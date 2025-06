Mulher sofre queimadura de 3° grau nas pernas durante parto em Colatina

Investigação

Mulher sofre queimadura de 3º grau nas pernas durante parto em Colatina

Caso ocorreu no dia 23 de maio. Família disse à polícia que bebê nasceu bem, mas a mãe teve de ser transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra

Um jovem de 18 anos viveu momentos de tensão durante o parto na Santa Casa de Misericórdia de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na sexta-feira, 23 de maio. Durante o procedimento cirúrgico, labaredas surgiram em meio às pernas da gestante, que sofreu queimaduras.>

Mãe acusa ex-companheiro de abuso sexual contra a filha autista no ES

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil pela mãe da vítima, a mulher deu entrada na Santa Casa por volta de 8h em trabalho de parto, e perto do meio-dia começou a cesariana. O companheiro da gestante estava na sala e testemunhou um fato inusitado durante a cirurgia. >

“Quando o médico fez o primeiro corte na barriga, surgiu um fogo no meio das pernas da vítima, causando queimaduras de terceiro grau”, cita o boletim.>

Segundo o documento, após apagarem o fogo, a equipe médica deu prosseguimento ao parto. A criança nasceu bem, conforme registrado, mas a mãe foi transferida no domingo seguinte, 25 de maio, para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para tratar as queimaduras. >

À reportagem, a mãe da vítima disse na tarde desta segunda-feira (2), que a filha segue internada no hospital da Grande Vitória. >

Ainda de acordo com o boletim, a família da vítima chegou a ir até a Delegacia de Colatina para formalizar o registro do fato, mas, segundo relataram, foram orientados pelos policiais de plantão a se dirigirem à Delegacia de Baixo Guandu para realizar o registro, onde foi feito. >

Em nota, o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Colatina informou que está apurando o caso, classificado como “episódio atípico e inesperado”. Conforme a unidade, a apuração ocorre com “rigor técnico, não havendo, até o momento, qualquer indício de negligência, omissão ou imprudência por parte da equipe médica envolvida”. >

O hospital acrescentou que “está prestando toda a assistência necessária à paciente, incluindo a transferência para um hospital de referência na cidade de Serra, a fim de garantir atendimento especializado e integral, além do suporte à família, com custeio de despesas de hospedagem, alimentação e transporte do companheiro da paciente, para que ele possa acompanhá-la durante o tratamento”. Leia a nota na íntegra abaixo:>