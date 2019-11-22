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Confira as vagas abertas para professores e pedagogos no ES

As oportunidades são para instituições de nível superior; as vagas exigem no mínimo graduação dos candidatos e os salários podem chegar a R$9,6 mil.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 09:49

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 09:49

*Viviane Maciel

A Ufes é uma das instituições que abriu processo seletivo de contratação para 2020 Crédito: Facebook/ Ufes
As instituições de ensino superior já começam a abrir os processos seletivos para preencher as vagas do corpo docente para o ano letivo de 2020. As chances são para professores, coordenadores pedagógicos, o salário para essas atribuições pode chegar a R$ 9,6 mil.
A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) oferece seis vagas de professores para as áreas de Engenharia de Produção, Silvicultura, Medicina, Ciência Política, Filosofia da educação e História. As inscrições são feitas no departamento da área de interesse do candidato, o prazo é até o dia 3 de dezembro para a vaga de medicina, e até o dia 18 de dezembro para as demais áreas.
A Faculdade de Música do Estado (Fames) também está com vagas abertas para a contratação de professores em designação temporária. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. O período de inscrição foi prorrogado até o dia 29 de dezembro. Para participar da seleção o candidato deve comparecer a Coordenação de Recursos Humanos da Fames, que fica na Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória, com os documentos exigidos no edital.
A Universidade Vila Velha também tem chances para coordenador pedagógico. Para se candidatar, o profissional deve ter graduação e mestrado em Pedagogia, Letras, Linguística, Matemática ou áreas afins. Os interessados devem enviar o currículo para o email [email protected] até o dia 30 de novembro.
Em Cachoeiro de Itapemirim, está aberto o processo seletivo para o cargo de coordenador do polo de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A vaga exige como requisito que o profissional seja um agente público efetivo e em exercício vinculado ao Município de Cachoeiro de Itapemirim e já tenha trabalhado com professor da educação básica. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível no site da prefeitura até o dia 21 de dezembro.

VEJA QUAIS SÃO AS VAGAS

UFES
  • Engenharia de Produção
Requisitos: Graduação: Engenharia de Produção / Pós-graduação: Doutorado em Engenharia de Produção, ou Engenharia de Produção e Sistemas, ou Engenharia Industrial (cursos recomendados e reconhecidos pela CAPES).
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira do Centro de Ciências Agrárias e Engenharia (CCAE/UFES), Av. Governador Lindemberg, 316, Centro, Jerônimo Monteiro/ES, CEP: 29.550-000. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 14h30, telefone (28) 3558-2529, e-mail: [email protected], sítio eletrônico: www.florestaemadeira.ufes.br/
  •  Silvicultura
Requisitos: Graduação: Engenharia Florestal / Pós-graduação: Doutorado em Ciência Florestal, ou Ciências Florestais, ou Ciências Florestais e Ambientais, ou Ciências Ambientais e Florestais, ou Engenharia Florestal, ou Recursos Florestais (cursos recomendados e reconhecidos pela CAPES).
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira do Centro de Ciências Agrárias e Engenharia (CCAE/UFES), Av. Governador Lindemberg, 316, Centro, Jerônimo Monteiro/ES, CEP: 29.550-000. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 14h30, telefone (28) 3558-2529, e-mail: [email protected], sítio eletrônico: www.florestaemadeira.ufes.br/
  • Medicina
Requisitos: Graduação em Medicina / Residência médica em Psiquiatria (reconhecida pelo MEC)/ Doutorado em Ciências da Saúde (reconhecido pelo MEC).
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Clínica Médica do Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFES), Av. Marechal Campos, 1468, Bonfim, Vitória/ES, CEP: 29.047-105. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, telefone: (27) 3335-7217, e-mail: [email protected], sítio eletrônico: www.ccs.ufes.br
  • Ciência Política
Requisitos: Graduação: Psicologia / Pós-graduação: doutorado em Psicologia ou Psicologia Social, ou Psicologia Social e Institucional, ou Filosofia, ou Antropologia, ou Educação, ou Políticas Públicas e Formação Humana, ou Ciências Sociais, ou Saúde Coletiva, ou Epistemologia e História das Ciências, ou Ciências Políticas, ou Política Social, ou Antropologia Social, ou Antropologia Cultural, ou Serviço Social.
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Psicologia (CEMUNI VI), Av. Fernando Ferrari, nº 514, Campus Goiabeiras, Vitória/ES, CEP: 29.075-910. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, telefone: (27) 4009-2504, e-mail: [email protected], sítio eletrônico: www.psicologia.ufes.br/

