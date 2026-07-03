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Copa do Mundo

Portugal vira com gol de Cristiano Ronaldo e vai às oitavas da Copa

Com vitória sobre a Croácia, seleção portuguesa agora pega a Espanha

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 22:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jul 2026 às 22:44
Cristiano Ronaldo
Brazil Photo Press/Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes mesmo de a bola rolar em Toronto entre Portugal e Croácia, pela fase de 32 da Copa do Mundo, uma coisa já era sabida pelo mundo inteiro: Cristiano Ronaldo ou Modric dariam adeus. E a despedida de Modric aconteceu em jogo recheado de drama, com a etapa final emocionante e uma virada potuguesa com direito a gol de Cristiano Ronaldo, o primeiro em mata-mata em sua sexta Copa.



O jogo foi marcado por dois tempos distintos, com a primeira etapa em ritmo lento e um segundo tempo de tirar o fôlego, com gols válidos e anulados e bolas na trave dos dois lados. Comandada pelo espanhol Roberto Martínez, a seleção portuguesa começou a partida com Rafael Leão pela primeira vez entre os 11 titulares, formando o trio de ataque com Cristiano Ronaldo e Pedro Neto. Quem perdeu a vaga foi João Félix.


O primeiro tempo não esteve entre os melhores do Mundial. Talvez os times estivessem guardando energia diante da temperatura que chegou a bater a marca de 40ºC durante o dia na cidade canadense -e ainda estava em 31ºC durante o primeiro tempo.


A Croácia permitia que o rival controlasse a posse de bola enquanto tentava espetadas ocasionais. Talvez os brasileiros que sofreram em 2022 com os croatas se lembrem da sensação do falso controle.

Modric e Cris Ronaldo, donos dos holofotes, pouco fizeram na primeira etapa.


No entanto, a partida começou bem mais movimentada no segundo tempo. Logo no primeiro ataque, o lateral esquerdo Nuno Mendes invadiu a área e, em vez de bater para o gol, preferiu o passe para o CR7, que estava marcado no meio da área.


Durante toda a Copa, a tentativa de sempre procurar por Cristiano não se mostrou bem-sucedida, como acontece com a Argentina em relação a Messi.


No minuto seguinte, foi a vez do jogador croata entrar na área e buscar o cruzamento em vez do chute. A Cróacia aumentou o ritmo e Kovacic ganhou jogada na entrada da área para finalizar de esqueda. A bola bateu tocou em Diego Costa antes de bater na rede pelo lado de fora.


Era o momento da Croácia e, aos 7min, Vlasic recebeu na direita e tocou para Stanisic. O lateral cruzou para a área e a bola sobrou no lado oposto para Perisic, que dominou com calma antes de estufar a rede de Diego Costa, 1 a 0.


Enquanto os portugueses pareciam sentir o golpe, os croatas chegaram novamente com Vlasic, que cruzou para o gol de Metanovic. No entanto, o auxiliar detectou impedimento no início do lance.

Em seguida, Portugal respondeu com Rafael Leão. Em sua melhor chance até então, o atacante dominou na entrada da área e bateu com curva. A bola explodiu no travessão.


O jogo passou por um momento de trocação. Aos 14min, logo depois de duas faltas quase na sequência, Modric levou o cartão amarelo. Pouco depois, Cristiano Ronaldo recebeu lançamento de João Cancelo e tocou na saída de Livakovic. Mas o VAR detectou impedimento milimétrico.


Pouco depois, após levantamento português na área, Vlasic segurou o zagueiro Renato Veiga. Após intervenção do VAR e alguma espera, o pênalti foi marcado. Cristiano Ronaldo respirou fundo antes de cobrar e fazer seu primeiro gol em mata-mata, em seu sexto Mundial.


Foi também o terceiro gol do português em 2026 e o 11º nas Copas, empatando com o alemão Klinsmann e o húngaro Koksis -e a um de Pelé. Quase ao mesmo tempo em que batia o pênalti, Portugal fez quatro alterações de uma vez, colocando Francisco Conceição, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e Semedo -com a saída de Cancelo, Pedro Neto, Bruno Fernandes e Vitinha, os dois últimos considerados dois dos melhores meio-campistas da temporada europeia.


As trocas não foram boas e a Croácia voltou a tomar o controle do jogo. Kovacic, do Manchester City, arrancou na intermediária para chutar colocado, no canto, e ver a bola beijar a trave de Diogo Costa. Aos 34min, mais um gol anulado dos croatas por impedimento.


Em seguida, Martinez fez uma alteração inesperada para recuperar o meio-campo. Tirou Cristiano Ronaldo, que saiu contrariado, para colocar Ruben Neves. O juiz deu 10min de acréscimo em jogo que parecia se encaminhar para a prorrogação. Parecia. Aos 48min, Rafael Leão, que ficou em campo, levantou na medida para Gonçalo Ramos fazer o gol da virada e da classificação portuguesa. Com a vaga, a seleção lusitana enfrenta a Espanha pelas oitavas de final -que eliminou a Áustria em jogo mais cedo- na segunda (6), em Dallas.

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