Veja as oportunidades de estágio abertas no ES

Em Vitória, a Prefeitura está selecionando estagiários para atuarem nos Centros Municipais de Educação Infantil e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. As oportunidades são para estudantes matriculados e frequentando a partir do 2º período do curso superior em Administração.

A Prefeitura de Barra de São Francisco também oferece vagas para estagiários atuarem na Rede de Ensino do município. As inscrições devem ser feitas na própria Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) até esta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020.