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Automação

Saiba as profissões no ES que podem acabar ou resistir ao avanço da tecnologia

Estimativa é de que cerca de 70% dos postos de trabalho no Estado sejam substituídos pelas máquinas. Saiba se você corre risco de perder espaço no mercado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 16:25

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 16:25

Profissões deixaram de existir para dar lugar a robôs  Crédito: Pixabay
A inteligência artificial e a tecnologia vão gerar grandes transformações no mercado de trabalho. Com isso, algumas profissões poderão deixar de existir até 2050. É o que aponta o Levantamento do Laboratório do Futuro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em todo o Brasil, 60% dos postos de trabalho serão substituídos pela automação.
Quase 70% dos empregos no Espírito Santo estão ameaçados de extinção nos próximos 20 anos. Isso representa cerca de 587 mil postos de trabalho que vão deixar de existir nas próximas três décadas.

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