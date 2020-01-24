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Qualificação profissional

Confira as vagas para aprender uma profissão em Vila Velha

Há oportunidades para cursos como informática e redes sociais, assistente de escola e recepcionista

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 17:34
Oportunidades para aprender informática básica  Crédito: Pintrest
Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve aproveitar uma das 605 vagas oferecidas na segunda etapa de inscrições do Programa Qualificar ES em Vila Velha.
Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.

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AS VAGAS

POLO 01: EEEFM Adolfina Zamprogno
  • Endereço: Rua Sebastião Gaiba, s/nº, Vila Garrido, Vila Velha
  • Bairro: Ilha da Conceição, Pedra de Buzios, Santa Rita, Alecrim, Ilha das Flores e Vila Batista
  • Cursos: Assistente de logística (35) e inglês básico (35) 
POLO 02: UMEF Maria Eleonora DAzevedo Pereira
  • Endereço: Rua Soldado Roger Bertulano, 95, Rio Marinho, Vila Velha
  • Bairro: Santa Clara, Jardim do Vale e Bandeirantes
  • Cursos: Inglês básico (30) e cuidador infantil (30). 
POLO 03: UMEF Governador Christiano Dias Lopes Filho
  • Endereço: Rua Itá, 1, São Conrado, Vila Velha.
  • Bairro: Riviera da Barra, Ulisses Guimarães, Cidade da Barra, Praia dos Recifes, Santa Paula e Santa Paula II
  • Cursos: Assistente de logística (35) e recepcionista (35). 
POLO 04: Igreja Batista Renovada Centésima Ovelha
  • Endereço: Avenida Boa Vista, 531, Bairro Barramares, Vila Velha
  • Bairros: Riviera da Barra, Cidade da Barra, São Conrado, João Goulart e Santa Paula II
  • Cursos: Agente comunitário de saúde (35) e berçarista (35) 
POLO 05: UMEF Professor Aylton de Almeida
  • Endereço: Rua Alegre, s/nº, Terra Vermelha, Vila Velha
  • Bairro: Ulisses Guimarães, Normília da Cunha, Barramares, João Goulart, Vinte e Três de Maio e Jabaeté
  • Cursos: Assistente de logística (35) e recepcionista (35)
POLO 06: Igreja Evangélica Assembleia De Deus Jardim Colorado
  • Endereço: Rua Getúlio Vargas, 5, Boa Vista I, Vila Velha
  • Bairro: Soteco, Santa Inês, Cocal, Residencial Coqueiral, Divino Espirito Santo, Boa Vista II, São Cristóvão e Jardim Guadalajara
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30) e agente comunitário de saúde (30). 
POLO 07: Casa do Menino
  • Endereço: Rua Princesa Isabel, s/nº, São Torquato, Vila Velha 
  • Bairro: Ilha do Príncipe, Sagrada Família, Argolas, Cobi de Baixo e Chacará do Conde
  • Cursos: Informática (20), informática e redes sociais (20) e eletricista instalador predial de baixa tensão (35). 
POLO 08: Instituição Nossa Casa Senhora de Lourdes (Anexo A Igreja Católica em São Torquato)
  • Endereço: Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato, Vila Velha
  • Bairro: Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Sagrada Família, Paul e Alvorada
  • Cursos: Recepcionista (30) e assistente de secretaria escolar (30). 
POLO 09: EEEFM Silvio Rocio
  • Endereço: Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato, Vila Velha
  • Bairro: Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Chácara do Conde, Sagrada Família, Paul e Alvorada
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30)
POLO 10: Assembleia de Deus Graça Ministério Ibes
  • Endereço: Rua São Mateus, 6, Terra Vermelha, Vila Velha 
  • Bairro: Barramares, Normília da Cunha, Ulisses Guimarães, João Goulart, Vinte e Três de Maio e Jabaeté
  • Cursos: Inglês básico (40)
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