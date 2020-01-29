Veja as oportunidades de estágio abertas no ES

Muitas oportunidades de estágio abertas para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. As vagas são para estudantes de ensino médio, técnico e superior, com chances nas áreas da saúde, tecnologia, comunicação, entre outras. Os cargos estão abertos nos sistemas de várias empresas recrutadoras do Espírito Santo.
Por meio do Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (Ciee-ES) a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de Vitória e a Prefeitura de Barra de São Francisco abrem processos de seleção para estagiários.
A Caixa Econômica Federal está com as pré-inscrições abertas para o Programa de Estágio do banco em todo o país. As oportunidades são para estudantes de nível médio e técnico, e os interessados têm até o dia 14 de fevereiro de 2020 para se inscreverem.
Os interessados devem realizar a pré-inscrição no site do Ciee, após isso a empresa entrará em contato com os candidatos via e-mail e telefone. O inscritos devem ficar atentos, pois haverá somente uma tentativa de contato. Caso não haja retorno, o estudante será eliminado.
VAGAS
- Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA)
- Técnico em Administração
- Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio
- Técnico em Finanças integrado ao Ensino Médio
- Técnico em Secretariado integrado ao Ensino Médio
- Técnico em Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio
- Técnico em Segurança do Trabalho
PREFEITURA DE VITÓRIA
Em Vitória, a Prefeitura está selecionando estagiários para atuarem nos Centros Municipais de Educação Infantil e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. As oportunidades são para estudantes matriculados e frequentando a partir do 2º período do curso superior em Administração.
As inscrições devem ser feitas na própria Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME), de segunda a quinta-feira das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, e na sexta-feira das 13 às 17 horas. No ato da inscrição, o estudante deve apresentar o Formulário de Requerimento de Inscrição de Estágio preenchido.
VAGAS
- Administração
PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
A Prefeitura de Barra de São Francisco também oferece vagas para estagiários atuarem na Rede de Ensino do município. As inscrições devem ser feitas na própria Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) até esta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020.
No ato da inscrição, o estudante deve apresentar o Formulário de Requerimento de Inscrição de Estágio preenchido, além de comprovar estar matriculado do 3º ao 7º período para o curso de Licenciatura em uma das áreas.
- VAGAS
- Licenciatura em Psicologia
- Licenciatura em Pedagogia
- Licenciatura em Educação Física
IEL
No sistema do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) há oportunidades para estágios em diversas áreas. A parceria do Instituto com a Samarco, oferece chances para estudantes de níveis técnico e superior nas áreas de mecânica, metalurgia, administração, psicologia e outras. As inscrições para essa seleção vai até o dia 5 de fevereiro, e as contratações começam a partir de abril.
VAGAS
- Técnico em Mineração
- Técnico Metalurgia
- Técnico Automação
- Técnico Elétrica
- Técnico Administração
- Administração
- Psicologia
- Serviço Social
- Ciências da Computação
- Engenharia de Produção
- Engenharia de Automação
- Engenharia Química
- Engenharia Metalúrgica
- Engenharia Civil
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Elétrica
Além do Programa de Estágio da Samarco, o IEL oferta outras oportunidades para diversas áreas como publicidade e propaganda, psicologia, e administração. As chances estão disponíveis nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Linhares. Os estudantes devem se inscrever no portal online. É preciso ainda ficar atento ao período de inscrição de algumas vagas que encerram nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020.
VAGAS
- Publicidade e propaganda
- Técnico em segurança do trabalho
- Técnico em mecânica
- Pedagogia
- Administração
- Ciências contábeis
- Técnico em eletrotécnica
- Técnico em automação industrial
- Técnico em administração
- Administração
- Técnico em eletrotécnico ou técnico em automação industrial
- Técnico em logística
- Técnico em eletrotécnica
- Direito
- Técnico em enfermagem
- Ciência da computação/ sistema da informação/ análise de sistemas/ engenharia da computação
- Publicidade e propaganda/ marketing
OUTRAS VAGAS
Outras empresas recrutadoras que também oferecem vagas de estágio, são a Psicoespaço e o Cipe. Os estudantes das áreas de Psicologia, Tecnologia da Informação, Marketing, Design Gráfico e Administração podem contar com as oportunidades abertas no sistema da Psicoespaço. O cadastro pode ser feito no site da recrutadora.
VAGAS
- Psicologia
- Tecnologia da Informação ou Ciência da Computação
- Design Gráfico
- Estagiário de Administração
Já o Cipe anuncia chances para estudantes de nível superior em Pedagogia, técnico em Administração, além de vagas para nível médio. Para se candidatar a uma das oportunidades é preciso entrar em contato com a agência pelo telefone 3223-6408 ou 3223-2705. Os interessados podem conferir mais vagas no site do Cipe.