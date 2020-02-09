Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Os dez erros mais comuns cometidos por jovens no mercado de trabalho
Carreira

Os dez erros mais comuns cometidos por jovens no mercado de trabalho

Querer crescer rápido na carreira, não ouvir feedbacks e falta de humildade são algumas das falhas cometidas por quem está começando no mercado de trabalho

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2020 às 14:18
Jovens empresários criativos no escritório Crédito: shutterstock
Querer crescer rápido dentro da empresa, não ouvir feedbacks e falta de humildade são apenas alguns dos 10 erros mais cometidos por jovens profissionais no início de suas carreiras. Essas atitudes geram muitas reclamações da liderança das companhias e podem prejudicar, e muito, a imagem desses colaboradores.
A vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Neidy Christo, observa que os jovens têm pressa em conquistar postos mais altos, tornando-se arrogantes, por exemplo.
"Quando não chegam à posições de destaque eles já se acham derrotados e se esquecem de tudo que ainda podem fazer para crescer. Essa pressa faz com que os gestores os enxerguem como arrogantes e prepotentes. A ansiedade atrapalha a juventude. A minha sugestão é avaliar os pontos positivos e melhorar o que pode ser uma deficiência"
Neidy Christo - Vice-presidente da ABRH-ES
Para ela, conversar com o gestor sobre suas atividades, qualidades e o que pode ser melhorado é um dos caminhos para quem quer ser promovido.

Veja Também

Caminhos para subir na carreira e passar de estagiário a chefe

É preciso ter humildade para pedir feedback. Isso vai ajudar a refletir e melhorar algumas características. O retorno do chefe pode ser um ponto de alerta. Ao entrevistar jovens, muitos deles não sabem que pontos podem ser melhorados. É preciso ter paciência e não ser arrogante ao ponto de achar que pode transformar o mundo. Ouvir mais os outros e ser humilde pode mudar muita coisa, comenta.

Veja Também

Saiba como intercâmbio pode mudar sua carreira profissional

A gestora de treinamento e desenvolvimento da Rhopen, Fabíola Costa, ressalta que é fundamental que profissional mais jovem entender a cultura da empresa e que ele precisa de que as diversas gerações de colaboradores atuem de maneira produtiva em um mesmo ambiente de trabalho.
"Para quem está ingressando no mercado de trabalho, a dica é não ter medo de perguntar e tirar todas as dúvidas sobre o dia a dia da empresa, além de vestir-se corretamente. Vista-se e comporte-se de acordo com as normas de um ambiente profissional. Você está sendo observado o tempo todo. Outra orientação é respeitar a todos de maneira igual e trate os outros como você gostaria de ser tratado"
Fabíola Costa - Gestora de treinamento e desenvolvimento

Veja Também

"O profissional do futuro é aquele que se reinventa", afirma diretor do LinkedIn

1.441 trabalhadores do ES foram afastados por ansiedade e estresse no ano passado

CONFIRA OS ERROS MAIS COMUNS

Não aprender com os erros

Uma das reclamações de lideranças é de que os jovens têm muita pressa em conquistar postos mais altos na carreira. Para os gestores, esse comportamento é visto como arrogância e prepotência. A ansiedade atrapalha a juventude, relata a vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Neidy Christo.
Os jovens têm pouca humildade na hora de pedir feed back, acreditando já estarem prontos para receberem uma promoção. Todo mundo quer ser promovido, mas para isso é preciso procurar o gestor para saber o que pode ser melhorado para que haja esse avanço na carreira. Nem todos estão abertos a esse retorno, destaca Neyde. Segundo ela, o feed back funciona como ponto de alerta.
O avanço na carreira começa na parte inferior da empresa. Aprender ao máximo de cada posição ajuda a se preparar para ter mais responsabilidades e prestígio no futuro.
Ao começar a trabalhar em uma empresa, o jovem acredita que pode transformar tudo. É bom lembrar que, apesar das empresas estarem em constante transformação, a maioria delas ainda é composta por uma estrutura tradicional de trabalho, com regras, hierarquias e normas. Ingressar em um ambiente corporativo exige dos jovens profissionais uma clareza que vai além da própria atividade. O novo colaborador precisa entender a cultura da organização e a maneira de operar dessas empresas. No caso de grandes indústrias, por exemplo, a manutenção de normas e condutas que podem parecer um exagero para quem está de fora, é um sistema que mantém os níveis de qualidade de produto final e também a segurança de seus funcionários, afirma a gestora de treinamento e desenvolvimento da Rhopen, Fabíola Costa.
Muitos jovens têm dificuldade em identificar quais são os pontos em sua carreira que precisam ser melhorados. Percebemos que o profissional que analisa suas potencialidades e suas fraquezas se dão melhor tanto em uma entrevista de emprego quanto na conquista por uma promoção, observa a vice-presidente da ABRH. Ela cita como exemplo uma pessoa tímida. É claro que esse profissional não vai ser um cara de pau, mas pode trabalhar essa timidez com aulas de teatro, por exemplo. Trabalhar essa é deficiência, vai agregar valor a ele.
Os contatos profissionais feitos em toda a trajetória podem ser de grande valia para o seu futuro. Aprenda coisas novas, descubra novas posições, ajude pessoas a alcançarem seus objetivos. O bom relacionamento é essencial por toda a vida, assim como ampliar a lista de contatos, com a participação de eventos, congressos, entre outros.
O profissional precisa demonstrar compromisso com o trabalho em equipe. Chegar atrasado ou não estar preparado para reuniões pode queimar o filme desse colaborador. Essas ações podem contribuir para futuras promoções.
Fazer apenas tarefas rotineiras, sem se interessar por aprender coisas novas, não vai ajudar o profissional a se destacar entre os colegas nem a receber melhores oportunidades de trabalho. Dar o seu melhor também é investir na carreira.
A maneira como você se veste diz muito sobre a sua reputação profissional. Ao se vestir corretamente, você deixa uma boa impressão. É bom lembrar que em um ambiente corporativo é necessário estar vestido de acordo com o perfil da empresa.
Todo mundo comete erros. Ao invés de desanimar, esforce-se para aprender com erro e a crescer. Eles servirão de aprendizado para que essas falhas não voltem a acontecer.                     

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados