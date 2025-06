Caminhoneiro desaparece em lagoa de Linhares e Bombeiros fazem buscas

Um caminhoneiro de 36 anos desapareceu após entrar em uma lagoa no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (1º). Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros está realizando buscas para encontrar Charles Sena da Conceição na manhã desta segunda-feira (2). Conforme a corporação, os trabalhos para localizar o homem começaram no dia do desaparecimento. >