ONDE FAZER

São muitas opções de intercâmbio, os programas mais procurados são para quem quer estudar ou trabalhar no exterior, e os cursos de aprimoramento de idioma. Segundo a Diretora da empresa de intercâmbio World Study Vitória, Maria Clara Dável, não há época ideal para viajar, a escolha da data deve ser de acordo com a disponibilidade da pessoa e os interessados devem estar dispostos a investir um valor a partir de R$ 3 mil.

WORLD STUDY

Para fazer o orçamento do programa escolhido, o interessado pode consultar o site www.worldstudy.com.br

High School - Ensino médio no exterior

Requisitos: Ter entre 15 e 18 anos e ter nível de idioma intermediário

Duração: Mínimo de 3 meses (equivalente a um trimestre escolar)

Destinos: Irlanda, Itália, Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, entre outros.

Graduação e pós-graduação

Requisitos: Ter a partir de 18 anos e ter nível de idioma intermediário

Duração: Mínimo de 6 meses (equivalente a um semestre letivo)

Principais destinos: Austrália, França, Nova Zelândia, Espanha, Itália, entre outros.

Au pair - Babá de crianças

Requisitos: Ser do sexo feminino, ter entre 18 e 26 anos, ser solteira e sem filhos, ter tido experiências com crianças, carteira de habilitação e nível de idioma intermediário.

Remuneração: Hospedagem, alimentação e bolsa-auxílio

Duração: Mínimo de 6 meses (equivalente a um semestre)

Principais destinos: Austrália, França, Nova Zelândia, Espanha, Itália, entre outros.

Cursos de idioma

Requisitos: Ter a partir de 18 anos

Duração: A duração pode ser personalizada de acordo com a disponibilidade do intercambista

Principais destinos: Irlanda, Austrália, Japão, Malta, Itália, México, África do Sul, Estados Unidos, Cingapura, entre outros.

IE INTERCÂMBIO

Os interessados podem consultar os valores, destinos e outras informações no site www.ie.com.br/intercambio/

High School - Ensino médio no exterior

Requisitos: Ideal para jovens entre 14 e 18 anos, conhecimento intermediário do idioma do país escolhido e boas notas escolares

Valor: A partir de U$ 7.155

Duração: Mínimo de 3 meses (equivalente a um trimestre escolar)

Destinos: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia, entre outros

Graduação, pós-graduação, e especialização

Requisitos: Ter a partir de 18 anos e ter nível de idioma intermediário

Duração: Mínimo de 6 meses (equivalente a um semestre letivo)

Destinos: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e Irlanda

Cursos de idioma

Valor: A partir de R$ 3.132, dependendo da duração do programa

Requisitos: Não há requisitos mínimos

Duração: A partir de 4 semanas

Destinos: Canadá, Estados Unidos, Malta, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, entre outros

Work Experience

Requisitos: Intercâmbio de trabalho exclusivo para estudantes universitários que tenham entre 18 e 29 anos, e inglês intermediário para ocupar as vagas de emprego em estações de ski, resorts, hotéis e restaurantes.

Valor: A partir de R$ 8.868

Remuneração: Os salários variam de US$ 7.25 a US$ 12 por hora, trabalhando em média de 6h a 8h por dia

Duração: A duração varia de acordo com a proposta de trabalho no período de férias de final de ano, entre dezembro e março

Destino: Estados Unidos

STUDENT TRAVEL BUREAU

Outros programas, valores e destinos podem ser consultados no site www.stb.com.br/

High School - Ensino médio no exterior

Requisitos: Ter entre 14 e 18 anos e ter nível de idioma intermediário

Valor: A partir de U$ 7.125

Duração: A partir de um semestre letivo

Destinos: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia, Alemanha, Suíça, Espanha, entre outros

Graduação, pós-graduação, e especialização

Requisitos: A partir de 18 anos e ter nível de idioma intermediário

Valor: Varia de acordo com a escolha da universidade (pública ou privada)

Duração: Mínimo de 6 meses (equivalente a um semestre)

Principais destinos: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Suíça, França, Itália, entre outros

Cursos de idioma

Valor: Para saber os valores é preciso entrar em contato com a agência

entrar em contato com a agência Requisitos: Ter mais de 14 anos

Duração: De uma semana até um ano de duração

Principais destinos: África do Sul, Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, entre outros