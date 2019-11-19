Viagem para o exterior: o que fazer com dólar mais caro?

Não use o cartão de crédito

Estipule o quanto você pode gastar com a viagem e compre os dólares. Também tente reduzir ou cortar alguns gastos para garantir uma economia maior.

Segundo o gerente de câmbio da Ourominas, Mauriciano Cavalcante, o indicado é não deixar para comprar dólares em cima da hora, independente do preço que ele esteja.

Você pode adquirir a moeda americana periodicamente. Como é difícil prever os picos de alta e baixa do dólar, esta é uma forma de você conseguir um preço médio do que está sendo comercializado no mercado.

Quando for comprar o dólar vá diretamente a uma casa de câmbio. Dessa forma você vai conseguir negociar e ter um preço menor. Além disso, dependendo da quantia que você for trocar é possível ter um preço melhor.

Não custa nada pesquisar. Veja em quais casas de câmbio o valor está mais vantajoso. Lembre-se de sempre comprar em locais regulamentados pelo Banco Central.

Final de ano é uma época onde os brasileiros mais saem mais do país. Com isso, a procura pelo dólar é maior o que faz, normalmente, a moeda se valorizar.