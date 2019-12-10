Veja quantos empregos estão ameaçados de extinção em cada cidade do ES

Um levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que cerca de 70% dos empregos no Espírito Santo estão ameaçados de extinção devido ao avanço da tecnologia. Robôs e a inteligência artificial serão usados pelas empresas para acelerar a produção e isso vai erradicar postos de trabalho. Mapa mostra o percentual de vagas que correm risco de serem fechadas em cada cidade capixaba. Depois veja infográfico que traz as profissões que podem acabam ou resistir ao avanço da tecnologia no Estado.