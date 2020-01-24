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Qualificação profissional

Confiras as vagas para aprender uma profissão em Linhares

Oportunidades são para auxiliar de rotinas administrativas, recepcionista e almoxarife

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 15:53
Curso vai ajudar quem quer trabalhar em rotinas administrativas  Crédito: Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve aproveitar uma das 60 vagas oferecidas na segunda etapa de inscrições do Programa Qualificar ES em Linhares.
Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.

Veja Também

Mais de 2,1 mil vagas para aprender uma profissão no ES

AS VAGAS

  • POLO 01: Escola Nossa Senhora da Conceição
  • Endereço: Avenida São Paulo, Aviso, Linhares
  • Bairros: Interlagos, Araças, Bebedouro, BNH, Novo Horizonte, Shell, Juparanã, Conceição
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), recepcionista (30) e almoxarife (30). 
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

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