Confira as oportunidades de estágio abertas no ES

Para estudantes do 9° ao 11° período do curso de Medicina, a Unimed Vitória, em parceria com o IEL-ES, estão divulgando o processo seletivo para estágio supervisionado a área nas especialidades de Acupuntura, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Neonatologia, Medicina de Família e Comunidade e Pediatria.

O CIEE-ES ainda está com inscrições abertas para outras 61 vagas de estágio. São 40 vagas para início imediato em áreas de nível superior e 21 vagas para nível médio/técnico. Os selecionados podem receber bolsa auxílio que varia de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.