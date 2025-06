Bebê queimada com café quente é resgatada de helicóptero em Pancas

O hospital mais próximo era o de Pancas , para onde a bebê foi levada inicialmente. Após o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), foi acionado um helicóptero do Notaer — Núcleo de Operações e Transporte Aéreo — para transferi-la a um hospital em Vitória. >

Conforme apuração da reportagem, a criança sofreu queimaduras no tórax, lateral frontal e braço esquerdo, totalizando cerca de 27% do corpo atingido. O Notaer informou que a remoção “foi realizada de Pancas até o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Infantil, em Vitória, visando atendimento especializado”. O estado de saúde da bebê e detalhes sobre a dinâmica do acidente não foram divulgados.>