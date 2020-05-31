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O emprego do futuro

Pensar fora da caixa e ser estrategista para abrir portas de trabalho

Competênciascomportamentaisestarão em alta,como flexibilidadee criatividade no mercado após a pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 11:57

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 11:57

Profissionais criativos estão entre os empregados que as empresas vão querer agora e depois da pandemia
Profissionais criativos estão entre os empregados que as empresas vão querer agora e depois da pandemia Crédito: Freepik
O mercado de trabalho já estava em constante transformação e a crise provocada pelo coronavírus apenas acelerou o processo de mudança em cinco anos. Segundo especialistas, os profissionais do futuro deverão estar cada vez mais qualificados e ter habilidades comportamentais para se destacar no mundo do trabalho.
A observação da especialista em carreira e gestão de pessoas, Gisélia Freitas, é de que esse novo modelo de trabalho instaurado neste momento em que estamos vivenciando não tem mais volta.
"A inteligência artificial está batendo na porta e, por isso, o diferencial competitivo será a parte intelectual, juntamente com a flexibilidade e a criatividade. A pessoa que pensa diferente e que é estrategista fará toda a diferença. As novas gerações vão entender bem isso porque já nasceram nesse mundo conectado e com alta velocidade de mudança"
Gisélia Freitas - Especialista em carreiras
Na opinião da especialista em carreira, Roberta Kato, essas alterações também passaram a existir pessoas cada vez mais multifuncionais. Para ela, haverá a necessidade de se reinventar a todo momento.
"Alguns anos atrás, por exemplo, só quem precisava entender de tecnologia da informação era o pessoal da área. Hoje, bem como no futuro, o que era diferencial passará a ser obrigação. Pessoas multifuncionais e multi tarefas estarão em evidência "
Roberta Kato - Especialista em carreira

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Roberta Kato aponta que o primeiro passo para esses novos desafios deverá ser uma mudança de comportamento, com adaptabilidade, capacidade analítica, agilidade de aprendizagem, flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, além de autogestão, pois o mais importante será a entrega e não a cobrança.
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Estar preparado para o jogo do novo mercado de trabalho é a saída para se destacar Crédito: Sara Torda/Pixabay

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Ter controle das emoções será primordial porque cada vez mais o profissional vai trabalhar sob pressão no ambiente corporativo. É bom lembrar que as habilidades mudam a cada quatro ou cinco anos. Se antes a exigência era ser proativo, hoje é ser flexível. Apesar de tudo, não precisamos ficar apavorados com as mudanças. Entretanto, é preciso entender que as as alterações fazem parte da evolução, bastando apenas ficar atento para as novas competências para não ficar à margem no mercado de trabalho, avalia.
A qualificação é um ponto imprescindível destacado pela especialista em carreiras Daniela Morais, que também aponta que sairá na frente aquele profissional que tiver pensamento ágil.
As competências comportamentais estarão em evidência e, por isso, agilidade e flexibilidade serão fundamentais. Sempre haverá espaço, hoje e no futuro, para o profissional menos formal e com mais jogo de cintura. A pessoa muito engessada vai enlouquecer nesse novo modelo. Por isso, o emocional será tão importante para manter o equilíbrio, o autocontrole e o cuidado com a mente, resume Daniela Morais.

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