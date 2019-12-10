Saiba as profissões no ES que podem acabar ou resistir ao avanço da tecnologia

A inteligência artificial e a tecnologia vão gerar grandes transformações no mercado de trabalho. Com isso, algumas profissões poderão deixar de existir até 2050. É o que aponta o Levantamento do Laboratório do Futuro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em todo o Brasil, 60% dos postos de trabalho serão substituídos pela automação.