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Qualificação Profissional

Viana abre 240 vagas de bolsas de estudo para cursos técnicos

As oportunidades são exclusivas para moradores do município, que concorrem a bolsas de 34% de desconto; As inscrições serão feitas somente até as 17 horas desta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 17:47
Bolsas de estudo em cursos técnicos em Viana. Crédito: Freepik
O Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar), em Viana, abre inscrição para 240 vagas de bolsas parciais de estudo de ensino técnico. As inscrições serão realizadas até esta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020, no Centro de Qualificação Profissional, em Viana Sede, das 8 às 17 horas.
As oportunidades são para os cursos de Técnico em Administração, Logística e Vendas para o noturno, no Centro educacional Ideia Sociedade de Ensino, com descontos de 34% no valor das mensalidades. As vagas são exclusivas para moradores da cidade, servidores públicos ou funcionários de empresas conveniadas ao Programa Gerar.
Para se inscrever, é preciso apresentar comprovante de conclusão do ensino médio, cópia simples dos documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de vínculo empregatício com a prefeitura (somente para servidores), comprovante de vínculo empregatício com a empresa conveniada.

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A documentação deverá ser entregue no ato da inscrição juntamente com a ficha de inscrição a ser preenchida na ocasião. A lista completa com os classificados dentro das vagas disponibilizadas será publicada no dia 30 de janeiro no Diário Oficial dos Municípios.
Os interessados podem conferir mais informações no edital de inscrições. As dúvidas podem ser tiradas através da ouvidoria da prefeitura pelo telefone (0800) 707-0001 / (27) 2124-6706 ou o e-mail [email protected].

CONFIRA AS OPÇÕES DE CURSOS

Inscrições: De 27 e 28 de janeiro de 2020 das 8 às 17 horas, Rua Domingos Vicente, 10, CEP 29135-000, Centro Viana. Centro de Qualificação Profissional de Viana
  • Técnico em Administração 
  • Logística 
  • Vendas 

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