Confira as vagas abertas para professores e pedagogos no ES

*Viviane Maciel
As instituições de ensino superior já começam a abrir os processos seletivos para preencher as vagas do corpo docente para o ano letivo de 2020. As chances são para professores, coordenadores pedagógicos, o salário para essas atribuições pode chegar a R$ 9,6 mil.
A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) oferece seis vagas de professores para as áreas de Engenharia de Produção, Silvicultura, Medicina, Ciência Política, Filosofia da educação e História. As inscrições são feitas no departamento da área de interesse do candidato, o prazo é até o dia 3 de dezembro para a vaga de medicina, e até o dia 18 de dezembro para as demais áreas.
A Faculdade de Música do Estado (Fames) também está com vagas abertas para a contratação de professores em designação temporária. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. O período de inscrição foi prorrogado até o dia 29 de dezembro. Para participar da seleção o candidato deve comparecer a Coordenação de Recursos Humanos da Fames, que fica na Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória, com os documentos exigidos no edital.
A Universidade Vila Velha também tem chances para coordenador pedagógico. Para se candidatar, o profissional deve ter graduação e mestrado em Pedagogia, Letras, Linguística, Matemática ou áreas afins. Os interessados devem enviar o currículo para o email [email protected] até o dia 30 de novembro.
Em Cachoeiro de Itapemirim, está aberto o processo seletivo para o cargo de coordenador do polo de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A vaga exige como requisito que o profissional seja um agente público efetivo e em exercício vinculado ao Município de Cachoeiro de Itapemirim e já tenha trabalhado com professor da educação básica. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível no site da prefeitura até o dia 21 de dezembro.
VEJA QUAIS SÃO AS VAGAS
UFES
- Engenharia de Produção
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira do Centro de Ciências Agrárias e Engenharia (CCAE/UFES), Av. Governador Lindemberg, 316, Centro, Jerônimo Monteiro/ES, CEP: 29.550-000. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 14h30, telefone (28) 3558-2529, e-mail: [email protected], sítio eletrônico: www.florestaemadeira.ufes.br/
- Silvicultura
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira do Centro de Ciências Agrárias e Engenharia (CCAE/UFES), Av. Governador Lindemberg, 316, Centro, Jerônimo Monteiro/ES, CEP: 29.550-000. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 14h30, telefone (28) 3558-2529, e-mail: [email protected], sítio eletrônico: www.florestaemadeira.ufes.br/
- Medicina
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Clínica Médica do Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFES), Av. Marechal Campos, 1468, Bonfim, Vitória/ES, CEP: 29.047-105. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, telefone: (27) 3335-7217, e-mail: [email protected], sítio eletrônico: www.ccs.ufes.br
- Ciência Política
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Psicologia (CEMUNI VI), Av. Fernando Ferrari, nº 514, Campus Goiabeiras, Vitória/ES, CEP: 29.075-910. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, telefone: (27) 4009-2504, e-mail: [email protected], sítio eletrônico: www.psicologia.ufes.br/
- Filosofia da Educação
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Educação Política e Sociedade do Centro de Educação (CE/UFES), Av. Fernando Ferrari, nº 845, Campus Goiabeiras, Vitória/ES, CEP: 29.075-910, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h, telefone (27) 4009-2534, e-mail: [email protected]; sítio eletrônico: www.ufes.br
- História
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Educação e Ciências Humanas (DECH) do Centro Universitário do Norte do Espírito Santo, Rodovia BR 101 Norte, Km 60, Bairro Litorâneo, São Mateus/ES, CEP: 29.932-540, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 15h, telefone: (27) 3312-1569, e-mail [email protected], sítio eletrônico: www.ceunes.ufes.br e educacao.saomateus.ufes.br
FAMES
Inscrições: Coordenação de Recursos Humanos da faculdade
Inscrições: Coordenação de Recursos Humanos da faculdade
- Artes Cênicas: Expressão Corporal - Pesquisa e Criação em Artes Cênicas
- Arte/Música/História: História e Arte - História e Música
- Ciências Humanas: Filosofia e Educação - Sociologia da Educação - Música e Sociologia - Metodologia da Pesquisa - Metodologia Científica
- Letras: Língua Portuguesa - Libras - Educação Inclusiva - Organização da Educação Brasileira
- Música: Baixo Elétrico ou Acústico- Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical (Música Popular)
- Música: Canto - Técnica Vocal - Canto Coral/ Regência (Música Popular)
- Música: Canto Lírico - Técnica Vocal - Canto Coral/Regência
- Música: Clarineta - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Fagote - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Flauta Transversal - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Harmonia - Análise Musical - Contraponto - Composição Musical - Percepção Musical
- Música: Harmonia na Música Popular - Análise Musical - Arranjo - Percepção Musical
- Música: História da Ópera - Fisiologia da Voz - Laboratório de Idiomas - Prática de Ópera
- Música: Oboé - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Percussão - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance
- Música: Piano - Harmonia na Música Popular - Prática de Conjunto - Piano Acompanhador - Piano em Grupo (Música Popular)
- Música: Piano - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Laboratório de Performance
- Música: Piano - Prática de Conjunto - Piano em Grupo - Transposição - Piano Acompanhador
- Música/Educação: Psicologia da Educação - Didática - Jogos e Vivências Musicais- Metodologia da Educação Musical - Educação Musical Infantil
- Música: Rítmica - Oficina de Percussão - Bateria
- Música: Saxofone - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Trombone - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Trompa - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Trompete - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Trompete - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical (Música Popular)
- Música: Tuba - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Violão/Guitarra - Harmonia na Música Popular - História da Música Popular - Prática de Conjunto (Música Popular)
- Música: Violino - Prática de Orquestra - Música de Câmara - Lab Performance
- Música: Violoncelo - Prática de Orquestra - Música de Câmara - Lab Performance
- Música/Tecnologia: Informática - Música e Tecnologia - Percepção Musical
UVV
- Coordenador pedagógico
Inscrições: Através do e-mail [email protected], até o dia 30 de novembro.
UAB (Cachoeiro)
- Coordenador do polo de apoio presencial
Inscrições pelo site até o dia 21 de dezembro.
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene