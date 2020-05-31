Pensar fora da caixa e ser estrategista para abrir portas de trabalho

Profissionais criativos estão entre os empregados que as empresas vão querer agora e depois da pandemia Crédito: Freepik

O mercado de trabalho já estava em constante transformação e a crise provocada pelo coronavírus apenas acelerou o processo de mudança em cinco anos. Segundo especialistas, os profissionais do futuro deverão estar cada vez mais qualificados e ter habilidades comportamentais para se destacar no mundo do trabalho.

A observação da especialista em carreira e gestão de pessoas, Gisélia Freitas, é de que esse novo modelo de trabalho instaurado neste momento em que estamos vivenciando não tem mais volta.

"A inteligência artificial está batendo na porta e, por isso, o diferencial competitivo será a parte intelectual, juntamente com a flexibilidade e a criatividade. A pessoa que pensa diferente e que é estrategista fará toda a diferença. As novas gerações vão entender bem isso porque já nasceram nesse mundo conectado e com alta velocidade de mudança" Gisélia Freitas - Especialista em carreiras

Na opinião da especialista em carreira, Roberta Kato, essas alterações também passaram a existir pessoas cada vez mais multifuncionais. Para ela, haverá a necessidade de se reinventar a todo momento.

"Alguns anos atrás, por exemplo, só quem precisava entender de tecnologia da informação era o pessoal da área. Hoje, bem como no futuro, o que era diferencial passará a ser obrigação. Pessoas multifuncionais e multi tarefas estarão em evidência " Roberta Kato - Especialista em carreira

Roberta Kato aponta que o primeiro passo para esses novos desafios deverá ser uma mudança de comportamento, com adaptabilidade, capacidade analítica, agilidade de aprendizagem, flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, além de autogestão, pois o mais importante será a entrega e não a cobrança.

Estar preparado para o jogo do novo mercado de trabalho é a saída para se destacar Crédito: Sara Torda/Pixabay

Ter controle das emoções será primordial porque cada vez mais o profissional vai trabalhar sob pressão no ambiente corporativo. É bom lembrar que as habilidades mudam a cada quatro ou cinco anos. Se antes a exigência era ser proativo, hoje é ser flexível. Apesar de tudo, não precisamos ficar apavorados com as mudanças. Entretanto, é preciso entender que as as alterações fazem parte da evolução, bastando apenas ficar atento para as novas competências para não ficar à margem no mercado de trabalho, avalia.

A qualificação é um ponto imprescindível destacado pela especialista em carreiras Daniela Morais, que também aponta que sairá na frente aquele profissional que tiver pensamento ágil.