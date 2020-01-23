Confira as oportunidades de estágio abertas no ES

Boa notícia para quem está à procura de uma oportunidade de estágio. Diversas empresas do Estado estão com os programas de estágio abertos para a contratação imediata de estudantes. As vagas são para estudantes de ensino médio, técnico e superior, com chances nas áreas da saúde, engenharia, tecnologia, comunicação, entre outras.
Para estudantes do 9° ao 11° período do curso de Medicina, a Unimed Vitória, em parceria com o IEL-ES, estão divulgando o processo seletivo para estágio supervisionado a área nas especialidades de Acupuntura, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Neonatologia, Medicina de Família e Comunidade e Pediatria.
As inscrições são gratuitas e vão de 13h até as 18h do dia 27 de janeiro. Os interessados devem efetuar a inscrição por meio do formulário online. A prova objetiva será aplicada no dia 3 de fevereiro, das 19h às 21h, no auditório do Cepes, no Hospital Unimed Vitória, na Leitão da Silva. O estágio terá nove meses de duração, com carga horária de 30 horas semanais.
A Lojas Americanas também abre inscrições para seu Programa de Estágio em Loja 2020. As vagas são para capitais e cidades do interior de diversos Estados, entre eles o Espírito Santo. As oportunidades são para alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura de julho a dezembro de 2020.
O processo seletivo será realizados quase todo online, os interessados poderão se inscrever no site da loja até o dia 26 de janeiro. Os estudantes passarão pelas etapas de inscrição online, triagem curricular, vídeo entrevista, teste de perfil, entrevista com área de Gente e Gestão e, por fim, uma entrevista presencial com os futuros gestores.
Já a Samarco, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), está com inscrições abertas para o Programa de Estágio da empresa. As oportunidade são para estudantes de níveis técnico e superior nas áreas de mecânica, metalurgia, administração, psicologia e outras. As contratações começam a partir de abril deste ano. A oferta é de 43 vagas, distribuídas entre as cidades de Mariana (MG), Ubu (ES) e Belo Horizonte (MG). Para o Espírito Santo, são 19 oportunidades.
O IEL-ES oferece também oportunidades para outras áreas como publicidade e propaganda, marketing e pedagogia. As chances estão disponíveis nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Linhares. Os estudantes devem se inscrever no portal online e se candidatar a vaga de interesse.
A Caixa Econômica Federal é outra instituição que abre vagas para estagiários. As oportunidades são de cadastro reserva para estudantes de Direito, e podem ser feitas no site do Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES). As inscrições e a prova online serão realizadas até o dia 28 de janeiro de 2020.
O CIEE-ES ainda está com inscrições abertas para outras 61 vagas de estágio. São 40 vagas para início imediato em áreas de nível superior e 21 vagas para nível médio/técnico. Os selecionados podem receber bolsa auxílio que varia de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
Os interessados podem acessar o site do Centro ou visitar alguma das unidades em todo o Estado. Para se inscrever é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado e cursando a área de escolhida.
Os estudantes das áreas de Psicologia, Tecnologia da Informação, Marketing, Design Gráfico e Administração ainda podem contar com as oportunidades abertas na empresa de recrutamento, Psicoespaço. O cadastro pode ser feito no site da recrutadora.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
UNIMED VITÓRIA
Inscrições no site unimed.me/W9-8U
Inscrições no site unimed.me/W9-8U
- Medicina
LOJAS AMERICANAS
Os interessados poderão se inscrever no site talentos.lasa.com.br/estagioloja até o dia 26 de janeiro.
Os interessados poderão se inscrever no site talentos.lasa.com.br/estagioloja até o dia 26 de janeiro.
- Administração
- Ciências Contábeis
- Economia
- Engenharias
- Marketing
- Publicidade e Propaganda
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Inscrições abertas até o dia 28 de janeiro no site www.ciee-es.org.br
Inscrições abertas até o dia 28 de janeiro no site www.ciee-es.org.br
- Direito
PSICOESPAÇO
Inscrições no site www.psicoespaco.com.br/
Inscrições no site www.psicoespaco.com.br/
- Psicologia
- Tecnologia da Informação ou Ciência da Computação
- Marketing
- Design Gráfico
- Estagiário de Administração
CIEE-ES
Os interessados podem se inscrever no site www.ciee-es.org.br
Os interessados podem se inscrever no site www.ciee-es.org.br
- Administração
- Ciências contábeis
- Tecnologia em logística
- Ciência da computação
- Sistemas de informação
- Engenharia da computação
- Análise e desenvolvimento de sistemas
- Engenharia ambiental
- Pedagogia
- Educação física
- Farmácia
- Direito
- Design
- Marketing
- Publicidade e propaganda
- Ensino médio regular ou eja
- Técnico em administração
- Técnico em logística
- Técnico em mecânica
- Técnico em eletrotécnica
- Técnico em radiologia
- Técnico em rede de computadores
- Técnico em informática
SAMARCO
Os candidatos podem se inscrever no site do Iel
Os candidatos podem se inscrever no site do Iel
- Técnico em Mineração
- Técnico Metalurgia
- Técnico Automação
- Técnico Elétrica
- Técnico Administração
- Administração
- Psicologia
- Serviço Social
- Ciências da Computação
- Engenharia de Produção
- Engenharia de Automação
- Engenharia Química
- Engenharia Metalúrgica
- Engenharia Civil
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Elétrica
IEL-ES
As inscrições podem ser feitas no site sne.iel.org.br/sne/portal.xhtml
As inscrições podem ser feitas no site sne.iel.org.br/sne/portal.xhtml
- Administração
- Administração, tecnólogo em marketing ou tecnólogo em gestão comercial
- Publicidade e propaganda
- Técnico em segurança do trabalho
- Técnico em mecânica
- Técnico em eletrotécnica
- Pedagogia
- Pedagogia
- Ciências contábeis
- Engenharia mecânica
- Técnico em administração
- Técnico em eletrotécnico ou técnico em automação industrial
- Técnico em logística