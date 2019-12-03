Semana começa com 112 vagas de estágio abertas no ES

*Viviane Maciel

Empresas de recrutamento estão com 112 vagas abertas para estudantes de todos os níveis Crédito: Pixabay

A semana começa com muitas oportunidades para quem está procurando um estágio . São pelo menos 112 chances de contratação entre empresas de recrutamento no Espírito Santo. As vagas abertas são para estudantes desde o nível médio até o superior.

O IEL-ES está com 23 chances de estágio abertas para as cidades de Vila Velha , Vitória e Serra . Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro no site: sne.iel.org.br/sne/portal.xhtml. Os selecionados podem receber bolsas de até R$ 1.000. Os candidatos devem ter atenção, pois algumas inscrições encerram nesta terça-feira (03).

As oportunidades são para cursos de nível superior, nas áreas de Administração, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Publicidade e Propaganda, e Sistemas da Informação; para estudantes de tecnólogo em Marketing e Gestão Comercial; e para estudantes de nível técnico, nas áreas de Automação Industrial, Eletrotécnica, Informática, Logística, Mecânica e Segurança do Trabalho.

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) também está com inscrições abertas para 84 vagas de estágio. São 67 oportunidades para nível superior e 17 vagas para nível médio/EJA e técnico.

Para se cadastrar, os interessados podem acessar o site do CIEE-ES ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado. Todas as vagas são para contratação imediata. As bolsas variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, mais vale transporte e eventuais outros benefícios.

A Center RH, empresa de recrutamento e seleção de profissionais com sede em Vitória, está com 16 oportunidades de estágio. As chances são para os níveis médio, técnico e superior. Há vagas para estudantes de Administração, Pedagogia, Marketing, Propaganda e Publicidade, técnicos em Administração Enfermagem, Mecânica e Automação Industrial, além de estudantes do ensino médio e EJA.

Outra organização de recrutamento que também oferece chances para estudantes é a Rhopen. São três vagas, uma na área de Psicologia, uma para Informática e a última na área de Design. Os interessados devem entrar no site (rhopen.com.br) e se candidatar para a vaga desejada.

VEJA TODAS AS VAGAS ABERTAS

IEL

Administração (estudantes do 3º ao 5º período) (1 vaga)

Administração, Tecnólogo em Marketing ou Tecnólogo em Gestão Comercial (estudantes do 1º ao 6º período de Administração e do 1º ao 3º período do curso de Tecnólogo) (2 vagas)

Administração, Tecnólogo em Marketing ou Tecnólogo em Gestão Comercial (estudantes do 1º ao 6º período de Administração e do 1º ao 3º período do curso de Tecnólogo) (4 vagas)

Desenho Industrial (estudantes do 4º ao 7º período) (1 vaga)

Sistema de Informação/ Análise de Sistema/ Engenharia da Computação ou Ciência da Computação (estudantes do 4º ao 7º período) (1 vaga)

Publicidade e Propaganda (estudantes do 5º ao 7º período)

Administração (estudantes do 1º ao 4º período) (1 vaga)

Administração (estudantes do 3º ao 6º período) (1 vaga)

Administração (estudantes do 2º ao 5º período) (1 vaga)

Técnico em Segurança do trabalho (estudantes do 2º ao 4º módulo) (2 vagas)

Técnico em Mecânica (estudantes do 1º ao 4º módulo) (2 vagas)

Técnico em Mecânica (estudantes do 1º ao 4º módulo) (2 vagas)

Técnico em Eletrotécnica/ automação industrial (estudantes do 2º ao 4º módulo)

Técnico em Logística (estudantes do 2º ao 4º módulo) (1 vaga)

Técnico em Informática (estudantes do 2º ao 4º módulo) (1 vaga)

Técnico em Eletrotécnica (estudantes do 3º ao 4º módulo) (1 vaga)

CIEE

Administração (1º ao 7º período) (20 vagas)

