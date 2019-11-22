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Jovens talentos

Mais de 160 vagas de estágio com salários até R$ 1,1 mil no ES

As oportunidades são para diversas áreas desde administração até design; os requisitos vão desde o nível médio até o superior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 18:02

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 18:02

*Viviane Maciel

Mais de 160 vagas abertas para quem quer ingressar no mercado de trabalho. Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
Muitas oportunidades para quem deseja ter sua primeira experiência no mercado de trabalho. São mais de 165 vagas abertas no Espírito Santo para estágios de diversas áreas, e os salários podem chegar a R$ 1.100, incluindo benefícios.
A empresa de fabricação e prestação de serviços de produtos como elevadores e escadas rolantes, a Otis, abre 50 oportunidades de estágio técnico em várias cidades brasileiras para seu Programa Rota Escola, incluindo Vitória. Deste total, 18 vagas foram distribuídas entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Niterói.
Para participar, os estudantes precisam ter mais de 18 anos, e cursar os técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação ou mecânica. Os candidatos podem se inscrever para participar do processo seletivo até o dia 24 de novembro, pelo site do CIEE.
O IEL também está com vagas abertas para estudantes de nível superior em Administração, Análise de Sistemas, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências da Computação, Desenho Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Publicidade e Propaganda, e Sistemas da Informação. Além de chances em nível técnico, nas áreas de Automação Industrial, Mecânica e Segurança do Trabalho.

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Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição e ao encerramento do processo por limite de inscrições. Para concorrer o candidato deve realizar cadastro no site do IEL, se encaminhar para a vaga e seguir as orientações do encaminhamento.
No Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) 86 vagas de estágio estão abertas para estudantes do ensino médio/técnico e superior. As chances vão desde engenharia e tecnologia da informação até direito. O candidato precisa ter mais de 16 anos, estar regularmente matriculado no ensino médio, educação profissional ou ensino superior e se cadastrar no site do CIEE.
Nos municípios de Vitória e Serra, a empresa de seleção, Psicoespaço, está com seis vagas abertas. As oportunidades são para estudantes de Tecnologia da Informação, Marketing e Psicologia. O candidato deve se cadastrar no site e se inscrever na vaga escolhida.
Outra organização de recrutamento que também oferece chances para estudantes é o Cipe. São três vagas nas áreas de técnico em Análise Clínica, Ensino médio ou EJA e Publicidade, Design e áreas correlatas. Os interessados em se candidatar devem entrar em contato com o Cipe pelo telefone (27) 3223 - 6408 ou (27) 3223 - 2705.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

  • Otis
Salário entre R$ 1.000 e R$ 1.100
Inscrições: portal.ciee.org.br
  • Técnico em elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, mecânica ou automação e áreas correlatas (50 vagas distribuídas pelo Brasil)
  • IEL
Salário de R$ 150,00 a R$ 1.200,00
Cadastro: Pode ser feito no site sne.iel.org.br/es.
  • Técnico em segurança do trabalho - estudantes do 2º ao 4º módulo (2 vagas)
  • Técnico em mecânica - estudantes do 1º ao 4º módulo (4 vagas)
  • Administração - estudantes do 3º ao 5º período (1 vaga)
  • Administração - estudantes do 2º ao 6º período (6 vagas)
  • Técnico em automação industrial - estudantes do 3º ao 4º módulo (1 vaga)
  • Engenharia civil/ engenharia mecânica ou arquitetura - estudantes do 7º período (1 vaga)
  • Publicidade e propaganda - estudantes do 5º ao 7º período (1 vaga)
  • Administração - estudantes do 1º ao 4º período (1 vaga)
  • Engenharia da computação/ ciência da computação/ sistema da informação/ análise e desenvolvimento de sistema - estudantes do 1º ao 6º período (1 vaga)
  • Administração - estudantes do 1º ao 6º período (1 vaga)
CIEE
Inscrições pelo site
  • VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR
Administração - 1º ao 7º período (19 vagas)
Ciências contábeis - 2º ao 7° período (4 vagas)
Tecnólogo em logística - 2º e 3° período (3 vagas)
Tecnólogo processos gerenciais - 2º ao 3° período (3 vagas)
Tecnólogo em gestão comercial - 2º ao 3° período (2 vagas)
Ciências econômicas - 1º ao 3º período (3 vagas)
Ciência da computação - 3° ao 9° período (2 vagas)
Sistemas de informação - 3° ao 7° período (2 vagas)
Engenharia da computação - 3° ao 8° período (2 vagas)
Tecnologia da informação - 3° ao 6° período (2 vagas)
Tecnologia em jogos digitais - 2° ao 3° período (2 vagas)
Análise e desenvolvimento de sistemas - 2° ao 6° período (2 vagas)
Engenharia de produção - 1º ao 8°período (1 vaga)
Pedagogia - 1º ao 6°período (3 vagas)
Direito - 8º ao 9°período (1 vaga)
Arquitetura e urbanismo - 3° ao 6° período (1 vaga)
Educação física - 2° ao 4° período (1 vaga)
Design - 1º ao 6°período (1 vaga)
Nutrição - a partir do 2° período (1 vaga)
Arquivologia - 4º ao 5°período (1 vaga)
Gastronomia - a partir do 2° período (1 vaga)
Marketing - 1º ao 6º período (3 vagas)
Jornalismo - 2º ao 3°período (1 vaga)
Publicidade e propaganda - 1° ao 6° período (3 vagas)

  • VAGAS PARA ENSINO MÉDIO/TÉCNICO
Ensino médio regular ou EJA - 1° ao 2° ano (4 vagas)
Técnico em administração - 1º ao 3º módulo (12 vagas)
Técnico em logística - 1° e 2° módulo (3 vagas)
Técnico em eletrotécnica - 2° módulo (1 vaga)
Técnico em informática - 2° módulo (1 vaga)
Técnico em saúde bucal - 2° módulo (1 vaga)

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PSICOESPAÇO
Inscrições pelo site
  • Estagiário (a) de TI (1 vaga)
  • Estagiário de Marketing (1 vaga)
  • Estagiário (a) de Psicologia (1 vaga)
CIPE
*Inscrições pelo telefone (27) 3223 - 6408 ou (27) 3223 - 2705
  • Técnico em Análise Clínica (1 vaga - código 14590-8)
  • Ensino médio ou EJA (1 vaga - código 14591-6)
  • Publicidade/ Design / Fotografia / Audiovisual (1 vaga - código 14589-0)
> Leia mais sobre Concursos e empregos
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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