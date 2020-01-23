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Jovens talentos

Confira as oportunidades de estágio abertas no ES

Chances são para contratação entre estudantes de nível médio, técnico e superior; com chances para as áreas da saúde, engenharias, comunicação, entre outras

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 18:26
Oportunidades de estágio abertas para estudantes de todos os níveis. Crédito: Freepik
Boa notícia para quem está à procura de uma oportunidade de estágio. Diversas empresas do Estado estão com os programas de estágio abertos para a contratação imediata de estudantes. As vagas são para estudantes de ensino médio, técnico e superior, com chances nas áreas da saúde, engenharia, tecnologia, comunicação, entre outras.
Para estudantes do 9° ao 11° período do curso de Medicina, a Unimed Vitória, em parceria com o IEL-ES, estão divulgando o processo seletivo para estágio supervisionado a área nas especialidades de Acupuntura, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Neonatologia, Medicina de Família e Comunidade e Pediatria.
As inscrições são gratuitas e vão de 13h até as 18h do dia 27 de janeiro. Os interessados devem efetuar a inscrição por meio do formulário online. A prova objetiva será aplicada no dia 3 de fevereiro, das 19h às 21h, no auditório do Cepes, no Hospital Unimed Vitória, na Leitão da Silva. O estágio terá nove meses de duração, com carga horária de 30 horas semanais.

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A Lojas Americanas também abre inscrições para seu Programa de Estágio em Loja 2020. As vagas são para capitais e cidades do interior de diversos Estados, entre eles o Espírito Santo. As oportunidades são para alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura de julho a dezembro de 2020.
O processo seletivo será realizados quase todo online, os interessados poderão se inscrever no site da loja até o dia 26 de janeiro. Os estudantes passarão pelas etapas de inscrição online, triagem curricular, vídeo entrevista, teste de perfil, entrevista com área de Gente e Gestão e, por fim, uma entrevista presencial com os futuros gestores.

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Samarco abre vagas para Programa de Estágio no ES

Já a Samarco, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), está com inscrições abertas para o Programa de Estágio da empresa. As oportunidade são para estudantes de níveis técnico e superior nas áreas de mecânica, metalurgia, administração, psicologia e outras. As contratações começam a partir de abril deste ano. A oferta é de 43 vagas, distribuídas entre as cidades de Mariana (MG), Ubu (ES) e Belo Horizonte (MG). Para o Espírito Santo, são 19 oportunidades.
O IEL-ES oferece também oportunidades para outras áreas como publicidade e propaganda, marketing e pedagogia. As chances estão disponíveis nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Linhares. Os estudantes devem se inscrever no portal online e se candidatar a vaga de interesse.
A Caixa Econômica Federal é outra instituição que abre vagas para estagiários. As oportunidades são de cadastro reserva para estudantes de Direito, e podem ser feitas no site do Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES). As inscrições e a prova online serão realizadas até o dia 28 de janeiro de 2020.
O CIEE-ES ainda está com inscrições abertas para outras 61 vagas de estágio. São 40 vagas para início imediato em áreas de nível superior e 21 vagas para nível médio/técnico. Os selecionados podem receber bolsa auxílio que varia de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
Os interessados podem acessar o site do Centro ou visitar alguma das unidades em todo o Estado. Para se inscrever é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado e cursando a área de escolhida.
Os estudantes das áreas de Psicologia, Tecnologia da Informação, Marketing, Design Gráfico e Administração ainda podem contar com as oportunidades abertas na empresa de recrutamento, Psicoespaço.  O cadastro pode ser feito no site da recrutadora.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

UNIMED VITÓRIA
Inscrições no site unimed.me/W9-8U
  • Medicina
LOJAS AMERICANAS 
Os interessados poderão se inscrever no site talentos.lasa.com.br/estagioloja até o dia 26 de janeiro. 
  • Administração 
  • Ciências Contábeis
  • Economia
  • Engenharias
  • Marketing
  • Publicidade e Propaganda
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Inscrições abertas até o dia 28 de janeiro no site www.ciee-es.org.br
  • Direito

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PSICOESPAÇO
Inscrições no site www.psicoespaco.com.br/
  • Psicologia 
  • Tecnologia da Informação ou Ciência da Computação 
  • Marketing 
  • Design Gráfico
  • Estagiário de Administração
CIEE-ES
Os interessados podem se inscrever no site www.ciee-es.org.br 
  • Administração
  • Ciências contábeis
  • Tecnologia em logística
  • Ciência da computação
  • Sistemas de informação
  • Engenharia da computação
  • Análise e desenvolvimento de sistemas
  • Engenharia ambiental
  • Pedagogia
  • Educação física
  • Farmácia
  • Direito
  • Design
  • Marketing
  • Publicidade e propaganda
  • Ensino médio regular ou eja
  • Técnico em administração
  • Técnico em logística
  • Técnico em mecânica
  • Técnico em eletrotécnica
  • Técnico em radiologia
  • Técnico em rede de computadores
  • Técnico em informática
SAMARCO
Os candidatos podem se inscrever no site do Iel
  • Técnico em Mineração 
  • Técnico Metalurgia 
  • Técnico Automação 
  • Técnico Elétrica 
  • Técnico Administração
  • Administração
  • Psicologia
  • Serviço Social
  • Ciências da Computação 
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia de Automação
  • Engenharia Química
  • Engenharia Metalúrgica 
  • Engenharia Civil 
  • Engenharia Mecânica
  • Engenharia Elétrica
IEL-ES
As inscrições podem ser feitas no site sne.iel.org.br/sne/portal.xhtml
  • Administração
  • Administração, tecnólogo em marketing ou tecnólogo em gestão comercial
  • Publicidade e propaganda
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Técnico em mecânica
  • Técnico em eletrotécnica
  • Pedagogia
  • Pedagogia
  • Ciências contábeis
  • Engenharia mecânica
  • Técnico em administração
  • Técnico em eletrotécnico ou técnico em automação industrial
  • Técnico em logística
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