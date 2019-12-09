Oportunidades de estágio nas Lojas Americanas

Lojas Americanas Crédito: Divulgação/ Lojas Americanas

A Lojas Americanas está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio em Loja 2020. As vagas são para capitais e cidades do interior de diversos Estados, como Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo , Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal.

As oportunidades são para alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura de julho a dezembro de 2020. A carga horária será de 30 horas semanais.

O salário será compatível com o mercado e os selecionados vão receber ainda outros benefícios como seguro de vida, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de descontos em cursos de instituições parceiras e compras em qualquer unidade da Lojas Americanas e nos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime.

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O processo seletivo será realizados quase todo online. Os estudantes passarão pelas etapas de inscrição online, triagem curricular, vídeo entrevista, teste de perfil, entrevista com área de Gente e Gestão e, por fim, uma entrevista presencial com os futuros gestores.

Os interessados poderão se inscrever no site talentos.lasa.com.br/estagioloja até o dia 26 de janeiro.

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De acordo com a empresa, a rede busca universitários que pensem grande, tenham atitude de dono do negócio, foco em resultados e identificação com a cultura de empreendedorismo.