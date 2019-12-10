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Revolução tecnológica

Veja quantos empregos estão ameaçados de extinção em cada cidade do ES

Mapa revela o percentual de postos de trabalho que podem ser trocados por robôs e pela inteligência artificial. Estudo mostra que automação pode provocar o fim de 568 mil vagas no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 09:59

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 09:59

Um levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que cerca de 70% dos empregos no Espírito Santo estão ameaçados de extinção devido ao avanço da tecnologia. Robôs e a inteligência artificial serão usados pelas empresas para acelerar a produção e isso vai erradicar postos de trabalho. Mapa mostra o percentual de vagas que correm risco de serem fechadas em cada cidade capixaba. Depois veja infográfico que traz as profissões que podem acabam ou resistir ao avanço da tecnologia no Estado.

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