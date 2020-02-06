Oportunidades para jovens advogados ingressarem no mercado de trabalho

Programa tem como objetivo incentivar e auxiliar a inserção dos jovens advogados no mercado de trabalho Crédito: Pixabay

Jovens recém-formados ganham um incentivo a mais para o início de suas carreiras. A OAB-ES lança nesta quinta-feira (6) o programa Meu primeiro cliente. O objetivo é incentivar e auxiliar a inserção dos jovens advogados no mercado de trabalho. A oferta é de 35 vagas.

A iniciativa é voltada aos profissionais em início de carreira, com até 5 anos de carteira da Ordem, e visa proporcionar um trabalho de 30 dias em escritórios de advocacia localizados na Grande Vitória, com remuneração compatível ao mercado.

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Os interessados poderão se inscrever no período de 7 a 14 de fevereiro, no site www.oabes.org.br . O regulamento do programa está disponível no endereço eletrônico da instituição.

Para participar do programa, é necessário que o profissional esteja regularmente inscrito e em dia com a OAB-ES.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova, que será aplicada no dia 20 de fevereiro. Os 35 profissionais com as melhores notas passarão ainda por um curso de capacitação na Escola Superior de Advocacia (ESA-ES), por um período de 30 dias.

Após esse período, os jovens advogados estarão aptos para o trabalho remunerado, por um mês, em escritórios de advocacia previamente selecionados pela OAB-ES.

A advocacia é uma profissão de muitos desafios. Com este programa pioneiro no Espírito Santo, buscamos incentivar e contribuir de forma efetiva no processo de desenvolvimento das promissoras carreiras dos jovens advogados e advogadas, destacou o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, idealizador do projeto.