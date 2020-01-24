Serra abre 200 vagas para estágios em escolas e creches

Todas as chances são para moradores da Serra que estejam cursando a partir do 2º período e tenham interesse na área da Educação Especial. As inscrições podem ser feitas no setor de estágio da Prefeitura da Serra, que fica na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca. O setor fica no 4º andar e realiza atendimento de segunda a sexta, das 9 às 17 horas.