De mecânico a costureira: semana começa com 537 vagas no ES

Vagas de emprego abertas nos Sines e Agências Municipais. Crédito: Freepik

A semana começa com pelo menos 537 oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada no Espírito Santo. As chances são para empregos fixos, temporários e estágios, e atendem profissionais do nível fundamental ao superior.

As vagas estão abertas nos Sines Estaduais e nas Agências do Trabalhador dos municípios. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima de sua residência. Para se candidatar a uma vaga é necessário levar os documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e experiência profissional.

Na Grande Vitória, as oportunidades estão nos municípios de Vitória, Serra, e Cariacica, e serão abertas a partir desta segunda-feira, dia 27 de janeiro. Os candidatos contam com cerca de 359 vagas, com chances também para pessoas com deficiência.

Já entre os municípios do interior do Estado, as maiores oportunidades estão em São Mateus e Linhares, que reservam mais de 100 vagas para os locais. As outras oportunidades estarão disponíveis nos municípios de Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, e Nova Venécia.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

AGÊNCIA DE VITÓRIA

Vagas: Atendente de balcão (1), Mecânico de automóvel (1), Mecânico de automóvel (3), Pintor de automóveis (3), Torneiro mecânico (1), Montador de automóveis (1), Auxiliar Administrativo - Estágio (1), Operador de cobrança (1), Mecânico de manutenção de aparelhos esportivos (1).



SINE DA SERRA

Vagas: Auxiliar administrativo - estágio (2), auxiliar de orientação educacional - estágio (2), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), auxiliar mecânico de refrigeração (1), capoteiro (1), consultor de vendas externas (10), costureira (2), instalador de cortinas e persianas portas sanfonadas e boxe (1), mecânico de manutenção de motores a diesel (1), mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (1), mecânico de refrigeração (1), mecânico de veículos automotores a diesel (2), montador de automóveis (1), montador de máquinas (2), operador de guilhotina (2), operador de injetora de plástico (2), operador de máquina de perfurar (1), operador de prensa dobradeira (2), operador de torno de CNC (1), polidor de metais (2), representante comercial autônomo (2), representante comercial autônomo (1), representante comercial autônomo (1), representante comercial autônomo (4), supervisor de vendas comercial (1), técnico de refrigeração (1), técnico em nutrição (1), torneiro CNC (1), torneiro mecânico (1), vendedor de serviços (1), vendedor em comércio atacadista (1).

Vagas para Pessoa com Deficiência: Embalador a mão (14), mecânico de equipamentos industriais (1), mecânico de manutenção de britagem (1), torneiro mecânico (1).



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de serviços gerais-confecções (1), ajudante de manutenção veicular (1), ajudante de padaria (1), ajudante expedidor (1), analista de departamento pessoal (1), analista de processos (1), artefinalista (1), assistente administrativo  cód. adm1831 (1), assistente de logística sênior (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de auditoria e estoque  cód. aae8248 (1), auxiliar de corte (2), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de estoque junior (1), auxiliar de farmácia (3), auxiliar de sushiman (1), auxiliar de vendas (1), auxiliar departamento de pessoal (1), auxiliar operacional escola  cód. ape8899 (1), chefe de fila (1), conferente de mercadorias (1), copeiro (3), costureira retista pilotista (2), eletricista diesel (1), empregada doméstica (2), estágio  financeiro (1), estágio comercial  cód. ech9621 (1), estágio de ensino médio (14), estágio de ensino médio (4), estoquista (2), faturista (1), financeiro (1), fonoaudiólogo infantil (1), frentista (2), fresador (2), garagista, garçom (2), garçom (3), instalador de som, acessórios e insul-film (1), instalador de toldo (1), lavadeiro (1), lavador de veículos (3), líder de atendimento (1), manicure (2), mecânico de refrigeração (1), mecânico diesel (1), mecânico montador (1), menor aprendiz (1), motorista de carreta (14), motorista de entrega (1), movimentador de mercadorias (1), operador de pá carregadeira (1), operador de produção (1), operador de retroescavadeira (1), operador de telemarketing ativo (30), polidor de veículos (3), psicólogo infantil (1), recepcionista (1), recepcionista / telefonista (1), repositor (1), repositor (4), salgadeira (1), serralheiro de toldo (1), técnico de instalação e manutenção de rede trainee (4), técnico em informática (2), técnico em reparo e manutenção de computadores (2), técnico em segurança (2), trocador de óleo (1), vendedor (2), vendedor (1), vendedor de eletros portáteis (1), vendedor de linha branca (1), vendedor de material de construção (2), vendedor externo (2), vendedor externo (1), vendedor interno (1), vendedor interno e externo (4), vendedor material de construção (1), vendedor de peças de moto (1).

Vagas para Pessoa com Deficiência: Assistente de logística júnior (1), embalador (1), repositor (1), vendedor de eletros portáteis (1), vendedor de linha branca (1), motorista de entrega (1), porteiro (1), ajudante de depósito (3), atendente (1), atendente (3), auxiliar administrativo (4), auxiliar de atendimento (3), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de escritório (2), auxiliar de farmácia (3), auxiliar de produção (2), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de transporte (1), cobrador (3), mantenedor de produção (1), movimentador de mercadorias (1), operador de telemarketing ativo (20), promotor de vendas (2).



SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Analista de redes de comunicação de dados (1), auxiliar de cozinha (1), consultor de vendas (1), coordenador de infraestrutura (1), coordenador de redes (1), costureira em geral (1), garçom (1), motociclistas de entregas rápidas (1), supervisor de patrimônio (1), técnico agropecuária (1), técnico agrícola (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática (1), vendedor interno (1).



SINE CARIACICA

Vagas: Ajudante de carga e descarga (1), auxiliar na mecânica de máquinas pesadas (2), costureira (3), lavadeiro (1), manicure (5), mecânico de lavadora (2), mecânico de refrigeração (4), modelista (1), motorista carreteiro (6), operador de máquina de dobrar chapas (2), operador de guilhotina (2), polidor de metais (2), recepcionista atendente - PDC (1), representante comercial (1), técnico de manutenção eletrônica (2), vendedor porta a porta (7).



SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Auxiliar administrativo (1), balconista para frios (4), conferente (2), desenhista projetista (2), embalador de frios (12), enfermeiro (1), entrega e manutenção de chopp (1), gerente de vendas (1), mecânico de automóveis (1), operador de empilhadeira (4), operador de caixa (1), operador de ponte rolante (1), publicitário (1), vendedor externo (4).



SINE LINHARES

Vagas: Assistente de reservas (1), auxiliar contábil (1), auxiliar de produção (10), auxiliar de produção (2), auxiliar de refrigeração (1), auxiliar de serviços gerais (3), banhista tosador (1), camareira (2), costureira industrial (2), designer (1), encarregado construção civil (1), encarregado de turma (2), farmacêutico (1), ferramenteiro (1), fiscal de campo (2), gerente de fazenda (1), lanterneiro (1), mecânico de colhedora (2), modelista (1), operador de ponte rolante (3), recepcionista (1), supervisor de manutenção (1).



SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Polidor de pedras (1), técnico eletrotécnico (4), técnica em estética (1), mecânico a diesel (ônibus) e gasolina (2), pizzaiolo (1), vendedor externo (1), auxiliar de elétrica automotivo (1), auxiliar de costura (1), consultor de vendas líder (1), auxiliar técnico de projetos I (1), vendedor externo (1), vigia (4), auxiliar administrativo - PDC (1), vendedor externo (3), costureira (1).

