Os dez erros mais comuns cometidos por jovens no mercado de trabalho

Não aprender com os erros

Uma das reclamações de lideranças é de que os jovens têm muita pressa em conquistar postos mais altos na carreira. Para os gestores, esse comportamento é visto como arrogância e prepotência. A ansiedade atrapalha a juventude, relata a vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Neidy Christo.

Os jovens têm pouca humildade na hora de pedir feed back, acreditando já estarem prontos para receberem uma promoção. Todo mundo quer ser promovido, mas para isso é preciso procurar o gestor para saber o que pode ser melhorado para que haja esse avanço na carreira. Nem todos estão abertos a esse retorno, destaca Neyde. Segundo ela, o feed back funciona como ponto de alerta.

O avanço na carreira começa na parte inferior da empresa. Aprender ao máximo de cada posição ajuda a se preparar para ter mais responsabilidades e prestígio no futuro.

Ao começar a trabalhar em uma empresa, o jovem acredita que pode transformar tudo. É bom lembrar que, apesar das empresas estarem em constante transformação, a maioria delas ainda é composta por uma estrutura tradicional de trabalho, com regras, hierarquias e normas. Ingressar em um ambiente corporativo exige dos jovens profissionais uma clareza que vai além da própria atividade. O novo colaborador precisa entender a cultura da organização e a maneira de operar dessas empresas. No caso de grandes indústrias, por exemplo, a manutenção de normas e condutas que podem parecer um exagero para quem está de fora, é um sistema que mantém os níveis de qualidade de produto final e também a segurança de seus funcionários, afirma a gestora de treinamento e desenvolvimento da Rhopen, Fabíola Costa.

Muitos jovens têm dificuldade em identificar quais são os pontos em sua carreira que precisam ser melhorados. Percebemos que o profissional que analisa suas potencialidades e suas fraquezas se dão melhor tanto em uma entrevista de emprego quanto na conquista por uma promoção, observa a vice-presidente da ABRH. Ela cita como exemplo uma pessoa tímida. É claro que esse profissional não vai ser um cara de pau, mas pode trabalhar essa timidez com aulas de teatro, por exemplo. Trabalhar essa é deficiência, vai agregar valor a ele.

Os contatos profissionais feitos em toda a trajetória podem ser de grande valia para o seu futuro. Aprenda coisas novas, descubra novas posições, ajude pessoas a alcançarem seus objetivos. O bom relacionamento é essencial por toda a vida, assim como ampliar a lista de contatos, com a participação de eventos, congressos, entre outros.

O profissional precisa demonstrar compromisso com o trabalho em equipe. Chegar atrasado ou não estar preparado para reuniões pode queimar o filme desse colaborador. Essas ações podem contribuir para futuras promoções.

Fazer apenas tarefas rotineiras, sem se interessar por aprender coisas novas, não vai ajudar o profissional a se destacar entre os colegas nem a receber melhores oportunidades de trabalho. Dar o seu melhor também é investir na carreira.

A maneira como você se veste diz muito sobre a sua reputação profissional. Ao se vestir corretamente, você deixa uma boa impressão. É bom lembrar que em um ambiente corporativo é necessário estar vestido de acordo com o perfil da empresa.