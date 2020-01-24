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Inscrições abertas

Serra abre 200 vagas para estágios em escolas e creches

As inscrições para as oportunidades de estágio na Prefeitura da Serra continuam abertas; As oportunidades são para os estudantes dos cursos de pedagogia, letras, matemática, geografia, entre outros.

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 17:38
Vagas para estágios em escolas da Serra. Crédito: Joel Silva/ Folhapress
Os estudantes que estão à procura de estágio ainda têm tempo para conseguir uma das oportunidades oferecidas pela Prefeitura da Serra. O município iniciou as inscrições em novembro, e o processo de seleção ainda continua com 200 vagas abertas para os cursos pedagogia, letras, matemática, geografia, história, educação física e educação no campo.
Todas as chances são para moradores da Serra que estejam cursando a partir do 2º período e tenham interesse na área da Educação Especial. As inscrições podem ser feitas no setor de estágio da Prefeitura da Serra, que fica na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca. O setor fica no 4º andar e realiza atendimento de segunda a sexta, das 9 às 17 horas.

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Os selecionados irão receber uma bolsa no valor de R$ 550, com jornada de trabalho de 5 horas diárias. Também é oferecida passagem para aqueles que moram a uma distância superior a 1,5 quilômetro do local do estágio.
Os estagiários vão desenvolver trabalhos colaborativos no auxílio do processo de ensino-aprendizagem junto às turmas com matrículas de estudantes público-alvo da educação especial, com orientação dos professores regentes, professores de educação especial e pedagogos.
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