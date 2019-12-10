Saiba as profissões no ES que podem acabar ou resistir ao avanço da tecnologia

A inteligência artificial e a tecnologia vão gerar grandes transformações no mercado de trabalho. Com isso, algumas profissões poderão deixar de existir até 2050. É o que aponta o Levantamento do Laboratório do Futuro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em todo o Brasil, 60% dos postos de trabalho serão substituídos pela automação.
Quase 70% dos empregos no Espírito Santo estão ameaçados de extinção nos próximos 20 anos. Isso representa cerca de 587 mil postos de trabalho que vão deixar de existir nas próximas três décadas.