Ciências contábeis (cursar do 2º ao 7° período) (5 vagas)

Tecnólogo em logística (cursar do 2º e 3° período) (3 vagas)

Tecnólogo processos gerenciais (cursar do 1º ao 3° período) (2 vagas)

Ciências econômicas (cursar do 1º ao 3º período) (2 vagas)

Ciência da computação (cursar do 3° ao 9° período) (3 vagas)

Sistemas de informação (cursar do 3° ao 7° período) (3 vagas)

Engenharia da computação (cursar do 3° ao 8° período) (3 vagas)

Tecnologia da informação (cursar do 3° ao 6° período) (2 vagas)

Tecnologia em jogos digitais (cursar do 2° ao 3° período) (2 vagas)

Análise e desenvolvimento de sistemas (cursar do 2° ao 6° período) (3 vagas)

Engenharia de produção (cursar do 1º ao 8°período) (1 vaga)

Pedagogia (cursar do 1º ao 6°período) (3 vagas)

Direito (cursar do 8º ao 9°período) (2 vagas)

Arquitetura e urbanismo (cursar do 3° ao 6° período) (1 vaga)

Educação física (cursar do 2° ao 6° período) (2 vagas)

Design (cursar do 1º ao 6°período) (1 vaga)

Ciências biológicas (cursar do 2° ao 4° período) (1 vaga)

Nutrição (cursando a partir do 2° período) (1 vaga)

Arquivologia (cursar do 4º ao 5°período) (1 vaga)

Marketing (cursar do 1º ao 6º período) (3 vagas)

Jornalismo (cursar do 2º ao 3°período) (1 vaga)

Publicidade e propaganda (cursar do 1° ao 6° período) (3 vagas)

Ensino médio regular ou EJA (cursar do 1° ao 2° ano) (5 vagas)

Técnico em administração (cursar do 1º ao 3º módulo) (9 vagas)

Técnico em logística (cursar o 1° e 2° módulo) (3 vagas)

Técnico em eletrotécnica (cursar o 2° módulo) (1 vaga)

Técnico em informática (cursar o 2° módulo) (4 vagas)

Técnico em saúde bucal (cursar o 2° módulo) (1 vaga)

CENTER RH

Administração (estudantes a partir do 3º período) (1 vaga)

Ensino Médio (estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio) (1 vaga)

Ensino Médio (estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio noturno ou EJA) (1 vaga)

Ensino Médio (estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio) (1 vaga)

Ensino Médio (estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio) (1 vaga)

Ensino Médio (estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio) (1 vaga)

Ensino Médio (estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio noturno ou EJA) (1 vaga)

Ensino Médio (estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio) (1 vaga)

Ensino Médio (estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio) (1 vaga)

Marketing ou Publicidade e Propaganda (estar cursando Marketing ou Publicidade e Propaganda) (1 vaga)

Pedagogia (estar cursando Pedagogia) (1 vaga)

Pedagogia (estar cursando Pedagogia a partir do 2º período) (1 vaga)

Técnico em Administração (estar cursando Técnico em Administração) (1 vaga)

Técnico em Enfermagem (estar cursando Técnico em Enfermagem) (1 vaga)

Técnico em Mecânica / Automação Industrial (estar cursando Técnico em Mecânica ou Automação Industrial) (1 vaga)

PSICOESPAÇO

Estagiário (a) de Psicologia (cursar do 3º ao 7º período) (1 vaga)

Estagiário (a) de TI - (cursar Tecnologia da Informação ou Ciência da Computação a partir do 3º período) (1 vaga)

Estagiário de Marketing - (cursar Marketing, Comunicação ou áreas afins) (1 vaga)

RHOPEN

Psicologia (cursar a partir do 5º período da Graduação em Psicologia) (1 vaga)

Informática (cursar Tecnologia em Redes de Computadores, Sistemas de Informação ou áreas afins) (1 vaga)

Design ( cursar Publicidade e propaganda, Design e cursos afins) (1 vaga)