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  • Filosofia da Educação
Requisitos: Licenciatura Plena em Filosofia e Doutorado em Educação; ou Licenciatura Plena em Pedagogia e Doutorado em Educação.
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Educação Política e Sociedade do Centro de Educação (CE/UFES), Av. Fernando Ferrari, nº 845, Campus Goiabeiras, Vitória/ES, CEP: 29.075-910, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h, telefone (27) 4009-2534, e-mail: [email protected]; sítio eletrônico: www.ufes.br
  • História
Requisitos: Graduação: Licenciatura em História ou Ciências Sociais; Pós-Graduação: Doutorado em História ou Ciências Sociais ou Sociologia ou Ciência Política ou Antropologia ou Educação. Sociologia/Fundamentos da Sociologia/Sociologia Rural/Teoria Sociológica.
Local e horário das inscrições: Secretaria do Departamento de Educação e Ciências Humanas (DECH) do Centro Universitário do Norte do Espírito Santo, Rodovia BR 101 Norte, Km 60, Bairro Litorâneo, São Mateus/ES, CEP: 29.932-540, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 15h, telefone: (27) 3312-1569, e-mail [email protected], sítio eletrônico: www.ceunes.ufes.br e educacao.saomateus.ufes.br
FAMES
Inscrições: Coordenação de Recursos Humanos da faculdade
  • Artes Cênicas: Expressão Corporal - Pesquisa e Criação em Artes Cênicas
  • Arte/Música/História: História e Arte - História e Música
  • Ciências Humanas: Filosofia e Educação - Sociologia da Educação - Música e Sociologia - Metodologia da Pesquisa - Metodologia Científica
  • Letras: Língua Portuguesa - Libras - Educação Inclusiva - Organização da Educação Brasileira
  • Música: Baixo Elétrico ou Acústico- Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical (Música Popular)
  • Música: Canto - Técnica Vocal - Canto Coral/ Regência (Música Popular)
  • Música: Canto Lírico - Técnica Vocal - Canto Coral/Regência
  • Música: Clarineta - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  • Música: Fagote - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  • Música: Flauta Transversal - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  • Música: Harmonia - Análise Musical - Contraponto - Composição Musical - Percepção Musical
  • Música: Harmonia na Música Popular - Análise Musical - Arranjo - Percepção Musical
  • Música: História da Ópera - Fisiologia da Voz - Laboratório de Idiomas - Prática de Ópera
  • Música: Oboé - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  • Música: Percussão - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance
  • Música: Piano - Harmonia na Música Popular - Prática de Conjunto - Piano Acompanhador - Piano em Grupo (Música Popular)
  • Música: Piano - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Laboratório de Performance
  • Música: Piano - Prática de Conjunto - Piano em Grupo - Transposição - Piano Acompanhador
  • Música/Educação: Psicologia da Educação - Didática - Jogos e Vivências Musicais- Metodologia da Educação Musical - Educação Musical Infantil
  • Música: Rítmica - Oficina de Percussão - Bateria
  • Música: Saxofone - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  • Música: Trombone - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  • Música: Trompa - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical

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  • Música: Trompete - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  • Música: Trompete - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical (Música Popular)
  • Música: Tuba - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  • Música: Violão/Guitarra - Harmonia na Música Popular - História da Música Popular - Prática de Conjunto (Música Popular)
  • Música: Violino - Prática de Orquestra - Música de Câmara - Lab Performance
  • Música: Violoncelo - Prática de Orquestra - Música de Câmara - Lab Performance
  • Música/Tecnologia: Informática - Música e Tecnologia - Percepção Musical
UVV
  • Coordenador pedagógico
Requisitos: Curso superior em Pedagogia, Letras, Linguística, Matemática ou áreas afins, mestrado em uma das áreas de formação exigidas, experiência em planejamento, acompanhamento e avaliação de processos de ensino-aprendizagem, experiência em Gestão Acadêmica de Instituição de Ensino Superior (desejável), pós-graduação em Gestão Escolar ou Gestão de Pessoas (desejável), conhecimentos de Pacote Office, e disponibilidade para trabalhar 40 (quarenta) horas semanais.
Inscrições: Através do e-mail [email protected], até o dia 30 de novembro.
UAB (Cachoeiro)
  • Coordenador do polo de apoio presencial
Requisitos: Ser agente público efetivo e em exercício vinculado ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, ser portador de diploma de graduação, e ser ou já ter atuado como Professor da Educação Básica.
Inscrições pelo site até o dia 21 de dezembro.
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*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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